Μεταχειρισμένα Αυτοκίνητα: Τι να Επιλέξετε και Πώς να Κάνετε τη Σωστή Κίνηση

Η αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου μπορεί να αποδειχθεί μια ιδιαίτερα συμφέρουσα επιλογή, αρκεί να ξέρετε τι να προσέξετε. Με λίγη έρευνα και σωστή καθοδήγηση, μπορείτε να αποκτήσετε ένα αξιόπιστο όχημα, σε άριστη κατάσταση, χωρίς να χρειαστεί να δαπανήσετε υπέρογκα ποσά.

Δεν είναι μόνο το οικονομικό όφελος που κάνει την αγορά μεταχειρισμένου μια καλή επένδυση. Συχνά θα βρείτε αυτοκίνητα με πλούσιο εξοπλισμό και υψηλές επιδόσεις σε τιμές πολύ πιο προσιτές σε σχέση με ένα αντίστοιχο καινούργιο μοντέλο.

Γιατί να σκεφτείτε το μεταχειρισμένο – Τα πλεονεκτήματα

Το πρώτο πλεονέκτημα είναι προφανές: χαμηλότερο κόστος. Με τα ίδια χρήματα, έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε ένα μεγαλύτερο ή καλύτερα εξοπλισμένο αυτοκίνητο από αυτό που θα παίρνατε καινούργιο.

Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι το μεταχειρισμένο δεν χάνει την αξία του τόσο γρήγορα όσο ένα καινούργιο. Η μείωση στην τιμή μεταπώλησης είναι σαφώς πιο ήπια, κάτι που σημαίνει μικρότερη απώλεια σε περίπτωση που θελήσετε να το πουλήσετε αργότερα.

Τέλος, υπάρχει η άμεση διαθεσιμότητα. Σε αντίθεση με τα καινούργια που απαιτούν συνήθως αναμονή μηνών, στο μεταχειρισμένο βλέπετε το αυτοκίνητο και, εφόσον σας ταιριάζει, το αποκτάτε άμεσα. Η αγορά μεταχειρισμένων στην Ελλάδα είναι μεγάλη και σίγουρα θα βρείτε κάτι που να καλύπτει τις ανάγκες σας.

Πώς να επιλέξετε το σωστό αυτοκίνητο

Η επιλογή ξεκινά από τις προσωπικές σας ανάγκες. Αν οι μετακινήσεις σας περιορίζονται κυρίως στην πόλη, ένα μικρό ή υβριδικό μοντέλο ίσως είναι ιδανικό. Αν κάνετε συχνά ταξίδια, τότε η άνεση, η ισχύς του κινητήρα και η χωρητικότητα αποσκευών αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Για οικογένειες ή επαγγελματίες που χρειάζονται περισσότερο χώρο, ένα μεγαλύτερο όχημα είναι η πιο λογική λύση.

Πέρα όμως από τις καθημερινές σας ανάγκες, καθοριστικό ρόλο παίζει το ιστορικό του οχήματος. Ζητήστε να δείτε το βιβλίο service, τα πραγματικά χιλιόμετρα και τυχόν καταγραφές ατυχημάτων. Όσο πιο πολλά γνωρίζετε, τόσο πιο ασφαλής θα είναι η επιλογή σας.\

Ένας επιπλέον έλεγχος από μηχανικό της εμπιστοσύνης σας ή από την ίδια την εταιρεία είναι απαραίτητος. Γι’ αυτό προτιμήστε οργανωμένους πωλητές και όχι ιδιώτες από τυχαίες αγγελίες. Εταιρείες όπως το instacar προσφέρουν επίσημο τεχνικό έλεγχο και εγγυημένο ιστορικό, ώστε να γνωρίζετε ακριβώς τι αγοράζετε.

Τι να προσέξετε πριν την τελική απόφαση

Ακόμη κι αν όλα δείχνουν σωστά, χρειάζεται προσοχή στην αγορά μεταχειρισμένου. Ελέγξτε προσεκτικά τα χιλιόμετρα και ζητήστε αποδείξεις από ΚΤΕΟ ή βιβλίο service. Κοιτάξτε την εξωτερική εμφάνιση: τυχόν επαναβαφές ή φθορές μπορεί να κρύβουν ιστορικό ζημιών.

Μην παραλείψετε το test drive. Είναι ο καλύτερος τρόπος να διαπιστώσετε πώς συμπεριφέρεται το αυτοκίνητο στον δρόμο. Ακούστε τον κινητήρα, ελέγξτε την απόκριση στα φρένα, προσέξτε για τυχόν θορύβους ή κραδασμούς.

Στο εσωτερικό, βεβαιωθείτε ότι όλα λειτουργούν σωστά: κλιματισμός, ηλεκτρικά παράθυρα, σύστημα πολυμέσων, φώτα. Τέλος, λάβετε υπόψη τα έξοδα χρήσης: τέλη κυκλοφορίας, συντήρηση, ανταλλακτικά. Αυτά είναι σημαντικά για το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

Γιατί να επιλέξετε μεταχειρισμένο από το instacar

Η αγορά μεταχειρισμένου χρειάζεται εμπιστοσύνη. Στο instacar όλα τα οχήματα προέρχονται από τον εταιρικό στόλο leasing, έχουν ηλικία έως 5 ετών και συνοδεύονται από πλήρες ιστορικό. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζετε ακριβώς τι παίρνετε, χωρίς κρυφές εκπλήξεις.

Κάθε αυτοκίνητο περνά από μηχανολογικό έλεγχο πριν διατεθεί προς πώληση και η αγορά συνοδεύεται από ένα έτος δωρεάν εγγύηση.

Επιπλέον, για τον πρώτο χρόνο απολαμβάνετε επιπλέον παροχές όπως μικτή ασφάλιση, πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας, service, ακόμη και όχημα αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, όλα χωρίς επιπλέον χρέωση.

Με λίγα λόγια, αποκτάτε ένα αυτοκίνητο σαν καινούργιο, αλλά στην τιμή του μεταχειρισμένου.

Το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο μπορεί να είναι μια εξαιρετική επιλογή, αρκεί να προσεγγιστεί με ψυχραιμία και σωστή ενημέρωση. Μην αφήσετε τις αμφιβολίες να σας αποθαρρύνουν. Με μεθοδική έρευνα και έναν αξιόπιστο συνεργάτη δίπλα σας, μπορείτε να κάνετε μια αγορά που θα σας προσφέρει σιγουριά, ασφάλεια και άνεση για πολλά χρόνια.

