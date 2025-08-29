Νέα-τουριστική-επένδυση-74,35-εκατ.-στο-Λασίθι-με-θέα-Σπιναλόγκα-και-κόλπο-Μιραμπέλλου

Νέο project για την στην κατασκευή νέας ξενοδοχειακής μονάδας 5*, δυναμικότητας 159 δωματίων και 374 κλινών στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη. Πώς θα είναι το project, πώς θα χρηματοδοτηθεί με συμμετοχή και RRF. Στόχος η λειτουργία το 2027.

Στα «σκαριά» είναι μία ακόμα μεγάλη τουριστική επένδυση στην Κρήτη, εν προκειμένω στο Λασίθι, εκτιμώμενου ύψους 74,35 εκατ. ευρώ, που προωθεί ο φορέας «Ρεθυμνιώτικη Τουβλοποιϊα Α.Ε.» του γνωστού επιχειρηματία του κλάδου οικοδομής – τουρισμού, Ζαχαρία Λενακάκη. Η επένδυση αφορά στην κατασκευή νέας ξενοδοχειακής μονάδας 5*, δυναμικότητας 374 κλινών, στη θέση Αριγιανές ή Λίμνη, Δημοτικής Κοινότητας Βρουχά, Δ.Ε. Αγίου Νικολάου, Δήμου Αγίου Νικολάου, Π.Ε. Λασιθίου.

Μάλιστα, τέθηκε σε διαβούλευση, έως τις 16 Οκτωβρίου 2025, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου, για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της υπό ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας. Η κατασκευή της μονάδας εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει με την ολοκλήρωση των αδειοδοτήσεων, τον Οκτώβριο του 2025. Η διάρκεια του κατασκευαστικού σταδίου εκτιμάται σε 18 μήνες, οπότε η μονάδα αναμένεται να μπει σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2027. Η χρηματοδοτική κάλυψη της κατασκευής και λειτουργίας του έργου θα πραγματοποιηθεί με συνδυασμό τραπεζικού δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Απέναντι από τη Σπιναλόγκα

Η χωροθέτηση των κύριων εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής μονάδας γίνεται στο τμήμα του ακινήτου το οποίο έχει έντονες κλίσεις, από τον επαρχιακό δρόμο Πλάκας Βρουχά (υψόμετρο ~ 120μ) έως το επίπεδο της δημοτικής οδού πρόσβασης (υψόμετρο ~ 5μ), με υπέροχη θέα προς τον κόλπο του Μιραμπέλλου, το νησί της Σπιναλόγκας και τις αρχαιολογικές περιοχές. Κατά τον σχεδιασμό της μονάδας επιλέχτηκε η λύση σύμφωνα με την οποία έγινε διάσπαση των όγκων και υπογειοποίησή τους, ώστε να γίνουν υπόσκαφα κτίρια, με σκοπό την ομαλότερη ένταξή τους στο έντονο φυσικό ανάγλυφο και την απρόσκοπτη θέα του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Πώς θα είναι η μονάδα

Όπως, λοιπόν, αναφέρεται στην ΜΠΕ, το υπό μελέτη τουριστικό κατάλυμα 5 αστέρων δυναμικότητας 374 κλινών, 159 δωματίων, θα αναπτυχθεί σε ιδιόκτητη έκταση, με πολεοδομική ενοποίηση 3 ακινήτων. Το συνολικό εμβαδόν του γηπέδου μετά την ενοποίηση των τριών ακινήτων είναι 71.265,83 τ.μ., ενώ χωρίς τη ζώνη παραλίας του ακινήτου 2, διαμορφώνεται στα 71.027,61 τ.μ..

Το ξενοδοχείο θα αποτελείται από 31 κτίρια δωματίων τύπων A, B, C, D ή E (159 δωματίων συνολικά), από ένα (1) κεντρικό κτίριο όπου θα στεγάζεται η υποδοχή των επισκεπτών (reception + lobby), ένα (1) μπαρ, ένα (1) εμπορικό κατάστημα (gift shop), ένας (1) χώρος γραφείων, ένας (1) χώρος συνεδριάσεων, χώρος κλειστού κολυμβητηρίου με βοηθητικούς χώρους και χώρους ευεξίας, γυμναστηρίου και καταστήματος κομμωτηρίου – ονυχοπλαστικής, ένα (1) κεντρικό εστιατόριο με την κεντρική κουζίνα, ένα (1) pool bar ως ανεξάρτητο υπόσκαφο κτίριο και βοηθητικοί χώροι κεντρικού κτιρίου στους οποίους τοποθετούνται αποθηκευτικοί χώροι και Η/Μ εγκαταστάσεις και εξοπλισμός. Επιπλέον, στο ακίνητο 1 χωροθετείται ένα (1) κτίριο δεύτερου εστιατορίου a la carte και στο ακίνητο 3 ένα (1) κτίριο μπαρ παραλίας.

