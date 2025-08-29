Σχολικά-είδη:-Αντίστροφη-μέτρηση-για-το-«πρώτο-κουδούνι»,-πόσο-κοστίζουν

Χωρίς «καλάθι των μαθητών» εφέτος αλλά με δέσμευση για σταθερές τιμές στα σχολικά είδη, θα πορευτεί η σχολική αγορά, με το βλέμμα στην επιστροφή των μαθητών στα θρανία.

Ανάποδα έχει γυρίσει η κλεψύδρα του χρόνου για το «πρώτο κουδούνι» στα σχολεία όλης της χώρας, καθώς πλησιάζει η έλευση του Σεπτεμβρίου. Με αφορμή την επιστροφή των μαθητών στα θρανία, ο Σεπτέμβριος θεωρείται παραδοσιακά ο μήνας – σύμμαχος της σχολικής αγοράς, ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να κορυφωθεί η κινητικότητα στα καταστήματα πώλησης των σχολικών ειδών.

Το επόμενο διάστημα οι γονείς θα κληθούν να προμηθευτούν την απαραίτητη σχολική τσάντα των παιδιών τους, αλλά και να αγοράσουν όλα όσα ζητηθούν από δασκάλους και καθηγητές για τις καθημερινές ανάγκες των μαθητών (γραφική ύλη κλπ), χωρίς παράλληλα να εκτροχιαστούν οι ήδη σφικτοί οικογενειακοί προϋπολογισμοί.

Χωρίς «καλάθι του μαθητή» φέτος αλλά με σταθερές τιμές τα σχολικά είδη

Ήδη ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ζήτησε από τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές στα σχολικά είδη σε σχέση με το 2024. «Τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, οι οικογένειες με παιδιά σε σχολική ηλικία έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τις τιμές των σχολικών ειδών. Ύστερα από συνάντηση που είχα με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ανέλαβαν τη δέσμευση οι τιμές στα σχολικά είδη να παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024. Είναι αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη που ελπίζω να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός μετά το πέρας της συνάντησής του με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.

«Φέτος δεν θα υπάρξει ‘καλάθι του μαθητή’ με την έννοια της δομής και της πρωτοβουλίας που ίσχυσαν τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο μας ζητήθηκε να διατηρήσουμε σταθερές τις τιμές σε σχέση με πέρυσι ή ακόμη και σε χαμηλότερα επίπεδα όπου είναι εφικτό στα σχολικά είδη», εξηγεί στο - ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς που συμμετείχε στη συνάντηση με τον υπουργό. «Τα σχολικά είδη βρίσκονται ήδη στα ράφια των σούπερ μάρκετ και το λιανεμπόριο θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν από την πλευρά του να στηρίξει τους καταναλωτές», σημειώνει.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι πέρυσι το υπουργείο Ανάπτυξης είχε υλοποιήσει την πρωτοβουλία για το «καλάθι του μαθητή», στα πρότυπα του «καλαθιού του νοικοκυριού». Η δράση βρισκόταν σε ισχύ για επτά περίπου εβδομάδες από τα τέλη Αυγούστου έως τα μέσα Οκτωβρίου 2024 και στο καλάθι εντάσσονταν σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια / μπλοκ, μολύβια, μαρκαδόροι, γόμες, ξύστρες κ.α.

Σε θέση μάχης η αγορά

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος σύσσωμος ο κλάδος του λιανεμπορίου – περί τα 2.500 βιβλιοπωλεία σε όλη τη χώρα, πολυκαταστήματα, αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών τεχνολογίας, σούπερ μάρκετ – ετοιμάζονται να διεκδικήσουν μερίδια αγοράς από μια συνολική πίτα που ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ.

Ήδη από τα μέσα Αυγούστου, οι μεγάλες αλυσίδες Jumbo, Πλαίσιο, Public, Μax Stores κλπ ξεκίνησαν τις προσφορές, ενώ και στα συνοικιακά βιβλιοπωλεία έχουν από καιρό κάνει την εμφάνισή τους στις βιτρίνες οι πρώτες σχολικές τσάντες.

«Ίδιες με πέρυσι οι τιμές στα βιβλιοχαρτοπωλεία»

«Οι τιμές των σχολικών ειδών στα βιβλιοχαρτοπωλεία είναι ίδιες με πέρυσι», σχολιάζει από την πλευρά του στο - ο Γιώργος Φερούσης, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς που δραστηριοποιείται στον κλάδο των βιβλιοχαρτοπωλείων.

«Ο κλάδος μας περιμένει με χαρά γονείς και μαθητές, οι οποίοι δεν πρέπει να ξεχνούν ότι τα συνοικιακά βιβλιοχαρτοπωλεία έχουν μεγάλη ποικιλία σε σχολικά είδη, επώνυμα και ανώνυμα. Ο κόσμος θα βρει σε εμάς σχολικά είδη με ποιότητα και σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές», σημειώνει επίσης για να προσθέσει πως «όσοι επιλέξουν για τις αγορές τους τα βιβλιοχαρτοπωλεία θα βγουν κερδισμένοι τόσο ποιοτικά όσο και οικονομικά».

Όπως μάλιστα εξηγεί ο κ. Φερούσης «αν δούμε τη λίστα των σχολικών ειδών ενός μαθητή, θα διαπιστώσουμε ότι κοστίζει πολύ λίγα χρήματα. Αυτό που πραγματικά ανεβάζει το κόστος είναι οι τιμές των ξενόγλωσσων βιβλίων. Αυτά έχουν μεγάλο κόστος ενώ στον αντίποδα τα περισσότερα είδη είναι αξίας λίγων ευρώ ή και λεπτών».

Πού κυμαίνεται το κόστος για τα σχολικά είδη

Σύμφωνα δε με μια πρώτη καταγραφή της εικόνας στην αγορά, γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία προϊόντων και… τιμών στα σχολικά είδη. Ειδικότερα, το κόστος για μια σχολική τσάντα μπορεί να ξεκινάει από τα 5 -10 ευρώ και να φτάνει ή ακόμη και να ξεπερνάει τα 60 ευρώ αν πρόκειται για τσάντα τρόλεϊ (με ροδάκια) ή για τσάντα με φιγούρα κάποιου από τους γνωστούς υπερήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Μια οικονομική κασετίνα μπορεί να κοστίζει περί τα 6 ευρώ, ενώ περί τα 5-6 ευρώ θα απαιτηθούν και για την αγορά τετραδίων. Οι γονείς μπορούν την ίδια στιγμή να προμηθευτούν για τα παιδιά τους οικονομικά στυλό, μολύβια ξύλινα και μηχανικά, γόμες, ξύστρες με 0,50-1 ευρώ το καθένα.

«Το κόστος των αναλώσιμων ειδών για το σχολείο (φθηνή σχολική τσάντα, κασετίνα, τετράδια, μολύβια, ξυλομπογιές) δεν ξεπερνά τα 25-35 ευρώ ανά μαθητή», εξηγεί ο κ. Φερούσης.

Ωστόσο το κόστος αυτό μπορεί να αυξηθεί κατακόρυφα εάν ένα παιδί θελήσει μια ακριβή σχολική τσάντα ή επιλέξει τις λιγότερο οικονομικές επιλογές αναλώσιμων σχολικών ειδών. Το δε κόστος θα αυξηθεί περαιτέρω εάν στην οικογένεια υπάρχουν περισσότερα από ένα παιδιά. Και σε αυτό το κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται τα βιβλία και δη τα ξενόγλωσσα…