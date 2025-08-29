Πώς-κέρδισε-η-lamda-development-το-επενδυτικό-project-της-ΙΟΝ

Μια πόλη εντός της νέας πόλης που δημιουργείται στο Ελληνικό αναλαμβάνει να αναπτύξει ο όμιλο ION, η οποία ωστόσο θα έχει ειδικό προσανατολισμό στον τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας.

Πριν την ανακοίνωση της συμφωνία του ομίλου ΙΟΝ με την Lamda Development είχαν προηγηθεί διεθνή δημοσιεύματα στα οποία περιγράφονταν η πρόθεση για μεγάλης κλίμακας επένδυση του ομίλου ION στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Ανάβυσσο, αλλά και οι προχωρημένες συζητήσεις με την ελληνική κυβέρνηση.

Η χθεσινή ανακοίνωση της Lamda Development επιβεβαίωσε την επένδυση -με νέους φυσικά όρους- η οποία εκτός από την απόκτηση οικοπέδων, περιέχει και την στρατηγική τοποθέτηση του ομίλου ION με 2% στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης. Η ωριμότητα της επένδυσης στο ακίνητο του Ελληνικού, πέρα από τα credits της Lamda Development φαίνεται, κατά πληροφορίες, πως ήταν οι αποφασιστικοί παράγοντες για τη σύναψη της σχετικής συμφωνίας.

Στην περίμετρο της συμφωνίας αθροιστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ περιλαμβάνεται, όπως ανακοινώθηκε, η απόκτηση οικοπέδων εντός της έκτασης για τη δημιουργία γραφειακών χώρων, εκθεσιακού κέντρου και κατοικιών.

Τα οικόπεδα χωροθετούνται στο βόρειο μέρος του ακινήτου (προς τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης) ενώ την ωρίμανση των μελετών και της αδειοδότησης των αναπτύξεων έχει αναλάβει η Lamda για λογαριασμό του γκρουπ ΙΟΝ, το οποίο αναμένεται να επενδύσει επιπλέον 1 δισ. ευρώ έως το 2030, οπότε προβλέπεται η ολοκλήρωση των εργασιών.

Τα οικόπεδα που θα στεγάσουν τους γραφειακούς χώρους είναι εκείνα που προβλέπονταν να αξιοποιηθούν από τις ελληνικές τράπεζες (με βάση σχετικά MoU, τα οποία ωστόσο δεν τελεσφόρησαν).

Σε ότι αφορά τα συγκροτήματα κατοικιών αναμένεται να δημιουργηθούν σε οικόπεδα, πέραν των τριών που η Lamda ήδη έχει θέσει σε διαγωνιστική διαδικασία. Η «τιμολόγηση» των οικοπέδων έχουν ως ανώτατο εύρος τιμής τα 2.200-2.300 ευρώ ανά τ.μ., ωστόσο η περιοχή αυτή δεν είναι ο μέσος όρος, καθώς το γκρούπ ΙΟΝ θα δημιουργήσει και γραφειακές υποδομές σε λιγότερο προνομιακά ενδεχομένως οικόπεδα.

Η παραπάνω συμφωνία εκτός του οικονομικού αντικτύπου προσθέτει επίσης νέα χαρακτηριστικά στη συνολική ανάπτυξη του Ελληνικού, που έως πρότινος είχε ως βασικές χρήσεις την κατοικία, τον τουρισμό και την αναψυχή.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις δε το γκρουπ ΙΟΝ θα προσελκύσει νέα επενδυτικά κεφάλαια για την υλοποίηση και ανάπτυξη του δικού του business hub, με παράπλευρα πιθανώς οφέλη και για την εμπορευματοποίηση νέων οικοπέδων ή αναπτύξεων της ίδιας της Lamda.

Το χρονοδιάγραμμα

Προς το παρόν, ο σχεδιασμός του ελληνικού ομίλου παραμένει προσανατολισμένος στην υλοποίηση των ήδη ανακοινωμένων ίδιων επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση εκ μέρους της διοίκησης του ομίλου, η υπογειοποίηση της Λ. Ποσειδώνος εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2026 και οι συμπληρωματικές εργασίες (ράμπες) το φθινόπωρο του 2027.

Σε ότι αφορά τον Πύργο Κατοικιών στη Μαρίνα, επιχειρείται η επιτάχυνση της κατασκευής του έως το τέλος του 2027. Η διοίκηση του ομίλου εκτίμησε επίσης ότι οι οικιστικές αναπτύξεις – τόσο τα condos στο παραλιακό μέτωπό όσο και τα συγκροτήματα κατοικιών Little Athens- θα έχουν ολοκληρωθεί βάσει σχεδίου το 2027.

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις αναμένεται επίσης να ολοκληρωθούν το 2025, και το εμπορικό κέντρο Marina Galleria στο τέλος του 2026, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει το αργότερο το Πάσχα του 2027.

Το mega mall εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2028, ο Πύργος Μικτής Χρήσης (συνεπένδυση BrookLane – Lamda), για τον οποίο προωθούνται νέες μελέτες αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2030. Για το 2029 μετατίθεται η ολοκλήρωση των δύο ξενοδοχείων στο παραλιακό μέτωπο που αποτελούν συνεπένδυση των ΤΕΜΕΣ – Lamda.