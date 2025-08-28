Wall: Επιστροφή στα κέρδη με νέο ρεκόρ για S&P 500 – Η Nvidia επικυρώνει την «άνθηση» της τεχνητής νοημοσύνης

Ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε νέα υψηλά την Πέμπτη 28/8, καθώς οι επενδυτές μελέτησαν τα αποτελέσματα της Nvidia, τα οποία σε γενικές γραμμές θεωρήθηκαν ως επιβεβαίωση της έκρηξης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο ευρύς χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε άνοδο 0,32% και έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό ενδοσυνεδριακά, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το επίπεδο των 6.500 μονάδων, ενώ έκλεισε στις 6.501,86 μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 0,53% στις 21.705,15 μονάδες, ενώ ο Dow Jones αυξήθηκε κατά 71 μονάδες, ή 0,16% στις 45.636,90 μονάδες.

Η Nvidia, που σύμφωνα με τη FactSet αποτελεί περίπου το 8% του S&P 500, ανακοίνωσε αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση εσόδων κατά 56%. Παρόλα αυτά, υπήρξαν κάποιες αρχικές ανησυχίες: πρώτον, τα έσοδα από τον τομέα των data centers ήταν ελαφρώς χαμηλότερα των προσδοκιών. Δεύτερον, η εταιρεία προέβλεψε συνολικά έσοδα ύψους 54 δισ. δολαρίων για το επόμενο τρίμηνο, δηλαδή μόλις λίγο πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών της LSEG που έκαναν λόγο για 53,1 δισ. δολάρια.

Η μετοχή της Nvidia παρουσίασε αρχικά πτώση, αλλά ανέκαμψε με το άνοιγμα των αγορών. Αυτή την ώρα καταγράφει πτώση περίπου 0,5%. Πολλοί αναλυτές σημείωσαν ότι οι προβλέψεις εσόδων δεν περιλαμβάνουν πωλήσεις του νέου chip H20 προς την Κίνα. Αν υπάρξει συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ που να επιτρέπει αυτές τις πωλήσεις, τα έσοδα του τριμήνου ενδέχεται να ξεπεράσουν κατά πολύ τις προσδοκίες.

Όπως δήλωσε ο Ben Reitzes, επικεφαλής τεχνολογικής έρευνας στη Melius, στο CNBC: «Δεν συμπεριέλαβαν την Κίνα στην πρόβλεψη, και κάποιοι ήλπιζαν ότι θα υπήρχαν πωλήσεις εκεί ή τουλάχιστον κάποια πιο σταθερή ένδειξη ότι μπορεί να ξεκινήσουν». Πρόσθεσε, επίσης, πως η βασική ανάπτυξη εκτός Κίνας ήταν πολύ ισχυρή και αναμένει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα το τέταρτο τρίμηνο.

Αρκετοί αναλυτές ημιαγωγών έγιναν ακόμη πιο αισιόδοξοι για τη μετοχή της Nvidia, αυξάνοντας τις τιμές-στόχο τους. Μεταξύ των επενδυτικών τραπεζών που αναθεώρησαν προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους ήταν η JP Morgan, η Citi και η Bernstein.

Άλλοι κατασκευαστές chips που είχαν καταγράψει αρχική πτώση άρχισαν να ανακάμπτουν. Οι μετοχές των Broadcom και Micron Technology σημείωσαν άνοδο περίπου 3%, γεγονός που ερμηνεύεται από τους επενδυτές ως θετικό σήμα για τη συνέχιση του «AI trade».

Παράλληλα, οι μετοχές της εταιρείας Snowflake, η οποία σχετίζεται με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, εκτινάχθηκαν κατά περίπου 21% μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο που ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Οι αγορές προέρχονται από μια θετική συνεδρίαση την Τετάρτη, με τον S&P 500 να καταγράφει ρεκόρ εν αναμονή των αποτελεσμάτων της Nvidia. Οι επενδυτές δείχνουν επίσης να αγνοούν τις απειλές του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), μετά την ανακοίνωση ότι απολύει τη διοικητή Λίζα Κουκ. Η ίδια αμφισβήτησε νομικά αυτή την ενέργεια και κατέθεσε αγωγή την Πέμπτη, ενώ δικαστής έχει προγραμματίσει ακρόαση για την Παρασκευή.

Η θετική ψυχολογία ενισχύθηκε και από την ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 3,3% το δεύτερο τρίμηνο, πάνω από την αρχική εκτίμηση του 3,0% και την πρόβλεψη της Dow Jones για 3,1%.

Το επόμενο «τεστ» για τις αγορές είναι η ανακοίνωση του πληθωρισμού την Παρασκευή. Οι αναλυτές της Dow Jones προβλέπουν ότι ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) για τον Ιούλιο θα δείξει άνοδο 0,2% σε μηνιαία βάση και 2,6% σε ετήσια βάση.

Πετρέλαιο: Κέρδη 0,7%, σε αναμονή της δήλωσης Τραμπ για την Ουκρανία

Κέρδη σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου, σβήνοντας τις ενδοσυνεδριακές τους απώλειες, στον απόηχο της ανακοίνωσης της Καρολάιν Λέβιτ ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν χαρούμενος με τα χτυπήματα της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, το αργό τύπου West Texas Intermediate ενισχύθηκε κατά 42 σεντς ή 0,7% για να διαμορφωθεί η τιμή του στα 64,57 δολάρια το βαρέλι. Τo Brent είδε το πιο ενεργό του συμβόλαιο να σημειώνει άνοδο 48 σεντς ή 0,7%, στα 68,53 δολάρια το βαρέλι.

Οι ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου προς την Ινδία αναμένεται να αυξηθούν τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τους traders, αψηφώντας τις πιέσεις των ΗΠΑ.

Η προσφορά αργού αναμένεται επίσης να αυξηθεί αφού ο OPEC+ σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή του Σεπτεμβρίου κατά 547.000 βαρέλια ημερησίως.