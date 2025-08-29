Κόκκαλης: Στόχος της Intracom η αύξηση της εσωτερική αξία μας – Εγκρίθηκε μέρισμα 0,12 ευρώ ανά μετοχή

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intracom Holdings πραγματοποιήθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις της Παιανίας, με τη συμμετοχή των κορυφαίων στελεχών του Ομίλου, οι οποίοι παρουσίασαν τον απολογισμό για το 2024, τις τρέχουσες εξελίξεις και τις προοπτικές του Ομίλου για το μέλλον.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intracom Holdings πραγματοποιήθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις της Παιανίας, με τη συμμετοχή των κορυφαίων στελεχών του Ομίλου, οι οποίοι παρουσίασαν τον απολογισμό για το 2024, τις τρέχουσες εξελίξεις και τις προοπτικές του Ομίλου για το μέλλον.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Σωκράτης Κόκκαλης, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του αναφέρθηκε στις στρατηγικές επενδύσεις του Ομίλου, τονίζοντας: «Επενδύσαμε σε κλάδους που δεν μας ήταν οικείοι. Εστιάσαμε στις επενδύσεις μας και ολοκληρώσαμε σημαντικούς και σύνθετους μετασχηματισμούς, με πολύ θετικό αποτέλεσμα. Στόχος μας είναι, με τις δραστηριότητές μας, να αυξάνουμε την εσωτερική αξία της Εταιρίας.» Ο κ. Κόκκαλης εξέφρασε την πεποίθησή του για τη συνεχιζόμενη βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου και ανέφερε την πρόθεση της Διοίκησης να φροντίσει ώστε οι εσωτερικές αξίες του Ομίλου να αντικατοπτρίζονται και στην τιμή της μετοχής, η οποία έχει όλες τις προϋποθέσεις να ξεπεράσει τα σημερινά της επίπεδα.

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος της Intracom Holdings, κ. Δημήτρης Κλώνης, παρουσίασε την πορεία του Ομίλου για το 2024 και αναφέρθηκε στις στρατηγικές πρωτοβουλίες και τις επενδύσεις του Ομίλου. «Η Intracom εξελίσσεται πλέον σε έναν ισχυρό και διακλαδικό όμιλο της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος τοποθετείται στρατηγικά με εξαγορές, επενδύσεις αιχμής και συνεργασίες με κορυφαίους επιχειρηματίες σε τομείς όπως το real estate, ο τουριστικός και ψυχαγωγικός τομέας, και πρόσφατα και στον ασφαλιστικό κλάδο», σημείωσε ο κ. Κλώνης.

Ο ίδιος επεσήμανε την ισχυρή παρουσία της Intracom Holdings στο μετοχικό κεφάλαιο εισηγμένων εταιριών, πολλές εκ των οποίων είναι υψηλής κεφαλαιοποίησης, και παράγουν συστηματικά υπεραξίες. “Ο Όμιλος χτίζει το μέλλον με στοχευμένες εξαγορές και επενδύσεις, ενδυναμώνοντας το δυναμικό του και θέτοντας ξεκάθαρους στόχους: ηγετική θέση στις αγορές δραστηριοποίησής του και δημιουργία υπεραξίας, προς όφελος των μετόχων και των συνεργατών του”, ανέφερε.

Στο πλαίσιο της συνέλευσης, υπερψηφίστηκε η διανομή μερίσματος συνολικού μικτού ποσού €10.032.000, δηλαδή €0,12 ανά μετοχή, ως μέρος της συστηματικής ανταποδοτικής πολιτικής του Ομίλου προς τους μετόχους του.