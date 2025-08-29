Από-1η-Σεπτεμβρίου-στο-ταμπλό-του-lse-οι-μετοχές-της-metlen

Την Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Metlen στο LSE και στο X.A, στις 8:00 π.μ., ώρα Ηνωμένου Βασιλείου, και στις 10:15 π.μ., ώρα Ελλάδος, αντίστοιχα, οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Την Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Metlen στο LSE και στο X.A, στις 8:00 π.μ., ώρα Ηνωμένου Βασιλείου, και στις 10:15 π.μ., ώρα Ελλάδος, αντίστοιχα, οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Metlen PLC σε κοινές ονομαστικές μετοχές ανέρχεται σε €1.573.252.780,00 και διαιρείται σε 143.022.980 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Υπενθυμίζεται, ότι κατόπιν της από 7 Αυγούστου 2025 ανακοίνωσης της Metlen PLC σχετικά με την έγκριση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του από 4 Αυγούστου 2025 έγγραφου αιτήματος της Εταιρείας αναφορικά με την άσκηση του δικαιώματός της, σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου

3461/2006 (o «Νόμος»), να αποκτήσει (το «Δικαίωμα Εξαγοράς») τις εναπομείνασες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,97 εκάστη (κάθε μία «Μετοχή της Metlen A.E.»), που έχει εκδώσει η Metlen Energy & Metals A.E. («Metlen A.E.») και τις οποίες η Metlen PLC δεν απέκτησε μέσω της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών που υπέβαλε στις 25 Ιουνίου 2025 σύμφωνα με το Νόμο (η «Δημόσια Πρόταση»), με αντάλλαγμα νεοεκδοθείσες κοινές ονομαστικές μετοχές εκπεφρασμένες σε ευρώ, ονομαστικής αξίας €11,00 εκάστη, που θα εκδοθούν από τη Metlen PLC, η Εταιρεία ανακοινώνει πως:

Την 29η Αυγούστου 2025, το Χ.Α ενέκρινε την εισαγωγή και την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων 13.998.756 εκπεφρασμένων σε ευρώ κοινών ονομαστικών μετοχών που εκδόθηκαν από την Metlen PLC (οι «Νέες Μετοχές»), στη Ρυθμιζόμενη Αγορά Κινητών Αξιών του Χ.Α.