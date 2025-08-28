Το-μεγάλο-στοίχημα-της-Βεργίνα-στην-αγορά-μπύρας

Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε., η εταιρεία πίσω από τη μπύρα Βεργίνα, που έχει σταθεί απέναντι στον μεγαλύτερο παίκτη της χώρας, την Αθηναϊκή Ζυθοποιία και τη μητρική της τη Heineken, έκλεισε το 2024 με ήπια αύξηση πωλήσεων.

Οι τζίρος της ανήλθαν στα 31,25 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 2,1%, με το περιθώριο EBITDA να κινείται στο 18,2% και τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται στα 2,99 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα σε σχέση με το 2023 λόγω υψηλότερων λειτουργικών δαπανών.

Την ίδια περίοδο τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 19,3 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης μόχλευσης υποχώρησε στο 15,9%, σε μια χρονιά που οι επενδύσεις έφτασαν τα 7,9 εκατ. ευρώ.

Η μεγάλη είδηση της περασμένης χρονιάς ήταν η ολοκλήρωση του νέου ζυθοποιείου στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής (Φεβρουάριος 2024). Η επένδυση αυτή ενισχύει την παραγωγική δυναμικότητα και επιτρέπει στην εταιρεία να κινηθεί πιο επιθετικά τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στις εξαγωγές.

Με το νέο ζυθοποιείο σε πλήρη λειτουργία, η διοίκηση βλέπει σταθερότερη πορεία στα κόστη παραγωγής, χαμηλότερα επιτόκια, ισχυρή τουριστική ζήτηση και μια αγορά που δείχνει να δίνει χώρο στα ελληνικά brands.

Ο «πόλεμος της μπύρας» και η Heineken

Όμως αυτή είναι μόνο η μισή ιστορία. Η άλλη μισή αφορά τη μακροχρόνια δικαστική διαμάχη της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία και τη Heineken. Στην ετήσια έκθεση η διοίκηση αποφεύγει τις λεπτομέρειες για τη δικαστική εξέλιξη, περιοριζόμενη να αναφέρει: «Παρά τις συνεχιζόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τη μη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού, που προέρχονται από τις μακροχρόνιες στρεβλώσεις της αγοράς στην Ελλάδα, η διοίκηση πιστεύει ότι θα επιτύχει τους στόχους της, μέσω της επέκτασης και διαφοροποίησης της γκάμας των προϊόντων μας».

Η αναφορά αυτή υπενθυμίζει, χωρίς να την κατονομάζει, την πολυετή αντιπαράθεση με τη Heineken και την ελληνική θυγατρική της. Η Ζυθοποιία Μακεδονίας–Θράκης, κατηγορεί την Αθηναϊκή Ζυθοποιία και τη Heineken για παραβίαση του δικαίου ανταγωνισμού.

Η απαίτηση, που αρχικά ήταν 162,4 εκατ. ευρώ, μετά από αναπροσαρμογές κυμαίνεται πλέον μεταξύ 181,84 εκατ. ευρώ και 195,46 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων έως την 1η Ιανουαρίου 2025. Επιπλέον, η ΜΑΘ ζητά 831.554 ευρώ για αμοιβές οικονομικού συμβούλου, συν τόκους.

Η υπόθεση έχει περάσει από όλα τα δικαστικά επίπεδα, Περιφερειακό και Εφετείο Άμστερνταμ, Ανώτατο Δικαστήριο Ολλανδίας και Δικαστήριο της Ε.Ε., το οποίο τον Φεβρουάριο 2025 έκρινε δύο κρίσιμα ερωτήματα για τη δικαιοδοσία.

Η γνωμοδότηση του εισηγητή στο Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται στις 17 Οκτωβρίου, ενώ η τελική απόφαση για το ζήτημα της δικαιοδοσίας θα εκδοθεί αργότερα. Παράλληλα, η υπόθεση εξετάζεται εκ νέου στο Περιφερειακό Δικαστήριο, το οποίο τον Οκτώβριο 2024 έκρινε ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ανήκει στην ίδια επιχείρηση με τη Heineken.

Τα δύο μέρη έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους και η δικάσιμος για την ουσία έχει οριστεί στις 11 Νοεμβρίου 2025.