Η ΝΔ καταδικάζει την επίθεση στο γραφείο της Σέβης Βολουδάκη
Η Νέα Δημοκρατία καταδίκασε με σχετική ανακοίνωση τους βανδαλισμούς στο γραφείο της Σέβης Βολουδάκη και κάλεσε όλα τα κόμματα να κάνουν το ίδιο
Η Νέα Δημοκρατία καταδίκασε «τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Βουλευτού Χανίων Σέβης Βολουδάκη» και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο.
Η ΝΔ επισημαίνει: «Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων».
- ΑΠΕ – ΜΠΕ
