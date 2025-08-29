Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, August 29

    Τράπεζα Πειραιώς: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23 Σεπτεμβρίου – Στο επίκεντρο η κατάργηση του Stock Option Plan

    Επιχειρήσεις
    Τράπεζα-Πειραιώς:-Έκτακτη-Γενική-Συνέλευση-στις-23-Σεπτεμβρίου-–-Στο-επίκεντρο-η-κατάργηση-του-stock-option-plan
    Τράπεζα Πειραιώς: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23 Σεπτεμβρίου – Στο επίκεντρο η κατάργηση του Stock Option Plan
    Τράπεζα Πειραιώς: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23 Σεπτεμβρίου – Στο επίκεντρο η κατάργηση του Stock Option Plan

    Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί η Τράπεζας Πειραιώς στις 23 Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00.

    Σύμφωνα με ανακοίνωση της συστημικής τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

    1. Τροποποίηση του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο

    2. Κατάργηση του Προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών («Stock Option Plan») σε στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014

    Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία στο Ξενοδοχείο King George, επί της Βασιλέως Γεωργίου Α’ 3, Πλατεία Συντάγματος, Τ.Κ. 10564 Αθήνα, αίθουσα Ballroom και από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 1η Οκτωβρίου 2025 και ώρα 15:00.

     

     

    #Τράπεζα_Πειραιώς_ #ΕΚΤΑΚΤΗ_ΓΕΝΙΚΗ_ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ #ΑΓΟΡΕΣ_ΜΕΤΟΧΩΝ #stock_option_plan

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com