Επίδομα-παιδιού:-Κλείνει-προσωρινά-την-1η-Σεπτεμβρίου-2025

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, κλείνει προσωρινά, την Δευτέρα 1/9/2025 και ώρα 18:00, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Μετά τις 18.00 τη συγκεκριμένη ημέρα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 4ης διμηνιαίας δόσης για το 2025.

Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.