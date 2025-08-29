Το-λάθος-email:-Πώς-100-ανώτατα-τραπεζικά-στελέχη-έμαθαν-ότι-απολύονται-στην-Αυστραλία

Ζήτησε συγγνώμη και προσέφερε ψυχολογική υποστήριξη, αλλά το κακό είχε γίνει. Πάνω από 100 ανώτατα στελέχη της ANZ (Australia and New Zealand Banking Group Limited) είχαν λάβει κατά λάθος ένα - με οδηγίες να επιστρέψουν τους υπολογιστές τους, γεγονός που παρέπεμπε σε απόλυση, κάτι που ωστόσο δεν τους είχε ανακοινωθεί. Αργότερα την ίδια μέρα, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με το προσωπικό για να επιβεβαιωθεί ότι όσοι έλαβαν τα - θα έχαναν τις θέσεις τους.

Η αυστραλιανή τράπεζα έστειλε αυτόματα -, νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

«Δυστυχώς, αυτά τα - αναφέρουν την ημερομηνία αποχώρησης ορισμένων συναδέλφων μας, πριν προλάβουμε να τους ενημερώσουμε για την απόφασή μας», δήλωσε ο Μπρους Ρας, αναπληρωτής επικεφαλής του τμήματος λιανικής της ANZ, σε - προς το προσωπικό που επικαλούνται οι Financial Times.

«Λυπάμαι βαθιά για την αναστάτωση που μπορεί να προκλήθηκε. Θέλω να γνωρίζετε ότι δεσμευόμαστε ότι θα αντιμετωπίζουμε κάθε συνάδελφο με αξιοπρέπεια και σεβασμό καθώς προχωράμε σε αυτή τη διαδικασία», δήλωσε ο Ρας.

Αύξηση κατά 18% των μετοχών

Το λάθος έρχεται την ώρα που ο πρώην εκτελεστικός διευθυντής της HSBC, Νούνο Μάτος, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον Μάιο, προχωρά σε αλλαγές στην τράπεζα. Αναμένεται να ανακοινώσει στρατηγική αναδιάρθρωση τον Οκτώβριο. Οι μετοχές της ANZ έχουν αυξηθεί κατά 18% μέχρι στιγμής φέτος, φτάνοντας τα 33,69 δολάρια Αυστραλίας.

Η τράπεζα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μια σειρά από σκάνδαλα τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης μιας έρευνας για φερόμενη χειραγώγηση των τιμών των ομολόγων και ανάρμοστη συμπεριφορά στους χώρους διεξαγωγής των χρηματιστηριακών συναλλαγών της.

Η συνδικαλιστική Ένωση του Χρηματοπιστωτικού Τομέα δήλωσε ότι έλαβε μηνύματα από μέλη της σχετικά με τα -s, που προκάλεσαν «πανικό και αναστάτωση».

«Είναι αηδιαστικό οι εργαζόμενοι να μαθαίνουν για τις περικοπές θέσεων εργασίας μέσω ενός κακογραμμένου - αντί για μια αξιοπρεπή συζήτηση», δήλωσε η πρόεδρος της ένωσης, Γουέντι Στριτς.

«Τέτοια λάθη είναι το άμεσο αποτέλεσμα του χαοτικού ρυθμού αλλαγών που επιβάλλει ο νέος διευθύνων σύμβουλος της ANZ», πρόσθεσε.

Ανάκληση απολύσεων αφού το chatbot προκάλεσε χάος

Η Commonwealth Bank of Australia, η μεγαλύτερη ανταγωνίστρια της ANZ, αναγκάστηκε νωρίτερα αυτό το μήνα να ανακαλέσει ένα σχέδιο απόλυσης 45 εργαζομένων στο τηλεφωνικό κέντρο, τους οποίους σχεδίαζε να αντικαταστήσει με ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης. Η τράπεζα αντιμετώπισε δυσκολίες στην αντιμετώπιση της αύξησης των εισερχόμενων κλήσεων και έκτοτε ζήτησε συγγνώμη από το προσωπικό και πρότεινε την επαναπρόσληψή τους.

Η FSU υπέβαλε καταγγελία για το θέμα αυτό στην Fair Work Commission, το εργατικό δικαστήριο της Αυστραλίας.

–