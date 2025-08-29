«Σήμα» Μητσοτάκη υπέρ των μονοκομματικών κυβερνήσεων – Τι θα πει στο πρώτο υπουργικό της νέας σεζόν

Η επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Θεσσαλονίκη σημαίνει ότι και η προετοιμασία για τη ΔΕΘ μπαίνει στην τελική ευθεία, ενώ σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός θα προεδρεύσει στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο της σεζόν με πλούσια ατζέντα. Ήδη χθες και πέραν των επαφών και των εξαγγελιών που έκανε για τα μεγάλα έργα υποδομής που δρομολογούνται στη συμπρωτεύουσα, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε και το πολιτικό του στίγμα ενόψει της νέας περιόδου, υπεραμυνόμενος του μοντέλου των μονοκομματικών κυβερνήσεων και άρα της αυτοδυναμίας, κάνοντας την αντιπαραβολή με τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία. Και επεσήμανε ότι σε αυτή τη συγκυρία που κραταιές ευρωπαϊκές χώρες κλυδωνίζονται, η Ελλάδα είναι στην ευχάριστη θέση να μπορεί να συζητά για μειώσεις φόρων και αύξηση δαπανών σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία και η παιδεία.

Σε ένα περιβάλλον πόλωσης, ο κ. Μητσοτάκης είναι πρόθυμος να ανεβάσει με τη σειρά του τους τόνους, χαράσσοντας διαχωριστικές γραμμές με υφιστάμενους και δυνητικούς αντιπάλους, κάτι που φανερώνεται και από τα συνεχιζόμενα πυρά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη αντιλαμβάνεται ότι οι πολίτες ζητούν λύση σε άμεσα προβλήματα, όπως η ακρίβεια και το κόστος ζωής, κάτι που επεσήμαναν και οι γαλάζιοι βουλευτές στη συνάντηση που έγινε χθες το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Σε κάθε περίπτωση, το πολιτικό περιβάλλον για την κυβέρνηση είναι δύσκολο, όμως ο κ. Μητσοτάκης μοιάζει σε αυτή τη φάση αποφασισμένος να ακολουθήσει τη στρατηγική του, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης. Εκτιμά ότι το αρνητικό κλίμα της περιόδου δύναται να αναστραφεί με τις πρωτοβουλίες ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών που θα δρομολογηθούν και θα αφορούν τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, με ειδική έμφαση στη στήριξη των οικογενειών και των πολιτών της μεσαίας τάξης.

Πανεπιστήμια και πακέτο Θεοδωρικάκου

Ξεκινώντας σήμερα τη συζήτηση στο υπουργικό, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί εκτενώς στα θέματα της Παιδείας, για τα οποία θα κάνει εισήγηση η Σοφία Ζαχαράκη, ενόψει και των νέων αλλαγών που θα τεθούν σε εφαρμογή τις επόμενες εβδομάδες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ο νέος νόμος για τους αιώνιους φοιτητές, αλλά και το νέο περιβάλλον ασφάλειας, ενώ ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει αναφορά και στις αδειοδοτήσεις των πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων μετά την «κρησάρα» της ΕΘΑΕ που ενέκρινε λίγους φακέλους, στρέφοντας τα πυρά του κυρίως στο ΠΑΣΟΚ που τήρησε μια επαμφοτερίζουσα στάση στο ζήτημα.

Από τα κεντρικά θέματα του υπουργικού είναι το νομοθετικό «πακέτο» που παρουσιάζει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εκτός από τα μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας κατά 25% στις επιχειρήσεις που παρουσιάστηκαν στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής στις αρχές Αυγούστου, ο κ. Θεοδωρικάκος έχει ένα ευρύ μπουκέτο παρεμβάσεων.

Σε αυτές περιλαμβάνονται από ρυθμίσεις για την αγορά των καταστημάτων σολάριουμ, σπα, σάουνα κ.ο.κ. έως ρυθμίσεις για την ευελιξία ως προς το καθεστώς λειτουργίας των βιομηχανικών πάρκων. Επίσης, καταργείται το δελτίο βιομηχανικής κίνησης και πλέον ψηφιοποιείται ώστε να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα με μια σειρά μητρών π.χ. ΕΡΓΑΝΗ, με αποτέλεσμα τη μείωση της γραφειοκρατίας. Ακόμα, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ως ο εθνικός κόμβος για επενδύσεις που δρομολογούνται με ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ θα προβλέπονται και ρυθμίσεις επιτάχυνσης διαδικασιών για στρατηγικές επενδύσεις.

Στα ενδιαφέρονται νομοσχέδια της ατζέντας περιλαμβάνεται και το αναμενόμενο στην αγορά των ΜΜΕ πλαίσιο αδειοδότησης για τους τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας που εισηγείται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και αρμόδιος για τα ΜΜΕ Παύλος Μαρινάκης και το οποίο παρουσίασε αποκλειστικά την Κυριακή το «ΘΕΜΑ».

