Στην-Κένυα-οι-6-από-τους-8-Έλληνες-που-έπεσαν-θύματα-τροχαίου-στο-Κιλιμάντζαρο

Εφιάλτη χωρίς τέλος ζει μια παρέα Ελλήνων, που έκανε ταξίδι αναψυχής σε χώρες της Αφρικής, αλλά έπεσαν θύματα τροχαίου μόλις 10 χιλιόμετρα πριν φτάσουν στο αεροδρόμιο του Κιλιμάντζαρο για να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Δύο από τους οκτώ Έλληνες – δύο κοπέλες που υπέστησαν μόνο μώλωπες – μπόρεσαν να ταξιδέψουν αεροπορικώς και επέστρεψαν στην Αθήνα. Ωστόσο, η περιπέτεια συνεχίζεται για τα υπόλοιπα έξι μέλη της παρέας, που μετά κόπων και βασάνων βρέθηκαν στην Κένυα. Το πρόβλημα αφορά κυρίως δύο μέλη της παρέας που τραυματίστηκαν πιο σοβαρά και έχουν «απαγορευτικό» να ταξιδέψουν από τους γιατρούς.

Πηγές του υπουργείου Εξωτερικών αναφέρουν ότι η ελληνική πρεσβεία και το ελληνικό προξενείο ενημερώνονται καθημερινά για την κατάσταση της υγείας των δύο τραυματιών. Ο ένας έχει χειρουργηθεί, ενώ ο άλλος αρνείται να υποβληθεί σε επέμβαση στην Κένυα. Ωστόσο, οι γιατροί δεν τους αφήνουν να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο, ενώ η πτήση διαρκεί 10 ώρες.

Το τροχαίο

Το τροχαίο έγινε στις 18 Αυγούστου, όταν οι Έλληνες ταξιδιώτες, που είχαν επισκεφθεί για λόγους αναψυχής χώρες της Αφρικής,ς επέστρεφαν με το βανάκι στο αεροδρόμιο του Κιλιμάντζαρο για να επιστρέψουν. Ωστόσο, το βανάκι τράκαρε με τρακτέρ.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι οκτώ Έλληνες. Οι δύο εξ αυτών τραυματίστηκαν σοβαρά, οι άλλοι τέσσερις ελαφρύτερα αλλά με προβλήματα και οι δύο κοπέλες που έχουν ήδη επιστρέψει στη χώρα και κάθονταν στο πίσω μέρος, ελαφρά.

Οι οδηγοί των οχημάτων εξαφανίστηκαν και δεν νοιάστηκαν καν για τους δύο τραυματίες που είχαν εγκλωβιστεί. Κι ενώ υπήρξαν διερχόμενοι που προσπάθησαν να βοηθήσουν την κατάσταση, υπήρξαν και όσοι έκαναν πλιάτσικο, κλέβοντας αποσκευές, ακόμη και κινητά των τραυματιών.

Αρχικά, οι οκτώ Έλληνες μεταφέρθηκαν σε ένα κέντρο υγείας στο Μόσι της Τανζανίας, ωστόσο οι υποδομές ήταν ανύπαρκτες, καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα να τους χορηγηθούν φάρμακα και να τους διεξαχθούν οι εξετάσεις. Μάλιστα, ο ένας από τους δύο τραυματίες κινδύνευσε σοβαρά.

Η περιπέτεια της διακομιδής στο Ναϊρόμπι

Λόγω των τραγικών συνθηκών, οι 8 Έλληνες, που είχαν επικοινωνία με Ελλάδα αλλά και την πρεσβεία στην Κένυα, ξεκίνησαν μια προσπάθεια να μεταφερθούν στο Ναϊρόμπι, που υπήρχε και γιατρός που θα μπορούσε να κάνει τις επεμβάσεις στους δύο πιο σοβαρά τραυματίες. Οι δύο κοπέλες κατάφεραν να επιστρέψουν στην Αθήνα.

Η διακομιδή υπήρξε περιπετειώδης, μέχρι που έφτασαν στο Ναϊρόμπι. Τότε, παρασχέθηκε ιατρική βοήθεια στους 4 πιο ελαφρά τραυματίες, ενώ οι δύο των οποίων η κατάσταση είναι σοβαρότερη, υποβλήθηκαν στις αναγκαίες επεμβάσεις.

Οι γιατροί τους ειδοποίησαν ότι μπορούν να φύγουν, ωστόσο οι τραυματίες προσπαθούν να εξασφαλίσουν βοήθεια από το υπουργείο Υγείας, και ειδικά οι δύο εγχειρισμένοι, δεν μπορούν να κινηθούν.