    Friday, August 29

    Επιδόματα: Οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου

    Οικονομία
    Ποσό 78.618.000 ευρώ πρόκειται να καταβληθεί σε 103.582 δικαιούχους κατά την περίοδο 1 έως 5 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

    Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας:

    Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

    • Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
    • Στις 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 11.660.000 ευρώ σε 22.450 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).
    • Από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

    ΔΥΠΑ

    Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

    • 23 εκατ. ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
    • 12 εκατ. ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
    • 18 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
    • 160.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

