Γιατί-αποκτά-νέο-«βάθος»-η-σχέση-alpha-bank-unicredit

Πλώρη για στενότερη συνεργασία, μετοχική και επιχειρηματική, με την Alpha Βank βάζει – αυξάνοντας την ταχύτητα – ο ιταλικός όμιλος UniCredit, η διοίκηση του οποίου πρωτοστατεί στις κινήσεις για «ομοσπονδιακή προσέγγιση» του τραπεζικού συστήματος της ευρωζώνης.

Ένα ακόμη βήμα της στενότερης συνεργασίας ήταν η αύξηση του ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο της Αlpha Bank στο 26% με «αέρα» να αυξηθεί περαιτέρω στο 29,9%.

Η μετοχική σχέση των δύο τραπεζών χτίζεται βήμα-βήμα σε μια περίοδο που στην ευρωζώνη κυριαρχεί η ανάγκη για τη δημιουργία μεγαλύτερων τραπεζικών σχημάτων ως ανάχωμα στις ανταγωνιστικές μεγάλου μεγέθους αμερικανικές και κινεζικές τράπεζες.

Όλες οι κινήσεις που πραγματοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο έχουν ως στόχο να φέρουν πιο κοντά την αναγκαία και ζωτικής σημασίας τραπεζική ενοποίηση.

Φουλ για το 29,9%

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η αύξηση του ποσοστού της UniCredit στην Alpha Bank στο 29,9% (σ.σ. το επόμενο σκαλοπάτι) είναι θέμα χρόνου και αποτελεί κοινό τόπο για τις διοικήσεις των δύο τραπεζών, οι οποίες καθεμία από την πλευρά της βλέπει τις συνέργειες που προκύπτουν και τις αξίες που δημιουργούν για τους μετόχους των δύο τραπεζικών ομίλων.

Η περαιτέρω σύσφιξη της συνεργασίας προκύπτει ξεκάθαρα από την δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της UniCredit Andrea Orcel βάσει της οποίας «Και πολλά ακόμα έρχονται απόδειξη του τι μπορεί να προσφέρει η ομοσπονδιακή προσέγγιση της UniCredit σε άλλα ιδρύματα ηγέτες των δικών τους χωρών στην Ευρώπη».

Την μεγάλη εικόνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο έδωσε στις δηλώσεις του και ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Βank Βασίλης Ψάλτης, ο οποίος τόνισε: «Η σχέση μας αναδεικνύει επίσης πως η στενότερη συνεργασία ανάμεσα στις κορυφαίες ευρωπαϊκές τράπεζες μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα».

Σύμπνοια σε πολλαπλά επίπεδα

Κάθε βήμα προς την στενότερη μετοχική συνεργασία των δύο τραπεζικών ομίλων γίνεται ομαλά κατόπιν συνεννόησης με τη διοίκηση της Alpha Βank, με την κυβέρνηση και με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Το θετικό πλαίσιο είχε περιγράψει στα τέλη Ιουλίου ο Andrea Orcel μιλώντας στους επενδυτές. «Ό,τι και να κάνουμε με την Alpha Bank θα είναι κάτι που η Alpha Βank θέλει να κάνει μαζί μας. Τους σεβόμαστε βαθιά», είχε τονίσει.

Αλλά και στη χθεσινή του δήλωση εκφράζει – για μια ακόμη φορά – την ευγνωμοσύνη του στην ελληνική κυβέρνηση, στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε άλλα ελληνικά ιδρύματα για την θερμή υποδοχή.

Ρίζες στις συνέργειες

Τα οφέλη για την UniCredit και τους μετόχους της μέσω του 26% αποτυπώνονται σύμφωνα με την εκτίμηση των αναλυτών σε καθαρό κέρδος 244 εκατ. ευρώ για το 2026. Επίσης, η στενότερη συνεργασία με την Alpha Βank είναι ευθυγραμμισμένη με το επενδυτικό story της UniCredit, το οποίο βασίζεται στην αύξηση της αξίας των μετόχων της.

Αντίστοιχο, είναι το όφελος και για την Alpha Βank. Σε επιχειρησιακό επίπεδο οι συνέργειες που τρέχουν σε πολλαπλά επίπεδα (asset management, insurance κλπ), κυρίως η συμμετοχή της Alpha Βank στα syndicated loans που πρωταγωνιστεί η UniCredit σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι επωφελής για την ελληνική τράπεζα και αναμένεται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις να υπάρξει περαιτέρω εμβάθυνση.