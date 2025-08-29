Ποιο-είναι-το-σχέδιο-για-την-Ανάπλαση-της-ΔΕΘ

Με νέο μοντέλο, εκθεσιακό κέντρο, κρατική χρηματοδότηση 120 εκατ. ευρώ και όχι μέσω ΣΔΙΤ ή Παραχώρησης, χωρίς ξενοδοχείο, επιχειρηματικό κέντρο και με το 50% του αρχικού κτηριακού αποτυπώματος θα προχωρήσει η περίφημη ανάπλαση της ΔΕΘ. Διαγωνισμός στο πρώτο6μηνο 2026. Τι αναφέρουν από το Υπερταμείο.

Με νέο μοντέλο, κρατική χρηματοδότηση 120 εκατ. ευρώ και όχι μέσω ΣΔΙΤ ή Παραχώρησης, με πιο «σφιχτό» επιχειρησιακό προσανατολισμό (χωρίς ξενοδοχεία κ.α., με το 50% του αρχικού κτηριακού αποτυπώματος), με παραμονή της έκθεσης θα προχωρήσει τελικά, όπως είχε σχετικά πρόσφατα προϊδεάσει το -, η περίφημη ανάπλαση της ΔΕΘ. Η δε εκκίνηση σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας αναμένεται από τον νέο χρόνο και κατ’ εκτίμηση μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Χτες, ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε μια «γεύση» από τη Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο για το σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ που προτείνει η κυβέρνηση, το οποίο «δεν περιλαμβάνει κανένα ξενοδοχείο, καμιά συμμετοχή ιδιώτη και το έργο θα γίνει αποκλειστικά με εθνική χρηματοδότηση ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα, θα προβλέπει την κατασκευή πάρκινγκ 600 θέσεων την αναμόρφωση και ανακατασκευή του συνεδριακού κέντρου “Ιωάννης Βελλίδης” και επέκταση του χώρου πρασίνου».

Όπως αναφέρουν πηγές του Υπερταμείου, το έργο θα υλοποιηθεί με δημόσια χρηματοδότηση, έως 120 εκατ. ευρώ και θα εκτελεστεί ως δημόσιο έργο από τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου. Αξιοποιώντας τη δουλειά που έχει γίνει ήδη στο έργο, ο διαγωνισμός για την κατασκευή θα προκηρυχθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες αναπροσαρμογές στον μέχρι τώρα σχεδιασμό.. Από αυτό το ποσό, περίπου 30 εκατ. υπολογίζονται να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας για την κατασκευή του πάρκου) και το υπόλοιπο (τα 90 εκατ.) από το ΠΔΕ.

Η στόχευση

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του fund, τον κ. Γ. Παπαχρήστου, σκοπός του έργου είναι η ανάπλαση των χώρων της ΔΕΘ να είναι ένα στρατηγικό έργο για τη Θεσσαλονίκη, ένα εμβληματικό τοπόσημο, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ταυτότητα της πόλης. «Οραματιστήκαμε έναν πολυχρηστικό προορισμό για την πόλη – ένα μέρος όπου οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες επισκέπτες της αλλά και οι επισκέπτες αναψυχής θα μπορούν να συναντιούνται. Ξέρουμε πως για να μείνει αυτός ο χώρος ζωντανός, ασφαλής και καλοδιατηρημένος, πρέπει να έχει ζωή – να έχει δραστηριότητες, κίνηση, φροντίδα. Γι’ αυτό και διατηρούμε την ΔΕΘ στην περιοχή. Είναι ο τρόπος μας να εξασφαλίσουμε ότι ο χώρος δεν θα μείνει ανενεργός ή παραμελημένος, αλλά θα συνεχίσει να προσφέρει, να ανανεώνεται και να παραμένει ελκυστικός για όλους», ανέφερε σχετικά.

Πώς θα γίνει το project

«Οι ανοιχτοί χώροι και οι δραστηριότητες της ΔΕΘ δεν είναι αντίθετα – είναι αλληλένδετα. Το ένα στηρίζει το άλλο. Κι έτσι, μπορούμε να συνδυάζουμε το κοινό όφελος με μια βιώσιμη λειτουργία. Ακούσαμε την φωνή της πόλης και γι’ αυτό θα ακολουθήσουμε το παρακάτω σχέδιο για την ανάπλαση των χώρων της ΔΕΘ, οριοθετώντας το κτιριακό αποτύπωμα περίπου στο 50% του αρχικού πλάνου και αυξάνοντας αντίστοιχα τους ανοιχτούς χώρους», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει, μεταξύ άλλων ο σχεδιασμός δεν περιλαμβάνει κατασκευή ξενοδοχείου και επιχειρηματικού κέντρου. Θα αξιοποιηθούν όλοι οι χώροι άνω των 100 στρεμμάτων που θα παραμείνουν αδόμητοι με φυτεύσεις πρασίνου, ανοικτούς χώρους αναψυχής και εκδηλώσεων, με στόχο να είναι ελκυστικοί για τους κατοίκους και τους επισκέπτες

Θα κατασκευαστεί καινούριο, σύγχρονο και λειτουργικό εκθεσιακό κέντρο, περίπου 41.500 τ.μ., που θα καλύπτει τις τρέχουσες εκθεσιακές ανάγκες.

Το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο (6.500τ.μ.), θα ανακαινιστεί, καθώς αποτελεί εμβληματικό κτίριο για την ιστορία της πόλης, για να αξιοποιηθεί ως συνεδριακός προορισμός για τη Θεσσαλονίκη.

Θα υπογειοποιηθούν τα πάρκινγκ προκειμένου να απελευθερωθεί ο υπαίθριος χώρος προς όφελος των κατοίκων. Στο σύνολο, θα υπάρχουν 660 σύγχρονες υπόγειες θέσεις στάθμευσης για την ανακούφιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Θα δημιουργηθούν 250 νέες θέσεις στάθμευσης κάτω από το νέο εκθεσιακό κέντρο, και θα ανακαινιστούν οι 410 υπόγειες θέσεις του Βελλιδείου.

Ωστόσο, στο Υπερταμείο δεν θα περιοριστούν μόνο στις υποδομές. «Ο χώρος αυτός χρειάζεται και ποιοτικό περιεχόμενο ώστε να δημιουργεί συνεχώς εμπειρίες και αφορμές να το επισκέπτεται ο κόσμος και ταυτόχρονα να διασφαλίζονται οι πόροι για τη συντήρησή του. Για να αποφύγουμε αποτυχημένα παραδείγματα όπου βλέπουμε ανοιχτούς χώρους που σταδιακά εγκαταλείπονται. Θέλουμε μια ΔΕΘ-HELEXPO που να αξιοποιεί το μέγιστο της εμπορικής αγοράς, να είναι ανταγωνιστική, εξωστρεφής και βιώσιμη οικονομικά. Αντάξια της ιστορικής της προσφοράς στην πόλη τα τελευταία 100 χρόνια και ικανή να προσφέρει ακόμα περισσότερα στη νέα εποχή. Για αυτό και η δημόσια επένδυση που κάνουμε πρέπει να συνάδει με ένα σύγχρονο μοντέλο διοίκησης, ικανό να οδηγήσει τη ΔΕΘ στο μέλλον», ανέφερε ο επικεφαλής του εγχώριου GrowthFund.