Πτώση στη Wall Street εν μέσω ανησυχιών για τον πληθωρισμό – Τέταρτος σερί ανοδικός μήνας για τον S&P 500

Οι μετοχές κατέγραψαν απώλειες την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές ρευστοποίησαν μέρος των κερδών ενόψει του τριημέρου, μετά από νέο ρεκόρ του S&P 500 και ισχυρά αποτελέσματα της Nvidia νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Τα νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό ανέδειξαν πως οι αυξήσεις τιμών παραμένουν σημαντικός κίνδυνος ενόψει Σεπτεμβρίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,64% στις 6.460,26 μονάδες, αν και έκλεισε τον τέταρτο συνεχόμενο μήνα με κέρδη. Ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 1,15% στις 21.455,55 μονάδες, ενώ ο Dow Jones κατέγραψε απώλειες 92 μονάδων ή 0,2%, κλείνοντας στις 45.544,88 μονάδες.

Ο βασικός δείκτης πληθωρισμού Core PCE (που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια και παρακολουθεί στενά η Fed) αυξήθηκε κατά 2,9% τον Ιούλιο — επίδοση που ήταν εντός εκτιμήσεων, αλλά ταχύτερη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και η υψηλότερη από τον Φεβρουάριο.

«Η Fed έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μείωση επιτοκίων, αλλά το πόσο γρήγορα θα κινηθεί εξαρτάται από το αν η εξασθένηση της αγοράς εργασίας θα αποδειχθεί μεγαλύτερος κίνδυνος από τον πληθωρισμό», δήλωσε η Ellen Zentner, επικεφαλής οικονομολόγος στη Morgan Stanley Wealth Management. «Ο σημερινός δείκτης τιμών PCE, που κινήθηκε εντός των προβλέψεων, διατηρεί το επίκεντρο στην αγορά εργασίας. Προς το παρόν, οι πιθανότητες συνεχίζουν να ευνοούν μια μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο».

Ο Ross Mayfield, στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων στην Baird, σχολίασε πως η υποχώρηση της Παρασκευής οφείλεται περισσότερο στην ανάγκη για αποκόμιση κερδών μετά τα πρόσφατα ρεκόρ της αγοράς: «Το νούμερο του PCE ήταν εντάξει, αλλά υπάρχει ένα ‘βάρος’ από τα αποτελέσματα και ίσως λίγη ρευστοποίηση κερδών μετά το ιστορικό υψηλό».

Παρά τις απώλειες της ημέρας, οι βασικοί δείκτες αναμένεται να κλείσουν τον Αύγουστο με θετικό πρόσημο. Ο Dow κατέγραψε άνοδο περίπου 3% τον μήνα, ο S&P 500 ενισχύθηκε σχεδόν κατά 2% και ο τεχνολογικά βαρύς Nasdaq σημείωσε κέρδη άνω του 1%.

Η αγορά καταγράφει ιστορικά υψηλά λίγο πριν από ένα τριήμερο και έναν μήνα —τον Σεπτέμβριο— που ιστορικά είναι δύσκολος για τα μεγάλα χρηματιστηριακά benchmarks. Ο Σεπτέμβριος είναι ο χειρότερος μήνας για S&P 500, Dow και Nasdaq από το 1950, σύμφωνα με το Stock Trader’s Almanac, με τον S&P 500 να καταγράφει κατά μέσο όρο πτώση 0,7% στη δεκαετία που πέρασε, σύμφωνα με την Bespoke Investment Group.

Πιέσεις για τη Nvidia – Άνοδος για την Alibaba

Η Nvidia ήταν ανάμεσα στους σημαντικούς χαμένους της ημέρας, με τις μετοχές της να υποχωρούν κατά 3%, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία των τελευταίων ημερών. Η πτώση ακολούθησε δημοσίευμα της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο η κινεζική Alibaba ανέπτυξε νέο προηγμένο chip, προσπαθώντας να καλύψει το κενό που αφήνει η Nvidia, η οποία αντιμετωπίζει εμπόδια στην πώληση τσιπ στην Κίνα. Οι αμερικανικές μετοχές της Alibaba κατέγραψαν άνοδο 12%.

Η Nvidia είχε κλείσει οριακά χαμηλότερα την Πέμπτη, παρότι ανακοίνωσε αύξηση εσόδων κατά 56% το προηγούμενο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά.

Επανεμφάνιση ανησυχιών για δασμούς

Επιπλέον, ανησυχίες για την επιβολή δασμών ήρθαν και πάλι στο προσκήνιο μετά από ανησυχητικά σχόλια από κορυφαίες εταιρείες. Η Caterpillar προειδοποίησε ότι ενδέχεται να δεχθεί πλήγμα 1,5 έως 1,8 δισ. δολαρίων φέτος από τους δασμούς που επέβαλε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, οδηγώντας τις μετοχές της σε πτώση 3%. Η Gap δήλωσε επίσης ότι οι δασμοί θα επηρεάσουν αρνητικά τα κέρδη της.

Σύμφωνα με τον Ross Mayfield, αυτές οι δηλώσεις συνέβαλαν στην απαισιόδοξη διάθεση των επενδυτών την Παρασκευή.

Τέλος, όσον αφορά τα εμπορεύματα, το αργό πετρέλαιο WTI κινήθηκε πτωτικά κατά 0,88% στα 64,03 δολάρια το βαρέλι και το Brent υποχώρησε κατά 0,76% στα 67,45 δολάρια το βαρέλι. Από την άλλη ο χρυσός έπιασε νέο ρεκόρ, καθώς σημείωσε κέρδη 1,21 και έπιασε τα 3.516,42 δολάρια, ωθούμενος από την αβεβαιότητα για την ανεξαρτησία της Fed. Τα μηνιαία κέρδη του χρυσού τον Αύγουστο κινούνται στο +4.,7%.