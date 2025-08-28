Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη στήριξη στις 2063 μονάδες – Τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη Γαλλία

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 225,3 εκ. ευρώ. Η εναλλαγή προσήμου και η μεταβλητότητα ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της συνεδρίασης με το εύρος της διακύμανσης να φτάνει τις 31 μονάδες. Στις δημοπρασίες, οι πωλητές επικράτησαν διαμορφώνοντας τελικά το αρνητικό πρόσημο, με τις συναλλαγές της Alpha Bank να είναι επικεφαλής. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,427% και τους γαλλικούς στο 3,51% παρά την αναφορά σεναρίων για εμπλοκή του ΔΝΤ στη χώρα, με το δείκτη CAV να κινείται ανοδικά ! Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,28%) κατέγραψε απώλειες με την Εθνική (-1,94%) να υποαποδίδει αλλά την Alpha Bank (+0,59%) να διαφοροποιείται. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,78%), η Helleniq Energy (-0,81%), η Optima (-2,22%), το ΔΑΑ (-1,38%), ο Ελλάκτωρ (-0,97%) και η Κύπρου (-1,78%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΛΧΑ (+2,95%), ο ΟΠΑΠ (+0,31%), ο ΟΤΕ (+1,37%), το Jumbo (+3,32%), o Aktor (+3,03%) αλλά και η Intrakom (+1,93%) με την Interlife (+3,03%) από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση. Απολογιστικά, 60 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 52 εκείνων που υποχώρησαν. Λήγει σήμερα η υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την Intralot, ενώ το απόγευμα η διοίκηση της Motor Oil θα αναφερθεί στις προοπτικές του ομίλου μέσω τηλεδιάσκεψης.

Με το βλέμμα να στρέφεται πλέον στην ψήφο εμπιστοσύνης της 8/9 του Γαλλικού κοινοβουλίου που θα καθορίσει εάν η Γαλλία θα συνεχίσει να έχει την εμπιστοσύνη των αγορών. Στις 2063 μονάδες του ΓΔ παραμένει η πλησιέστερη στήριξη στο ελληνικό χρηματιστήριο.