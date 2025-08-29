Μεικτά-πρόσημα-στις-ασιατικές-αγορές-εν-μέσω-οικονομικών-δεδομένων-και-πολιτικών-εξελίξεων

Οι ασιατικές αγορές κατέγραψαν μεικτά πρόσημα στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής (29/8), καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν μια σειρά οικονομικών δεδομένων στην περιοχή.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,26% και διαμορφώθηκε στις 42.717,50 μονάδες, ενώ ο Topix έχασε 0,47% και έκλεισε στις 3.075,18 μονάδες, μετά την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των βασικών τιμών καταναλωτή στο Τόκιο τον Αύγουστο.

Ο βασικός δείκτης τιμών καταναλωτή του Τόκιο, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τα φρέσκα τρόφιμα αλλά περιλαμβάνει την ενέργεια, αυξήθηκε κατά 2,5% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο και μειώθηκε από την αύξηση 2,9% του Ιουλίου. Ωστόσο, ο δείκτης παρέμεινε πάνω από τον στόχο 2% της Τράπεζας της Ιαπωνίας. Το ποσοστό ανεργίας στην Ιαπωνία μειώθηκε, επίσης, στο 2,3% τον Ιούλιο, από 2,5% τον προηγούμενο μήνα.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας έχασε 0,32% και υποχώρησε στις 3.186,01 μονάδες, ενώ ο δείκτης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,19% και διαμορφώθηκε στις 796,01 μονάδες, μετά την είδηση ότι η πρώην πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας, Kim Keon Hee, κατηγορήθηκε για διαφθορά και δωροδοκία. Η Kim είναι η σύζυγος του πρώην προέδρου της Νότιας Κορέας, Yoon Suk Yeol, ο οποίος απομακρύνθηκε από το αξίωμά του και συνελήφθη νωρίτερα φέτος για τη βραχύβια κήρυξη στρατιωτικού νόμου.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,08% στις 8.973,10 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,20% και έφτασε τις 25.158,50 μονάδες, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας αυξήθηκε κατά 0,74% και «σκαρφάλωσε» στις 4.496,76 μονάδες.

Ο δείκτης Nifty 50 της Ινδίας ενισχύθηκε κατά 0,18% στις 24.545,05 μονάδες και ο BSE Sensex κέρδισε 0,11% και βρέθηκε στις 80.171,88 μονάδες.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, αναμένεται να συναντήσει τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, για την 25η σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης το Σαββατοκύριακο στην Τιαντζίν, η οποία θα είναι η πρώτη επίσκεψη του Μόντι στην Κίνα μετά από επτά χρόνια.

Το Νέο Δελχί και το Πεκίνο ενδέχεται να ξεκινήσουν συνομιλίες στην Τιαντζίν, καθώς το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας έχει επισημάνει την πιθανότητα διμερών συναντήσεων στο περιθώριο της συνόδου κορυφής.