Δένδιας:-Απαράδεκτες-και-απρεπείς-οι-δηλώσεις-Φιντάν

«Απαράδεκτες» και «απρεπείς» χαρακτήρισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

«Λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Φιντάν, για τις οποίες με πληροφόρησαν. Πέρα από το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός» δήλωσε χαρακτηριστικά από την Κοπεγχάγη ο Νίκος Δένδιας, όπου συμμετέχει στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκληρή απάντηση στον Χακάν Φιντάν έδωσε νωρίτερα και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι «η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν».

sofokleous10.gr

