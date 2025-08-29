Πτωτικές-τάσεις-στις-ευρωαγορές-ενόψει-των-στοιχείων-για-τον-πληθωρισμό

Οι ευρωαγορές καταγράφουν αρνητικά πρόσημα στο άνοιγμα της συνεδρίασης της Παρασκευής (29/8), καθώς η προσοχή στρέφεται στα στοιχεία για τον πληθωρισμό από ορισμένες από τις μεγαλύτερες οικονομίες της περιοχής, καθώς και από τις ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει πτώση 0,44% και διαμορφώνεται στις 551,22 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,44% στις 23.937,96 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει πτώση 0,26% στις 9.193,77 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει κατά 0,59% στις 7.716,99 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB σημειώνει πτώση κατά 0,36% και διαμορφώνεται στις 42.377,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινείται πτωτικά κατά 0,65% στις 14.979,36 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI υποχωρεί κατά 0,43% και διαμορφώνεται στις 7.769,48 μονάδες.

Τα στοιχεία για την αύξηση των τιμών αναμένεται να δημοσιευθούν από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γερμανία, πριν από την προκαταρκτική μέτρηση για τον Αύγουστο στην ευρωζώνη την επόμενη Τρίτη (2/9). Στις ΗΠΑ, οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, ένα βασικό δείκτη για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα.

Οι ευρωπαϊκές αγορές ήταν σε μεγάλο βαθμό αρνητικές αυτή την εβδομάδα, επηρεασμένες από το πολιτικό δράμα στη Γαλλία, τα ερωτήματα σχετικά με την ανεξαρτησία της Fed και τα κέρδη του γίγαντα των τσιπ Nvidia.

Στον τομέα των εταιρικών ειδήσεων, ο παραγωγός αλκοολούχων ποτών Remy Cointreau δήλωσε ότι πλέον αναμένει αντίκτυπο 20 εκατομμυρίων ευρώ στα λειτουργικά κέρδη ως αποτέλεσμα των αμερικανικών δασμών, από 35 εκατομμύρια ευρώ προηγουμένως, μετά τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ που ορίζει βασικούς δασμούς στο 15%.

Την Πέμπτη (28/8), η ΕΕ πρότεινε επίσημα την κατάργηση των δασμών στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, μια προϋπόθεση του Λευκού Οίκου για τη μείωση των δασμών για το μπλοκ στα αυτοκίνητα.