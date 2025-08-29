ΗΠΑ: Σε ισχύ η κατάργηση του καθεστώτος de minimis – Δασμοί σε όλα τα δέματα προς ΗΠΑ

Η εξαίρεση de minimis ίσχυε από το 1938 και μάλιστα είχε αυξηθεί από 200 δολάρια σε 800 δολάρια το 2015 ως μέσο για την ενίσχυση της ανάπτυξης των μικρών επιχειρήσεων στις αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου.

Παύει να ισχύει το de minimis καθεστώς στις ΗΠΑ με το οποίο εξαιρούνταν τα δέματα αξίας μικρότερης των 800 δολαρίων προς τις ΗΠΑ από τους δασμούς.

Η υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP) των ΗΠΑ θα αρχίσει από την Παρασκευή να εισπράττει δασμούς σε όλες τις παγκόσμιες εισαγωγές δεμάτων, ανεξαρτήτως αξίας, σε μία απόφαση που διευρύνει την ακύρωση της απαλλαγής de minimis για αποστολές από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ νωρίτερα φέτος από τον Τραμπ.

«Ο τερματισμός του de minimis καθεστώτος από τον Πρόεδρο Τραμπ θα σώσει χιλιάδες αμερικανικές ζωές περιορίζοντας τη ροή ναρκωτικών και άλλων επικίνδυνων απαγορευμένων ειδών και θα προσθέσει έως και 10 δισ. δολάρια ετησίως έσοδα στο Υπουργείο Οικονομικών μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος εμπορίου του Λευκού Οίκου, Πίτερ Ναβάρο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Ιουλίου ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για την κατάργηση της απαλλαγής αυτής, λέγοντας ότι επιθυμεί «να βάλει τέλος σε ένα καταστροφικό παραθυράκι που χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την αποφυγή δασμών και την αποστολή συνθετικών οπιοειδών και άλλων επικίνδυνων προϊόντων».

Η εξαίρεση de minimis ίσχυε από το 1938 και μάλιστα είχε αυξηθεί από 200 δολάρια σε 800 δολάρια το 2015 ως μέσο για την ενίσχυση της ανάπτυξης των μικρών επιχειρήσεων στις αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (CBP), στα μικρά δέματα εντοπίστηκε το 98% των ναρκωτικών, το 97% των πλαστών προϊόντων και το 70% των επικίνδυνων για την υγεία προϊόντων που κατασχέθηκαν στις ΗΠΑ το 2024.

Πλέον, και με εξαίρεση τα «δώρα» αξίας μικρότερης των 100 δολαρίων, τα δέματα που εισέρχονται στις ΗΠΑ υπόκεινται στους ίδιους δασμούς με οποιοδήποτε άλλο προϊόν, δηλαδή κατ’ ελάχιστον 10%, ή 15% για όσα προέρχονται από την ΕΕ και έως 50% για αυτά από την Ινδία και τη Βραζιλία.

Πριν καν τεθεί σε ισχύ το μέτρο είχε αρχίσει να προκαλεί προβλήματα στην αποστολή δεμάτων στις ΗΠΑ.

Την Τρίτη η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (UPU), ένας οργανισμός του ΟΗΕ, ανακοίνωσε ότι 25 χώρες έχουν αποφασίσει να αναστείλουν τις αποστολές δεμάτων στις ΗΠΑ, λόγω του ασαφούς πλαισίου.

Μεταξύ των χωρών αυτών είναι και πολλές ευρωπαϊκές, όπως η Γερμανία, η Γαλλία ή η Ιταλία, αλλά και η Ινδία, η Ιαπωνία, η Αυστραλία και το Μεξικό.