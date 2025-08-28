unicredit:-Ανεβάζει-στο-26%-τη-συμμετοχή-στην-alpha-bank

Η Alpha Βank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 28 Αυγούστου 2025 δημόσια ανακοίνωση της UniCredit S.p.A, η τελευταία προέβη στη σύναψη συναλλαγών χρηματοοικονομικών προϊόντων με επενδυτικές τράπεζες, που αφορούν στην απόκτηση ποσοστού περί το 5% στην Alpha Βank, αυξάνοντας έτσι τη συνολική της συμμετοχή στην Alpha Bank σε ποσοστό που ανέρχεται σε 26% περίπου.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η εκκαθάριση των συναλλαγών αυτών τελεί υπό την επιφύλαξη της λήψης των απαραιτήτων εποπτικών εγκρίσεων.

Ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την απόφαση της UniCredit να αυξήσει περαιτέρω τη συμμετοχή της στην Alpha Βank, εξέλιξη που συνιστά έμπρακτη επιβεβαίωση των απτών αποτελεσμάτων της στρατηγικής μας συνεργασίας, και ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Τράπεζάς μας.

Εργαζόμαστε συστηματικά μαζί με τον στρατηγικό μας εταίρο με στόχο τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες και τους μετόχους μας, αξιοποιώντας την εκτεταμένη διεθνή παρουσία της UniCredit και ανοίγοντας νέους ορίζοντες για διασυνοριακή συνεργασία και ανάπτυξη.

Η σχέση μας αναδεικνύει, επίσης, πώς η στενότερη συνεργασία ανάμεσα στις κορυφαίες ευρωπαϊκές τράπεζες μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα. Μαζί με την UniCredit, παραμένουμε προσηλωμένοι στην ενίσχυση της ανάπτυξης και του μετασχηματισμού της ελληνικής και κυπριακής οικονομίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής τραπεζικής ολοκλήρωσης προς όφελος των μετόχων και των πελατών μας».

Η ανακοίνωση της UniCredit

H UniCredit SpA ανακοινώνει ότι προχώρησε σε επιπλέον χρηματοοικονομικά μέσα σχετικά με ποσοστό περίπου 5% στην Alpha Βank, αυξάνοντας έτσι τη συνολική της συμμετοχή σε περίπου 26%.

Η μετατροπή σε φυσικές μετοχές του ποσοστού που υπερβαίνει το 9,9% και η λογιστική ενοποίηση για να αντικατοπτρίζεται καλύτερα η θετική συνεισφορά της στρατηγικής συνεργασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση των τρεχουσών διαδικασιών ρυθμιστικής έγκρισης.

Σύμφωνα με την εκτίμηση των αναλυτών, η συμμετοχή στην Alpha θα αποφέρει καθαρό κέρδος περίπου 244 εκατ. € το 2026 — και αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά από εκεί και πέρα — το οποίο η UniCredit θα επιστρέψει στους μετόχους της σύμφωνα με την πολιτική διανομής της.

Το ποσοστό 26% θα έχει επίδραση περίπου 65 μονάδων βάσης στον δείκτη CET1 της UniCredit, με απόδοση επί της επένδυσης περίπου 20%, την οποία αναμένουμε να βελτιωθεί χάρη στις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται σε συνεργασία από τα δύο ιδρύματα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Andrea Orcel, δήλωσε: «Η επένδυσή μας στην Alpha έχει αποδώσει πολύ πέραν των προσδοκιών και συνεχίζει να αποτελεί βασικό τομέα ανάπτυξης για την επιχείρησή μας. Η ισχυρή αμοιβαία επωφελής συνεργασία έχει ωφελήσει πελάτες, μετόχους και το προσωπικό μας, και πολλά ακόμα έρχονται.

Αυτή η συνεργασία αποτελεί σαφή απόδειξη του τι μπορεί να προσφέρει η ομοσπονδιακή προσέγγιση της UniCredit σε άλλα ιδρύματα, ηγέτες των δικών τους χωρών στην Ευρώπη. Η σχέση μας με την Alpha και η ποιότητα των ανθρώπων τους παραμένουν ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας μας, παρελθούσας και μελλοντικής. Είμαστε ευγνώμονες στην ελληνική κυβέρνηση, στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε άλλα ελληνικά ιδρύματα για τη θερμή υποδοχή, την ενθάρρυνση της επένδυσής μας και τον συνεχή, άμεσο και εποικοδομητικό διάλογο μαζί μας».