Τα κτίρια των δωματίων αναπτύσσονται υπόσκαφα σε ένα επίπεδο και έχουν τμήμα υπογείου για βοηθητικούς χώρους και Η/Μ εγκαταστάσεις. Το κεντρικό κτίριο αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα, όπου το τελευταίο συγκροτείται ως υπόσκαφο κτίριο που συνδέεται με εξωτερική κλίμακα με το κτιριακό όγκο του κεντρικού κτιρίου. Το κτίριο 2ου εστιατορίου Α la carte αναπτύσσεται υπόσκαφο σε ένα επίπεδο. Το κτίριο μπαρ παραλίας αναπτύσσεται υπέργεια σε ένα επίπεδο, στο τμήμα εντός οικισμού στο Ακίνητο 3.

Έχουν σχεδιαστεί 5 διαφορετικοί τύποι δωματίων, 43 τ.μ. (97 δωμάτια), 44 τ.μ. (34 δωμάτια), 63 τ.μ. (τα 17), 68 τ.μ. (τα 6) και 5 με επιφάνεια 89 τ.μ..

Η πρόσβαση στα ξενοδοχειακά συγκροτήματα αλλά και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους θα γίνεται ανεμπόδιστα, όντας όλοι στην ίδια στάθμη, ενώ η πρόσβαση στους χώρους Spa και εστιατορίου που βρίσκονται στις ανώτερες στάθμες του Κεντρικού Κτιρίου θα γίνεται μέσω εγκατάστασης ανελκυστήρα. Προβλέπεται η δημιουργία 5 δωματίων στο Κτίριο Α, το οποίο είναι σε άμεση γειτνίαση με το Κεντρικό Κτίριο και τους κοινόχρηστους χώρους και στο οποίο η πρόσβαση θα πραγματοποιείται μέσω ράμπας, και καλύπτει τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και διαβίωσης ΑΜΚ. Τα δωμάτια αυτά θα είναι ειδικά διαμορφωμένα, τόσο στο χώρο των κλινών όσο και στο λουτρό, ώστε να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις των κανονισμών.

Επίσης λόγω των κλίσεων του εδάφους, προβλέπεται στο μέλλον η εγκατάσταση ενός ειδικού Ανελκυστήρα Πλαγιάς (τελεφερίκ) για την διευκόλυνση της πρόσβασης σε όλα τα ύψη του ακινήτου.

Το Γήπεδο 1, στο οποίο χωροθετούνται το Κεντρικό Κτίριο, το Κτίριο του εστιατορίου καθώς και τα Κτίρια των δωματίων των πελατών έχει κλίση και είναι αμφιθεατρικό. Επιδίωξη είναι να προκληθεί η μικρότερη δυνατή αλλοίωση του φυσικού εδάφους από τις υπαίθριες διαμορφώσεις, και για αυτό τα κτίρια διατάσσονται σε επίπεδα ακολουθώντας το επικλινές του οικοπέδου. Η επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων που εδράζονται τα κτίρια, για την διαφύλαξη της καλύτερης δυνατής θέας από το σύνολο των δωματίων πελατών, γίνεται με ράμπες.

Στα πλαίσια της πολεοδομικής – λειτουργικής ενοποίησης των 3 ακινήτων της μονάδας και για την ασφαλή διέλευση των πεζών, προβλέπεται η κατασκευή υπόγειας διάβασης πεζών στην επαρχιακή οδό Ν.1 Αγ. Νικόλαος – Πλάκα – Βρουχάς.

