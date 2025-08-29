Αυξάνει-το-buyback-στα-125-εκατ.-ευρώ-η-Πειραιώς

Την τροποποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, που αποφάσισε η τελευταία τακτική γενική συνέλευσή της, δρομολογεί η Πειραιώς Financial Holdings, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των μετοχών που μπορούν να αποκτηθούν και να βελτιωθούν οι δείκτες «κέρδη ανά μετοχή» (ΕPS) και «μέρισμα ανά μετοχή».

Η Πειραιώς συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση στις 23 Σεπτεμβρίου, με βασικά θέματα την αύξηση της δύναμης κρούσης του buyback και την κατάργηση του stock option plan, το οποίο, αν και υιοθετήθηκε το 2021, δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ (σ.σ. δεν έχει εκδοθεί κανένα δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών).

Το ΔΣ της Πειραιώς εισηγείται στους μετόχους την τροποποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Ειδικότερα προτείνεται η απόκτηση ως 27.777.778 μετοχών (2,22%), με ελάχιστη τιμή τα 4,5 ευρώ και μέγιστη τα 9 ευρώ, σε διάστημα 24 μηνών.

Το συνολικό κόστος, βάσει της εισήγησης, δεν μπορεί να υπερβεί τα 125 εκατ. ευρώ. Πρακτικά, η Πειραιώς επιδιώκει να «αυγατίσει» το buyback κατά 100 εκατ. ευρώ καθώς το υφιστάμενο πρόγραμμα, το οποίο σημειωτέον δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί, προβλέπει κόστος ως 25 εκατ. ευρώ με διάθεση μάλιστα μετοχών σε στελέχη και εργαζόμενους βάσει των εγκεκριμένων προγραμμάτων επιβράβευσης.

Τα πρόσθετα 100 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν αποκλειστικά για αγορά ιδίων μετοχών που θα ακυρωθούν εν συνεχεία θα προέλθουν από τα κέρδη χρήσης της φετινής χρήσης και θα αποτελέσουν μέρος της ανταμοιβής μετόχων. Το ποσό των 100 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί κατά προσέγγιση σε 10% των εκτιμώμενων καθαρών κερδών ( περί το 1 δισ. ευρώ). Υπό το παραπάνω πρίσμα το επιδιωκόμενο payout παραμένει στο 50% και σπάει ως εξής: buyback 10% και μέρισμα 40%.

Το buyback εφόσον εγκριθεί από τη γενική συνέλευση και λάβει το πράσινο φως του SSM θα εκκινήσει τον Οκτώβριο. Ως εκ τούτου θα αποτελέσει εμπροσθοβαρή ανταμοιβή μετόχων από τα κέρδη τρέχουσας χρήσης. Οι μετοχές που θα αποκτηθούν πριν την ολοκλήρωση της συγχώνευσης Πειραιώς Financial Holdings και Τράπεζα Πειραιώς θα ακυρωθούν στο πλαίσιο της συγχώνευσης

Το υφιστάμενο πρόγραμμα το οποίο αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση του Απριλίου, αλλά δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί προβλέπει την απόκτηση ως 8.333.333 ιδίων μετοχών σε εύρος τιμών από 3 ως 8 ευρώ. Το συνολικό κόστος δεν μπορεί να υπερβεί τα 25 εκατ. ευρώ