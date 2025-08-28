Υπομνήματα των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης στον Μητσοτάκη – Τι ζητούν

Υπομνήματα με τα προβλήματα που τους απασχολούν και τα αιτήματα τους κατέθεσαν στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εκπρόσωποι φορέων με τους οποίους συναντήθηκε ενόψει της ομιλίας του στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ, στις 6 Σεπτεμβρίου.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος

Η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος Λουκία Σαράντη τόνισε την ανάγκη να υιοθετήσει πλέον η Ελλάδα ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο η Βιομηχανία να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο. Για να επιτευχθεί αυτό, όπως είπε, απαιτείται η διαμόρφωση Εθνικής Βιομηχανικής Στρατηγικής με ορίζοντα δεκαετίας, με διακομματική συναίνεση και συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να διασφαλιστούν η στρατηγική αυτονομία, η οικονομική ανθεκτικότητα και η τεχνολογική πρόοδος της πατρίδας μας.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, κεντρικό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν στρατηγικοί τομείς: εξαγωγές, ψηφιοποίηση, πράσινες τεχνολογίες, έρευνα και καινοτομία και στρατηγικοί κλάδοι: τρόφιμα – ποτά, δομικά υλικά, αμυντική βιομηχανία.

Στο υπόμνημα καταγράφονται στοχευμένες προτάσεις, ιδίως για τη μείωση του υπερβολικού κόστους ενέργειας που υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής σε σχέση με άλλες χώρες και τις ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού με κατάλληλες δεξιότητες.

Επίσης, υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα των σύγχρονων και λειτουργικών υποδομών, όπως και η εντατικοποίηση των διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία ενός φιλικότερου περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, τονίζεται η σημασία της ενίσχυσης και ανάπτυξης της Περιφέρειας με τη δημιουργία συνθηκών και κινήτρων που θα την καθιστούν ελκυστική επιλογή για κατοικία και επιχειρηματική δραστηριοποίηση.

Ο ΣΒΕ κάλεσε την Πολιτεία να λάβει άμεσα δράση και πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων: Μεταξύ άλλων, αξιοποιώντας ευρωπαϊκά εργαλεία όπως το νέο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την Καθαρή Βιομηχανία, διασφαλίζοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση σε όλους, αντιμετωπίζοντας το δημογραφικό πρόβλημα με ολοκληρωμένες πολιτικές κι εκσυγχρονίζοντας την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκη Κυριάκος Μερελής διατύπωσε προτάσεις για μείωση των φορολογικών βαρών και ενίσχυση του επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος, όπως και για θέματα που μπορούν να δώσουν αναπτυξιακή ώθηση στη Θεσσαλονίκη.

Οι προτάσεις, μεταξύ άλλων, είναι οι εξής:

-Αναμόρφωση του φορολογικού/ασφαλιστικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις, με στόχο τη δίκαιη φορολόγηση, τη βιωσιμότητα και την τόνωση της απασχόλησης .

– Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ατομικών επιχειρήσεων.