Τα 3 ακίνητα

Σε σχέση με τα 3 ακίνητα, ειδικότερα, το ακίνητο 1 έχει πρόσωπο στη Νοτιοανατολική πλευρά με αγροτική οδό προϋφιστάμενη του 1923, και στη Βορειοδυτική πλευρά με την επαρχιακή οδό Πλάκας-Βρουχά, έχει εμβαδόν 65.480,90 τ.μ. και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα. Είναι μη δασικού χαρακτήρα και βρίσκεται εκτός καθορισμένου Αρχαιολογικού Χώρου. Το ακίνητο 2 έχει πρόσωπο στη Βορειοδυτική πλευρά με αγροτική οδό προϋφιστάμενη του 1923 και στη Νοτιοδυτική πλευρά με την επαρχιακή οδό Πλάκας-Βρουχά. Έχει συνολικό εμβαδόν 3.549,49 τ.μ., ενώ το εμβαδόν χωρίς τη ζώνη παραλίας διαμορφώνεται στα 3.311, 27 τ.μ.. Είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα. Έχει χαρακτηριστεί μη δασικού χαρακτήρα και βρίσκεται εκτός καθορισμένου Αρχαιολογικού Χώρου. Το ακίνητο 3 έχει πρόσωπο στη Βόρεια πλευρά με την επαρχιακή οδό Πλάκας-Βρουχά, και βρίσκεται κατά τμήμα εντός οικισμού Πλάκας. Έχει συνολικό εμβαδόν 2.235,44 τ.μ. Το τμήμα εντός οικισμού έχει εμβαδόν 1.803, 10 τ.μ., ενώ το τμήμα εκτός οικισμού έχει εμβαδόν 432,34 τ.μ. και είναι κατά παρέκκλιση άρτιο ως έχει.

Σύμφωνα με την Αρχιτεκτονική Μελέτη του έργου, τα βασικά προβλεπόμενα μεγέθη του έργου έχουν ως εξής: Επιτρεπόμενη Κάλυψη: 14.264,51 τ.μ. και Πραγματοποιούμενη Κάλυψη: 10.107,58 τ.μ., Επιτρεπόμενη Δόμηση: 8.911,14 τ.μ. και Πραγματοποιούμενη Δόμηση: 8.876,50 τ.μ., Επιτρεπόμενοι Ημιυπαίθριοι: 1.782,23 τ.μ. και Πραγματοποιούμενοι Ημιυπαίθριοι: 1.163,58 τ.μ., Σύνολο Κολυμβητικών Δεξαμενών: 2.846,31 τ.μ., Πραγματοποιούμενες θέσεις στάθμευσης: 9, Σύνολο φυτεμένων επιφανειών: 58.120,88 τ.μ..

Η στόχευση

Στην ευρύτερη περιοχή της Ελούντας – Πλάκας υπάρχουν αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες και άλλα τουριστικά καταλύματα, καθώς επίσης και αρκετές τουριστικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις αναψυχής (μπαρ, καφετέριες, ταβέρνες, εστιατόρια, μίνι μάρκετ, εμπορικά καταστήματα τουριστικών ειδών, κλπ) έτσι ώστε η περιοχή να μπορεί να χαρακτηριστεί ασφαλώς ως τουριστική αναπτυσσόμενη περιοχή. Η κατασκευή και λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας είναι απόλυτα συμβατή με τις επιτρεπόμενες και τις υφιστάμενες χρήσεις γης και τη γενικότερη φυσιογνωμία της περιοχής ενώ οι επιπτώσεις του δεν παρουσιάζουν πολυπλοκότητα και δε δρουν συνεργιστικά με τις επιπτώσεις άλλων έργων ή δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην περιοχή ούτε και με τις υπάρχουσες ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον. Εξάλλου η ξενοδοχειακή μονάδα θα λειτουργεί σύμφωνα με τις απαραίτητες προδιαγραφές έτσι ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Σκοπός του φορέα του έργου είναι η δημιουργία μίας σύγχρονης ξενοδοχειακής μονάδας βιώσιμης λειτουργίας και ανάπτυξης, που θα παρέχει τουριστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ο εμπλουτισμός της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής. Στόχος της μελετώμενης μονάδας είναι η προσέλκυση τουριστών, η οποία θα έχει αποτέλεσμα και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Επίσης, η ίδρυση της ξενοδοχειακής μονάδας θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, σε μία περιοχή που στηρίζεται κυρίως στον τουρισμό.

Το κόστος

Όπως σημειώνεται, το συνολικό κόστος της δημιουργίας της υπό μελέτη ξενοδοχειακής μονάδας, εκτιμάται σε 74.350.000 ευρώ. Σημαντικό ύψος της επένδυσης, ποσού 14.952.907ευρώ, αποτελείται από δαπάνες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «πράσινες» καθώς συνεισφέρουν στην πράσινη μετάβαση και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η κατασκευή και λειτουργία της μονάδας δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα του περιβάλλοντος. Η ορθολογική αντιμετώπιση και διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύπτουν από την λειτουργία της μονάδας, θα συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των όποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το κόστος των σχετικών εγκαταστάσεων (γεωτρήσεις, μονάδα αφαλάτωσης, Ε.Ε.Λ. κλπ) καθώς και το κόστος της διαχείρισης των ΑΕΚΚ κατά την κατασκευή, περιλαμβάνεται στο κόστος των πράσινων δαπανών της επένδυσης.