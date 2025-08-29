Η-ΝΔ-καταδικάζει-την-επίθεση-στο-γραφείο-της-Σέβης-Βολουδάκη

Η Νέα Δημοκρατία καταδίκασε «τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Βουλευτού Χανίων Σέβης Βολουδάκη» και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο.

Η ΝΔ επισημαίνει: «Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

