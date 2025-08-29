Η απόλυση Μουρίνιο έφερε κέρδη 26 εκατ. δολ. στους επενδυτές της Φενέρμπαχτσε

Η απόλυση ήρθε μετά τον αποκλεισμό της Φενέρμπαχτσε και την ήττα της Τετάρτης από την Μπενφίκα στη φάση των play-offs του UEFA Champions League.

Συνήθως, η απόλυση ενός διάσημου προπονητή σημαίνει πως έπονται δυσάρεστες εξελίξεις για την ομάδα. Όχι όμως για τους επενδυτές της Φενέρμπαχτσε, η μετοχή της οποίας σημείωσε άνοδο μετά την απόλυση του Ζοζέ Μουρίνιο από την τουρκική ποδοσφαιρική ομάδα σήμερα Παρασκευή.

Η απόλυση του Μουρίνιο ήρθε μετά τον αποκλεισμό της Φενέρμπαχτσε και την ήττα της Τετάρτης από την Μπενφίκα στη φάση των play-offs του UEFA Champions League, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να αγωνιστεί στην πλέον περίοπτη και επικερδής διοργάνωση συλλόγων.

Η Φενέρμπαχτσε είναι μία από τις λίγες εισηγμένες ποδοσφαιρικές ομάδες, γεγονός που καθιστά δυνατό να διαπιστωθεί πόσο κοστίζει -ή αποφέρει- η αποχώρηση ενός προπονητή στους επενδυτές.

Η μετοχή ενισχύθηκε έως και 7% μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του Μουρίνιο, με το άλμα να προσθέτει περισσότερα από 26 εκατομμύρια δολάρια στην κεφαλαιοποίηση της ομάδας, ξεπερνώντας έτσι το φράγμα των 400 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως αναφέρει τo -.

Ο Μουρίνιο, ο 62χρονος Πορτογάλος προπονητής, γνωστός ως «The Special One» από τις επιτυχημένες θητείες του στην Πόρτο, την Τσέλσι και τη Ρεάλ Μαδρίτης, είχε ενταχθεί στη Φενέρμπαχτσε στην αρχή της ποδοσφαιρικής σεζόν 2024-2025. Η πρόσληψή του ήταν μέρος μιας τάσης όπου οι τουρκικές ποδοσφαιρικές ομάδες αύξησαν τις δαπάνες τους για να προσελκύσουν παίκτες και προπονητές υψηλού προφίλ.

Ωστόσο, δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει τον τίτλο της τουρκικής Super League την περασμένη σεζόν, με τη Φενερμπαχτσέ να τερματίζει δεύτερη πίσω από την πρωταθλήτρια Γαλατασαράι.

Στις αρχές της φετινής σεζόν, κατά τη διάρκεια των προκριματικών γύρων του Champions League, ο Μουρίνιο είχε επίσης εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του με το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου, επικρίνοντάς το ότι δεν πραγματοποίησε τις απαραίτητες μεταγραφές που επιθυμούσε για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ομάδας.