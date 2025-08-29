Καλοκαιρινά-«ξυπνήματα»-για-ΣΥΡΙΖΑ-και-Νέα-Αριστερά

Του Αντώνη Αντζολέτου

Το φθινόπωρο που πλησιάζει θα είναι κομβικό για το μέλλον των πρώην συντρόφων, καθώς όσα τους χωρίζουν παραμένουν πολλά, ωστόσο το τελευταίο διάστημα κάποιες κινήσεις δείχνουν πως και τα δυο κόμματα έχουν το βλέμμα στραμμένο στις επερχόμενες εκλογές της άνοιξης του 2027. Χωρίς να αποκλείουν και το ενδεχόμενο αιφνιδιασμού από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην Κουμουνδούρου γνωρίζουν πως στη νέα προσπάθεια προσέγγισης με τη Νέα Αριστερά, που γίνεται το τελευταίο διάστημα, δεν χωρούν άλλα λάθη. Το «πάθημα» με τον Στέφανο Κασσελάκη και το «καψόνι» που έκανε στον ΣΥΡΙΖΑ αποσύροντας τις υπογραφές των βουλευτών του στην προανακριτική για τα Τέμπη έγινε μάθημα. Τα βήματα από εδώ και πέρα πρέπει να είναι προσεκτικά, καθώς στην Πατησίων, η πλειοψηφία – με δύναμη «πυρός» τα παλαιά στελέχη της «Ομπρέλας» – εξακολουθεί να είναι κάθετα αντίθετη σε οποιοδήποτε σχέδιο σύμπλευσης με την Κουμουνδούρου.

Δεν πέρασε απαρατήρητο στο κόμμα του Αλέξη Χαρίτση, πως ο Σωκράτης Φάμελλος ήταν ο μόνος πολιτικός αρχηγός που στήριξε την επιλογή που έκανε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς να μεταβεί στη γιορτή της Δημοκρατίας με ένα πρόσφυγα από την Παλαιστίνη. Ήταν η τρίτη στη σειρά πράξη σύμπλευσης των πρώην συντρόφων μετά το αίτημα σύστασης προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και την πρόταση για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, καθώς και για την κατάργηση / ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς.

Ακολούθησε η κοινή στάση των δυο κομμάτων στη διπλή σύγκρουση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα τέλη Ιουλίου, αλλά και η στήριξη που παρείχε ο Σωκράτης Φάμελλος στον Αλέξη Χαρίτση για την άρση ασυλίας του. Υπενθυμίζεται πως δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών διαβιβάστηκε στη Βουλή κατά του προέδρου της Νέας Αριστεράς με αφορμή την υποστήριξή του στα αγροτικά μπλόκα τον Φεβρουάριο του 2025.

Όσοι στη Νέα Αριστερά είχαν υποστηρίξει τον Απρίλιο τη συμπόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ – που δεν προχώρησε στην Κεντρική Επιτροπή – γνωρίζουν πως δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα. Ήδη για την κοινή πρόταση για τη 13η σύνταξη υπήρξαν αντιδράσεις, καθώς την απόφαση φέρεται να την πήρε η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, σύμφωνα - στελέχη της πλειοψηφίας της Πατησιών, χωρίς να συγκληθεί η Πολιτική Γραμματεία.

Η αριθμητική για τη «μάχη» της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν βάλει σκοπό από το φθινόπωρο να ξαναπάρουν τα «σκήπτρα», είναι αρκετά σύνθετη. Το ΠΑΣΟΚ έχει 33 βουλευτές και στην προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έδειξε τα «δόντια» του. Αθροίζοντας τις υπογραφές του «πράσινου» ανεξάρτητου Μπουρχάν Μπαράν, αλλά και του Γιάννη Σαρακιώτη έφτασε τις 35. Όλοι στην Κουμουνδούρου έχουν πάρει χαρτί και μολύβι και κάνουν πρόχειρες προσθαφαιρέσεις και στους 26 βουλευτές που διαθέτουν προσθέτουν οχτώ από τη Νέα Αριστερά. Προοικονομούν ουσιαστικά εξελίξεις στην Πατησίων. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν πως αν καταφέρουν κάποια στιγμή να τα βρουν με τους πρώην συντρόφους τους η δυναμική που θα υπάρξει θα συμπαρασύρει και άλλους ανεξάρτητους βουλευτές. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη η σύμπλευση με τη Νέα Αριστερά, αφού πάντα την τελευταία στιγμή κάτι δεν πάει καλά ούτε υπάρχει κάποιο σημάδι πως οι εξελίξεις θα τρέξουν τόσο πολύ. Τα «πάθη» δεν έχουν καταλαγιάσει και η φημολογία της δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα μπερδεύει ακόμα πιο πολύ τα πράγματα.

Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να παίρνει κάποιες μικρές δημοσκοπικές «ανάσες» και το κόμμα του Αλέξη Χαρίτση παραμένει σε «πολικές» θερμοκρασίες, κάτω από το όριο του 3%, θα συνεχιστεί το πρέσινγκ από την πλευρά της Κουμουνδούρου για να ληφθούν αποφάσεις. Στη Νέα Αριστερά – αν δεν αλλάξει κάτι εκτός της επόμενης Βουλής. Η πλειοψηφία υποστηρίζει πως πρέπει το κόμμα να αποκτήσει μια πιο διακριτή πορεία που να μην ταυτίζεται συνεχώς με την ανάγκη της δημιουργίας του Λαϊκού Μετώπου.

Αυτό έδειξε και η πρόσφατη αρθρογραφία του Πάνου Σκουρλέτη. Η άλλη πλευρά, που είναι κοντά στην ηγετική ομάδα, πιστεύει πως πρέπει να βρεθούν δίοδοι επικοινωνίας των προοδευτικών κομμάτων, καθώς αποδεικνύεται συνεχώς τα τελευταία έξι χρόνια ότι κανείς δεν μπορεί μόνος του να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία.

Και επειδή το ΠΑΣΟΚ θέτει τον εαυτό του εκτός του συγκεκριμένου πλαισίου και η Πλεύση Ελευθερίας απομακρύνεται συνεχώς εκπέμποντας σε αντισυστημικά «κύματα», μόνο η συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στο τραπέζι. Δεν πέρασε απαρατήρητη η χθεσινή σχεδόν συντονισμένη επίθεση ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς, αλλά και του ΚΚΕ προς τη Χαριλάου Τρικούπη για την πρωτοβουλία που πήρε για το Παλαιστινιακό σχετικά με το ψήφισμα του 2015.

Θα ακολουθήσουν και άλλες συνεννοήσεις μεταξύ των πρώην συντρόφων το επόμενο διάστημα; Κυρίως κοινοβουλευτικά, αλλά και σε επίπεδο συντονισμού των δυνάμεων της κοινωνίας. Αν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά καταφέρουν να «νικήσουν» σε τρεις – τέσσερις περιπτώσεις το ΠΑΣΟΚ μέσα στην Ολομέλεια το φθινόπωρο, αρκετά στελέχη πιστεύουν πως θα αρχίσει να παγιώνεται μια κατάσταση μη αναστρέψιμη. Φέρεται να υπάρχει προσέγγιση και μεταξύ βουλευτών των δυο κομμάτων να καταθέτουν από κοινού ερωτήσεις. Ακόμα και η συνέχιση της αλληλοστήριξης στις συζητήσεις στη Βουλή θα είναι ένα ακόμα βήμα. Σε κάθε περίπτωση στην πορεία προς τις εκλογές θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Κομβικό εκτιμάται πως θα είναι το συνέδριο της Νέας Αριστεράς που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο.

- sofokleous10.gr

