ΗΠΑ:-Σε-υψηλό-πέντε-μηνών-ο-δομικός-pce

Ο δείκτης δαπανών προσωπικής κατανάλωσης PCE, ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Fed, σημείωσε ετήσιο ρυθμό 2,6% τον Ιούλιο, παραμένοντας αμετάβλητος, και αύξηση 0,2% σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ την Παρασκευή.

Οι μετρήσεις υποδηλώνουν πως παραμένουν οι επίμονες πιέσεις στις τιμές που συνδέονται με τους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ, ωστόσο αυτές πιθανότατα δεν είναι αρκετές για να αποτρέψουν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ από το να μειώσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα.

Ο δομικός πληθωρισμός PCE, ο οποίος εξαιρεί το κόστος τροφίμων και ενέργειας, διαμορφώθηκε σε εποχικά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό 2,9%, που αποτελεί υψηλό 5 μηνών, όπως αναφέρει το Marketwatch, αυξημένος ελαφρώς κατά 0,1%. Η μέτρηση ήταν σύμφωνη με την πρόβλεψη του Dow Jones.

Σε μηνιαία βάση, αυξήθηκε 0,3%, όσο και τον περασμένο μήνα, παραμένοντας επίσης σύμφωνος με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η Fed χρησιμοποιεί τον δείκτη τιμών PCE ως το κύριο εργαλείο πρόβλεψης και θεωρεί τον δομικό πληθωρισμό ως καλύτερο δείκτη των μακροπρόθεσμων τάσεων, καθώς εξαιρεί τα ασταθή στοιχεία για το φυσικό αέριο και τα είδη τροφίμων.

Οι κεντρικοί τραπεζίτες στοχεύουν τον πληθωρισμό στο 2%, επομένως η έκθεση της Παρασκευής δείχνει ότι η οικονομία εξακολουθεί να απέχει πολύ από το σημείο στο οποίο η Fed αισθάνεται άνετα.

Παρ’ όλα αυτά, οι αγορές αναμένουν ότι η Fed θα συνεχίσει να μειώνει το βασικό της επιτόκιο όταν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συνεδριάσουν τον επόμενο μήνα.

Οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,5% σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τις προβλέψεις, και παρά τις υψηλότερες τιμές.

Το προσωπικό εισόδημα επιταχύνθηκε κατά 0,4%, ολοκληρώνοντας μια έκθεση στην οποία όλα τα στοιχεία ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες της αγοράς.