Σπανάκης:-Στις-επόμενες-εκλογές-θα-πάμε-με-τον-ίδιο-εκλογικό-νόμο

Στις επόμενες εκλογές θα πάμε με τον ίδιο εκλογικό νόμο δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι» επισημαίνοντας ότι «το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας είναι ότι έχει μονοκομματική κυβέρνηση».

Σχετικά με την ψήφιση του νομοσχεδίου για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, ο κ. Σπανάκης ανέφερε ότι αυτό που θέλει η κυβέρνηση είναι επίσπευση της διαδικασίας ώστε να ξεκαθαρίσουν ορισμένες υποθέσεις. Για τις νέες ποινές που μπαίνουν και υπάρχει αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης σχολίασε ότι μπαίνουν κάποιες ενδιάμεσες αλλά αυτό δε σημαίνει ότι είναι πάντα αρνητικό.

«Στις 3600 υποθέσεις για παράδειγμα από το 2021 έως σήμερα, οι 1000 υποθέσεις είχαν απαλλακτικό για τους υπαλλήλους. Υπάρχουν δηλαδή και κάποιοι που είναι προς αθώωση» δήλωσε.

Για το να θα υπάρχει άρση μονιμότητα στο δημόσιο, ο κ. Σπανάκης είπε πως «με αξιολόγηση, με επιβράβευση αυτών όσων φέρνουν αποτελέσματα, μπαίνουμε σε ένα σύγχρονο τρόπο διοίκησης στη δημόσια διοίκηση» και πρόσθεσε ότι όταν κάποιος στην αξιολόγηση έχει κάποια αδύναμα σημεία «πάμε μέσα από προγράμματα επιμόρφωσης».

«Εμείς θέλουμε να είναι οι δημόσιες υπηρεσίες αποδοτικές και να βελτιωθεί η καθημερινότητα πολιτών» υπογράμμισε και συνέχισε: «εμάς μας ενδιαφέρει να έχουμε σωστές, γρήγορες, αποδοτικές, ευρωπαϊκές υπηρεσίες στον πολίτη».

Όσον αφορά τη ΔΕΘ και για τα όσα θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός, ο κ.Σπανάκης είπε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την πολιτική των προηγούμενων ετών που είναι η μείωση της άμεσης φορολογίας.

