Στο «κόκκινο» οι Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο τα γαλλογερμανικά μάκρο και η άνοδος των αμυντικών μετοχών

Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές κινήθηκαν πτωτικά την Παρασκευή (29/8), καθώς η προσοχή στράφηκε στις ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό σε Ε.Ε. και Γαλλία., ενώ οι επενδυτές ανησυχούσαν για το ενδεχόμενο ενός «φορολογικού χτυπήματος» στις τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με ζημιές 0,64%.

Την ίδια στιγμή, ο DAX κινήθηκε πτωτικά κατά 0,50% στις 23.919,62 μονάδες, ο βρετανικός CAC 40 υποχώρησε κατά 0,76% στις 7.703,90 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 έκλεισε με απώλειες 0,32% στις 9.187,34 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια ο ισπανικός IBEX σημείωσε πτώση 0,82% στις 14.948,20 μονάδες, ο ιταλικός MIB κατέγραψε απώλειες 0,59% στις 42.196,20 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI έκλεισε αποδυναμωμένος κατά 0,55% στις 7.760,08 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, ο πληθωρισμός καταναλωτή στη Γαλλία υποχώρησε στο 0,8% τον Αύγουστο από 0,9% τον Ιούλιο, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία Insee, λίγο χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις σε δημοσκόπηση του Reuters. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην πτώση των τιμών της ενέργειας και των βιομηχανικών προϊόντων, ενώ ο πληθωρισμός στα τρόφιμα και τις υπηρεσίες διαμορφώθηκε στο 1,6% και 2,1%, αντίστοιχα.

Στη Γερμανία, αντιθέτως, ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2,1% τον Αύγουστο από 1,8% τον Ιούλιο. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει ετήσιο ρυθμό 2%.

Στα εταιρικά νέα, οι αμυντικές εταιρείες ήταν οι κορυφαίοι κερδισμένοι στον δείκτη Stoxx 600 την Παρασκευή, με τις γερμανικές Hensoldt και Renk να ενισχύονται περίπου κατά 3% και 5%, αντίστοιχα, ενώ η Rheinmetall σημείωσε άνοδο 3,2%.

Η ώθηση ήρθε μετά τις δηλώσεις του Γερμανού Καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς την Πέμπτη (29/8), ο οποίος εξέφρασε αμφιβολίες ότι θα πραγματοποιηθεί τελικά συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στη Βρετανία, το Ινστιτούτο Δημόσιας Πολιτικής Έρευνας (IPPR) δημοσίευσε την Παρασκευή μια έκθεση προτείνοντας στην κυβέρνηση να επιβάλει εισφορά στις εμπορικές τράπεζες, με αφορμή τα πρόσφατα “ουρανοκατέβατα κέρδη” που σχετίζονται με τα υψηλότερα επιτόκια και τις αγορές ομολόγων από την Τράπεζα της Αγγλίας.

Η στοχοποίηση των τραπεζών θα μπορούσε να αποδειχθεί ελκυστική για τη Βρετανίδα Υπουργό Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, καθώς αναζητά τρόπους να ενισχύσει τα δημόσια οικονομικά στον επικείμενο φθινοπωρινό προϋπολογισμό.

Ο Ρας Μόουλντ, διευθυντής επενδύσεων στην AJ Bell, δήλωσε ότι οι επενδυτές εξετάζουν αν η “εποχή των τεράστιων κερδών, μερισμάτων και επαναγορών μετοχών” βρίσκεται πλέον υπό απειλή.

«Η χρονική στιγμή της συζήτησης για τη φορολογία, που τροφοδοτήθηκε από την έκθεση του think tank IPPR, είναι ατυχής καθώς συμπίπτει με νέα έρευνα της Lloyds που δείχνει άνοδο στην επιχειρηματική εμπιστοσύνη, παρά τις πιέσεις του κόστους. Αυτό το θετικό κλίμα θα μπορούσε να απειληθεί εάν οι επιχειρήσεις θεωρήσουν ότι ένας νέος φόρος στις τράπεζες μπορεί να τις ωθήσει να γίνουν πιο αυστηρές στα κριτήρια δανεισμού», είπε ο Μόουλντ σε γραπτά σχόλια.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η Ριβς ίσως είναι «επιφυλακτική να προχωρήσει σε κάτι που θα μπορούσε να αποθαρρύνει επενδυτές και μετόχους, τη στιγμή που επιδιώκει να κερδίσει την εύνοια των αγορών και να προσελκύσει επενδύσεις», όπως και σε οποιοδήποτε μέτρο θα μπορούσε να περιορίσει τη δανειοδότηση και να συγκρατήσει την οικονομική ανάπτυξη.

Από την πλευρά τους, αναλυτές της Citi ανέφεραν σε σημείωμα προς πελάτες ότι η πρόταση του IPPR δεν πρόσθεσε πολλά σε μια συζήτηση γύρω από αυξήσεις στη φορολόγηση των τραπεζών, η οποία διεξάγεται εδώ και αρκετά χρόνια. Η κυβέρνηση των Εργατικών παραμένει διχασμένη για το πώς να προχωρήσει, με τη Ριβς να φαίνεται ότι προτιμά την ενθάρρυνση των τραπεζών να δανείζουν περισσότερο μέσω μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της ανάπτυξης, σύμφωνα με τη Citi.

Μελλοντικές επιλογές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αλλαγές στη σημερινή φορολογία των τραπεζών ή έναν νέο στοχευμένο φόρο στις αποδόσεις των αποθεματικών τους, σημείωσαν οι αναλυτές. Ωστόσο, το τελευταίο θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί και θα μπορούσε να ωθήσει τους δανειστές σε πιο επικίνδυνα χρηματοοικονομικά εργαλεία. «Μια αύξηση στη φορολογία των βρετανικών τραπεζών δεν μπορεί να αποκλειστεί, αλλά εκτιμούμε ότι άλλα φορολογικά εργαλεία θα αξιοποιηθούν πρώτα», κατέληξαν.