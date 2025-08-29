Ιράν:-Διατεθειμένο-να-ξαναρχίσει-διαπραγματεύσεις-για-το-πυρηνικό-πρόγραμμά-του-αν-η-Δύση-δείξει-καλή-θέληση

Το Ιράν είναι διατεθειμένο να επιστρέψει σε «δίκαιες» διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα εάν η Δύση επιδείξει «καλή θέληση», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αμπάς Αραγτσί σε επιστολή του χθες Πέμπτη, μερικές ώρες αφού τρεις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κίνησαν τη διαδικασία για να τεθούν εκ νέου σε ισχύ κυρώσεις που είχαν επιβληθεί από τον ΟΗΕ στην Τεχεράνη.

Ο Αραγτσί επαναβεβαίωσε «την ετοιμότητα του Ιράν να ξαναρχίσει δίκαιες και ισορροπημένες διπλωματικές διαπραγματεύσεις, υπό τον όρο πως τα άλλα μέρη θα επιδείξουν σοβαρότητα και καλή θέληση και θα αποφύγουν ενέργειες που βλάπτουν τις πιθανότητες επιτυχίας», σύμφωνα με την επιστολή του υπουργού που έχει αποδέκτες τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, την επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας και τον πρεσβευτή του Παναμά στα Ηνωμένα Έθνη Ελόι Αλφάρο δε Άλβα, που προεδρεύει τον τρέχοντα μήνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Ιράν προς ΕΕ/ΣΑΗΕ: «Άκυρη η επίκληση του μηχανισμού snapback – Δεσμευμένοι στη διπλωματία»

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγκτσί απορρίπτει τις ενέργειες των τριών ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλίας, Γερμανίας, Ην. Βασιλείου) στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τα Πυρηνικά (JCPOA), κατηγορώντας τις για χρόνια μη συμμόρφωση.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι «η Ε3 (Γερμανία-Γαλλία-Ην. Βασίλειο) στερείται κάθε νομικής βάσης να επικαλεστεί τον Μηχανισμό Επίλυσης Διαφορών ή να ενεργοποιήσει το ‘snapback’, θέση που συμμερίζονται η Ρωσία και η Κίνα».

Υπενθυμίζει ότι η Τεχεράνη ήταν η πρώτη που ενεργοποίησε τον μηχανισμό μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ το 2018, «σε απάντηση στη μη άρση των συνεπειών για την ομαλοποίηση των εμπορικών σχέσεων με το Ιράν».

Ο Αραγκτσί κατηγορεί την ΕΕ ότι παρουσιάζει την εφαρμογή της ως συμμόρφωση, ενώ στην πραγματικότητα «έχει παραβιάσει κατάφωρα τη συμφωνία, επεκτείνοντας περιοριστικά μέτρα και επαναφέροντας κυρώσεις».

Αναφέρεται ειδικά στην αποτυχία του μηχανισμού INSTEX, τον οποίο χαρακτηρίζει «ανεπαρκή και συμβολικό, χωρίς ουσιαστικό όγκο συναλλαγών».

Για τις συνομιλίες της Βιέννης, σημειώνει ότι δεν κατέληξαν λόγω «αδιαλλαξίας των ΗΠΑ και εμπλοκής άσχετων ζητημάτων από την Ε3/ΕΕ», ενώ καταδικάζει τις «παράνομες ισραηλινο-αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις» και την «συνενοχή της Ε3 ((Γερμανία-Γαλλία-Ην. Βασίλειο) μέσω εξοπλισμών και δημόσιων τοποθετήσεων».

Ασκεί επίσης κριτική στην Καγιά Κάλας, αναφέροντας ότι η δήλωσή της για «τερματισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος» αμφισβητεί την ουδετερότητα της ΕΕ ως συντονιστή.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ τονίζει ότι «οποιαδήποτε απόπειρα των Ε3 (Γερμανία-Γαλλία-Ην. Βασίλειο) να επαναφέρουν αποφάσεις του ΣΑΗΕ που καταργήθηκαν με το ψήφισμα 2231 είναι άκυρη» και ότι το εν λόγω ψήφισμα πρέπει να λήξει «σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στις 18 Οκτωβρίου 2025».

“Καλούμε την ΕΕ να σταματήσει τις επιλεκτικές ερμηνείες και να διευκολύνει την πραγματική διπλωματία για τη διατήρηση της πολυμερούς συνεργασίας” αναφέρει ο κ. Αραγκτσί.

Καταλήγει διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη «διατηρεί τη δέσμευση της στη διπλωματία και είναι έτοιμη να επαναλάβει διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και ισορροπημένη λύση, εφόσον τα άλλα μέρη επιδείξουν σοβαρότητα».

