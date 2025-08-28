Nike: Ετοιμάζει απολύσεις – Επαναφέρει το focus της στον αθλητισμό

Νέο κύμα απολύσεων ετοιμάζει η Nike στο πλαίσιο της προσπάθειας του διευθύνοντος συμβούλου Elliott Hill να επανασχεδιάσει τη λειτουργία της εταιρείας και να επαναφέρει την ανάπτυξη.

Νέο κύμα απολύσεων ετοιμάζει η Nike στο πλαίσιο της προσπάθειας του διευθύνοντος συμβούλου Elliott Hill να επανασχεδιάσει τη λειτουργία της εταιρείας και να επαναφέρει την ανάπτυξη, αναφέρει το CNBC. Οι περικοπές θα επηρεάσουν λιγότερο από το 1% του εταιρικού προσωπικού της Nike, ενώ δεν είναι σαφές πόσες θέσεις εργασίας θα χαθούν. Οι επιχειρήσεις της Nike σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, καθώς και η Converse, δεν θα επηρεαστούν.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία τονίζει ότι «η Nike βρίσκεται σε διαδικασία επαναπροσανατολισμού. Οι αλλαγές που πραγματοποιούμε στοχεύουν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για το επόμενο κεφάλαιο επιτυχίας της Nike. Η νέα δομή επικεντρώνεται ξανά στον αθλητισμό και τον πολιτισμό, για να συνδεθεί βαθύτερα με τους αθλητές και τους καταναλωτές και να μας δώσει χώρο να δημιουργήσουμε προϊόντα που μόνο η Nike μπορεί».

Τον Φεβρουάριο, η Nike είχε ανακοινώσει απολύσεις περίπου 2% του προσωπικού της, ή πάνω από 1.500 θέσεις, στο πλαίσιο ευρύτερης αναδιάρθρωσης. Το νέο κύμα απολύσεων εντάσσεται στην προσπάθεια του Hill να αναδιαμορφώσει τη δομή των ομάδων εντός της εταιρείας.

Υπό την ηγεσία του προηγούμενου CEO John Donahoe, η Nike είχε μεταβάλει τον τρόπο κατανομής των επιχειρησιακών μονάδων, χωρίζοντάς τις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά προϊόντα, με στόχο την ανάπτυξη του lifestyle τμήματος. Κάποιοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτή η αλλαγή επηρέασε αρνητικά την καινοτομία, καθώς η εταιρεία επικεντρώθηκε σε προϊόντα lifestyle για ευρύτερο κοινό, αντί να προσανατολιστεί στους αθλητές.

Ο Hill, βετεράνος της Nike, αντιστρέφει τώρα αυτές τις αλλαγές, επαναφέροντας την έμφαση στον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Μετά την παρουσίαση της νέας του στρατηγικής τον Ιούνιο, επιλέχθηκαν ηγέτες για τις νέες ομάδες τον Ιούλιο και ορισμένοι υπάλληλοι θα αποχωρήσουν ως αποτέλεσμα των αλλαγών.

Σε σχετικό εσωτερικό σημείωμα, η εταιρεία ανέφερε ότι ορισμένοι υπάλληλοι θα αναλάβουν νέες θέσεις, θα λογοδοτούν σε διαφορετικούς προϊσταμένους ή θα ενταχθούν σε νέες ομάδες. Οι εργαζόμενοι θα ενημερωθούν για το αν επηρεάζονται έως τις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ οι περισσότερες νέες θέσεις θα ισχύσουν από τις 21 Σεπτεμβρίου.