AUSTRIACARD HOLDINGS: Ενοποιημένα κέρδη €163,6 εκατ. στο α΄ εξάμηνο

Στα 163,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα κέρδη της AUSTRIACARD HOLDINGS το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ενοποιημένα Έσοδα στα €163,6εκ (μείωση 16% έναντι του Εξαμήνου 2024), αντανακλώντας κυρίως τη συνεχιζόμενη εξομάλυνση της αγοράς καρτών πληρωμών στην Τουρκία, την προσωρινή επιβράδυνση, έναντι της σημαντικής συνεισφοράς το 2024, στις πωλήσεις μεταλλικών καρτών σε Fintech στην Ευρώπη καθώς και τις γραφειοκρατικού χαρακτήρα καθυστερήσεις σε ορισμένα συμβασιοποιημένα, μεγάλης κλίμακας, έργα ψηφιοποίησης του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα (η αναγνώριση των εσόδων αναμένεται τα επόμενα τρίμηνα υποστηρίζοντας παράλληλα και την ανάπτυξη το 2026). Οι λύσεις Document Lifecycle Management (στους γεωγραφικούς τομείς WEST και MEA και οι υπηρεσίες διανομής στο γεωγραφικό τομέα CEE), καθώς και οι κάρτες πληρωμών στις κύριες αγορές μας στο γεωγραφικό τομέα CEE κατέγραψαν ισχυρή αύξηση εσόδων, επιβεβαιώνοντας την επιτυχημένη στρατηγική μας για γεωγραφική επέκταση και ενίσχυση του μεριδίου αγοράς.

(μείωση 16% έναντι του Εξαμήνου 2024), αντανακλώντας κυρίως τη συνεχιζόμενη εξομάλυνση της αγοράς καρτών πληρωμών στην Τουρκία, την προσωρινή επιβράδυνση, έναντι της σημαντικής συνεισφοράς το 2024, στις πωλήσεις μεταλλικών καρτών σε Fintech στην Ευρώπη καθώς και τις γραφειοκρατικού χαρακτήρα καθυστερήσεις σε ορισμένα συμβασιοποιημένα, μεγάλης κλίμακας, έργα ψηφιοποίησης του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα (η αναγνώριση των εσόδων αναμένεται τα επόμενα τρίμηνα υποστηρίζοντας παράλληλα και την ανάπτυξη το 2026). Οι λύσεις Document Lifecycle Management (στους γεωγραφικούς τομείς WEST και MEA και οι υπηρεσίες διανομής στο γεωγραφικό τομέα CEE), καθώς και οι κάρτες πληρωμών στις κύριες αγορές μας στο γεωγραφικό τομέα CEE κατέγραψαν ισχυρή αύξηση εσόδων, επιβεβαιώνοντας την επιτυχημένη στρατηγική μας για γεωγραφική επέκταση και ενίσχυση του μεριδίου αγοράς. Προσαρμοσμένο EBITDA στα €19,3εκ (περιθώριο 11.8%), αποτυπώνει την επίπτωση της μείωσης των εσόδων, παρά τις προσπάθειες εξορθολογισμού του κόστους και την ευνοϊκότερη διάρθρωση των εσόδων υπέρ των υπηρεσιών.

(περιθώριο 11.8%), αποτυπώνει την επίπτωση της μείωσης των εσόδων, παρά τις προσπάθειες εξορθολογισμού του κόστους και την ευνοϊκότερη διάρθρωση των εσόδων υπέρ των υπηρεσιών. Καθαρά Κέρδη στα €2,5εκ (έναντι €11,2εκ το Εξάμηνο 2024), αντανακλώντας τη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας καθώς και τις υψηλότερες ζημιές λόγω συναλλαγματικών διαφορών (€0,7εκ λόγω μεταβολών στην ισοτιμία του δολαρίου ΗΠΑ), παρά τη μείωση στα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (-8% έναντι του Εξαμήνου 2024).

(έναντι €11,2εκ το Εξάμηνο 2024), αντανακλώντας τη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας καθώς και τις υψηλότερες ζημιές λόγω συναλλαγματικών διαφορών (€0,7εκ λόγω μεταβολών στην ισοτιμία του δολαρίου ΗΠΑ), παρά τη μείωση στα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (-8% έναντι του Εξαμήνου 2024). Ισχυρή παραγωγή λειτουργικών ταμειακών ροών στα €10,4εκ (+26% έναντι του Εξαμήνου 2024), ως αποτέλεσμα της πειθαρχημένης στρατηγικής για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ταμειακών ροών καθώς και της επιβράδυνσης του ρυθμού αύξησης του κεφαλαίου κίνησης.

(+26% έναντι του Εξαμήνου 2024), ως αποτέλεσμα της πειθαρχημένης στρατηγικής για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ταμειακών ροών καθώς και της επιβράδυνσης του ρυθμού αύξησης του κεφαλαίου κίνησης. Μόχλευση του Ομίλου διατηρήθηκε σε υγιή επίπεδα (2,1 φορές). Ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου στα €96,1εκ , σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με το τέλος του 2024.

, σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με το τέλος του 2024. Διανομή Μερίσματος €0,11 ανά μετοχή (περίπου 2% μερισματική απόδοση), όπως αποφασίστηκε από την ΤΓΣ της 24ης Ιουνίου, επιβεβαιώνει το στόχο μας για διατήρηση προοδευτικής μερισματικής πολιτικής με διανομή 20-25% των καθαρών κερδών την περίοδο 2025-2027, καθώς και τη δέσμευση μας για τη δημιουργία αξίας στους μετόχους μας.

