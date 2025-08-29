Μ.-Κόντος-(austriacard):-Παροδική-η-φετινή-πτώση-των-εργασιών-μας

«Η δουλειά μας δεν ακολουθεί γραμμική πορεία, αλλά αντίθετα χαρακτηρίζεται από κυκλικότητα και η πορεία της δεν πρέπει να κρίνεται τρίμηνο με το τρίμηνο. H Austriacard έχει ένα μακρόχρονο ιστορικό διψήφιων ρυθμών αύξησης σε ότι αφορά τον κύκλο εργασιών και υψηλών λειτουργικών περιθωρίων.

Δουλεύουμε δυνατά για μια ισχυρή άνοδο επιδόσεων, η οποία θα προέλθει τόσο οργανικά, όσο και με επιλεγμένες εξαγορές. Η φιλοδοξία μας δεν είναι ένας κύκλος εργασιών της τάξεως των 400 εκατ. και ένα EBITDA κοντά στα 50 εκατ. (επίπεδα επιδόσεων του εισηγμένου ομίλου το 2024), αλλά σε μερικά χρόνια από σήμερα ένας κύκλος εργασιών υψηλότερος των 500 εκατ. ευρώ. Στόχος μας είναι βρεθούμε μελλοντικά σε πολύ καλύτερη θέση από την τρέχουσα».

Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε ο διευθύνων σύμβουλος της Austriacard Μανώλης Κόντος στο χθεσινό conference call, καθώς ο όμιλος στο εξάμηνο εμφάνισε κύκλο εργασιών μειωμένο κατά 16% και καθαρά κέρδη 2,5 εκατ. έναντι 11,2 εκατ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η διοίκηση της Austriacard υποστήριξε ότι η πτώση του εξαμήνου δεν ανατρέπει το γενικότερο αναπτυξιακό της αφήγημα και ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένων παραγόντων που φαίνεται πως έχουν εξαντλήσει την επίδρασή τους.

Για παράδειγμα, οι γραφειοκρατικού τύπου καθυστερήσεις στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης στην Ελλάδα φρέναραν μεν την επίδοση του πρώτου εξαμήνου, αλλά τα έργα θα υλοποιηθούν και θα παραδοθούν το δεύτερο φετινό εξάμηνο και το 2026 (από τα 60 εκατ. ευρώ, η Austriacard έχει ακόμη να παραδώσει έργα που αντιστοιχούν στα δύο τρίτα του ποσού).

Στην Τουρκία παρατηρήθηκε έντονη υποχώρηση της ζήτησης καρτών, με τον Μανώλη Κόντο να θεωρεί ότι για το συγκεκριμένο θέμα «οι αναταράξεις βρίσκονται χρονικά πίσω μας και πως η συγκεκριμένη χώρα θα συνεχίσει να συνεισφέρει δυνατά στο μέλλον στα αποτελέσματα του ομίλου». Υποχώρηση σημείωσαν και οι πωλήσεις καρτών σε fintech τράπεζες της Ευρώπης, αγορά στην οποία η Austriacard κατέχει ηγετική θέση.

Οι καταλύτες του β’ εξαμήνου

«Είμαστε ισχυρά πεπεισμένοι ότι λόγω της πορείας μας κατά το δεύτερο εξάμηνο, σε ετήσια βάση θα έχουμε καλύψει ένα σημαντικό τμήμα των απωλειών του πρώτου μισού της χρονιάς και ότι τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσουμε να κινούμαστε με τους ανοδικούς ρυθμούς του παρελθόντος» σημείωσε ο Μανώλης Κόντος, θέτοντας ως καταλυτικούς παράγοντες για τη βελτίωση των επιδόσεων του δευτέρου φετινού εξαμήνου: α) Τις συμβάσεις που ήδη έχουν αναληφθεί στα πεδίο των λύσεων ταυτοποίησης πολιτών (citizen identity solutions) β) Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης στην Ελλάδα γ) Σημαντικά projects στον τομέα του document life cycle management και δ) Τις κάρτες πληρωμών, καθώς αναμένονται κάποιες ανανεώσεις από τράπεζες στην Κεντρική Ευρώπη.