(περίπου 2% μερισματική απόδοση), όπως αποφασίστηκε από την ΤΓΣ της 24ης Ιουνίου, επιβεβαιώνει το στόχο μας για διατήρηση προοδευτικής μερισματικής πολιτικής με διανομή 20-25% των καθαρών κερδών την περίοδο 2025-2027, καθώς και τη δέσμευση μας για τη δημιουργία αξίας στους μετόχους μας. Αναθεωρημένες εκτιμήσεις για το προσαρμοσμένο EBITDA έτους 2025 προβλέπουν μείωση μεσαίου μονοψήφιου ποσοστού έναντι του 2024, λόγω της υστέρησης των εσόδων του Εξαμήνου 2025. Παρ’ όλα αυτά προβλέπεται σημαντική αύξηση στο Β’ Εξάμηνο 2025, ενώ αναμένουμε να επιτύχουμε σημαντικό ρυθμό αύξησης έναντι του Α’ Εξαμήνου 2025 καθώς και ουσιαστική βελτίωση έναντι του Β’ Εξαμήνου 2024, χάριν του ισχυρού χαρτοφυλακίου συμβασιοποιημένων έργων, των μέτρων βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας και της πειθαρχημένης διαχείρισης του κόστους, της προόδου που έχει επιτευχθεί ως προς την ενίσχυση της διάρθρωσης των εσόδων, μέσω της μεγαλύτερης συνεισφοράς των λύσεων Citizen Identity και Document Lifecycle Management, και της ήδη εμφανούς σταθεροποίησης της αγοράς καρτών πληρωμών της Τουρκίας. Οι πρωτοβουλίες αυτές υποστηρίζουν τις προσπάθειες βελτίωσης του περιθωρίου EBITDA καθώς και της επίτευξης βιώσιμης αύξησης της κερδοφορίας στο μέλλον.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Μανώλης Κόντος, δήλωσε: «Το πρώτο εξάμηνο του 2025 βρεθήκαμε αντιμέτωποι με προκλήσεις λόγω της εξομάλυνσης στην αγορά της Τουρκίας, έπειτα από αρκετά χρόνια εξαιρετικής ανάπτυξης, της προσωρινής επιβράδυνσης στις πωλήσεις μεταλλικών καρτών σε Fintechs στην Ευρώπη καθώς και των καθυστερήσεων σε ορισμένα συμβασιοποιημένα, μεγάλης κλίμακας, έργα ψηφιοποίησης του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζουμε να υλοποιούμε τις στρατηγικές μας πρωτοβουλίες και να επιτυγχάνουμε ουσιαστική πρόοδο στην παροχή καινοτόμων προϊόντων και ολοκληρωμένων λύσεων, όπως Card-as-a-Service και λύσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, Digital Taskforce for Anti-Money Laundering (AML) καθώς και εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για την εξαγωγή δεδομένων στο πλαίσιο μεγάλης κλίμακας έργων ψηφιοποίησης εγγράφων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Οι λύσεις Document Lifecycle Management, Digital Technologies και οι πωλήσεις καρτών στις κύριες αγορές μας διατήρησαν την ισχυρή δυναμική τους, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της στρατηγικής και του επιχειρηματικού μοντέλου μας. Επιπρόσθετα, συνεχίζουμε να επεκτείνουμε το γεωγραφικό αποτύπωμά μας, να ενισχύουμε το χαρτοφυλάκιο προϊόντων/υπηρεσιών και να επιταχύνουμε την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι βασικές συμφωνίες που υπογράφηκαν το Α’ Εξάμηνο – περιλαμβανομένων των συνεργασιών με κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και της έναρξης υλοποίησης νέων ψηφιακών έργων – έθεσαν ισχυρές βάσεις για δυναμική ανάπτυξη κατά το Β’ Εξάμηνο 2025. Περαιτέρω, αξιολογούμε συνεχώς εξαγορές που θα προσδώσουν αξία, ώστε να μεγεθύνουμε το σύνολο των λύσεών μας σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές και όλους τους τομείς.

Βλέποντας μπροστά και παρά τις βραχυπρόθεσμες προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε στα έσοδα του Α’ Εξαμήνου 2025, αναθεωρήσαμε τις εκτιμήσεις για το προσαρμοσμένο EBITDA έτους 2025 προβλέποντας μείωση μεσαίου μονοψήφιου ποσοστού έναντι του 2024. Παρ’ όλα αυτά, για το υπόλοιπο του έτους αναμένουμε να επιτύχουμε σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης έναντι του Α’ Εξαμήνου 2025. Οι εκτιμήσεις μας βασίζονται στο ισχυρό χαρτοφυλάκιο συμβασιοποιημένων έργων, στη μεγαλύτερη συνεισφορά των λύσεων Citizen Identity και Digital Technologies, οι οποίες διαθέτουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους, στη σταθεροποίηση της αγοράς στην Τουρκία καθώς και στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Με το ισχυρό χαρτοφυλάκιό μας, την επεκτεινόμενη γεωγραφική παρουσία μας και την ακλόνητη δέσμευσή μας στην καινοτομία και τη δημιουργία αξίας, ενισχύουμε το όραμά μας να εδραιωθούμε ως ο στρατηγικός συνεργάτης των πελατών μας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην εξέλιξη του ομίλου AUSTRIACARD σε ένα ολοκληρωμένο πάροχο εφαρμοσμένης τεχνολογίας, με την πεποίθηση ότι οι προσπάθειές μας θα οδηγήσουν σε βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας».