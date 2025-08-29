Τρία-υπουργεία-κατά-Δήμου-Αθηναίων-για-τη-Βασιλίσσης-Όλγας:-«Οι-αποφάσεις-του-δεν-παράγουν-έννομα-αποτελέσματα»

Σε ευθεία αντιπαράθεση κυβέρνηση και Δήμος Αθηναίων για τη Βασιλίσσης Όλγας, με τρία υπουργεία να απαντούν συντονισμένα μέσω κοινού δελτίου Τύπου.

Ειδικότερα, με κοινό δελτίο Τύπου, τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, και Υποδομών και Μεταφορών ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε τροποποίηση στη λειτουργία της οδού Βασιλίσσης Όλγας προϋποθέτει νέες εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες και δεν μπορεί να γίνει μονομερώς από τον Δήμο Αθηναίων.

Μάλιστα, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «οι πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Αθηναίων «δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα» και καλούν τον δήμο να τηρήσει τις διαδικασίες που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο».

Όπως σημειώνεται, η Βασ. Όλγας βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας, ενώ κατά τις εργασίες ανάπλασης έχουν αποκαλυφθεί σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που συντηρούνται και αναδεικνύονται.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου των τριών υπουργείων:

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Υποδομών και Μεταφορών επισημαίνουν ότι προτεινόμενες παρεμβάσεις στον εγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας προϋποθέτουν εκ νέου αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών των συναρμόδιων Υπουργείων.

Η οδός Βασιλίσσης Όλγας βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας, ενώ κατά τη διάρκεια του εν εξελίξει έργου της ανάπλασης έχουν αποκαλυφθεί σημαντικές αρχαιότητες, οι οποίες συντηρούνται και αναδεικνύονται. Συγχρόνως, αποτελεί κοινόχρηστο χώρο ιδιαίτερης σημασίας.

Για τον λόγο αυτό, η υλοποίηση της υφιστάμενης ανάπλασης της οδού έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, με την πράξη 321 της 19ης συνεδρίασης του 2021, καθώς και από το Υπουργείο Πολιτισμού, με την Απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/56665/2802, όπως και με την Απόφαση 3769/14-02-2022 για λογαριασμό της «Ανάπλασης ΑΕ», που εποπτεύεται από τα συναρμόδια Υπουργεία και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, αλλά και τη διέλευση του Τραμ από την οδό, απαιτείται επιπροσθέτως και η σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΑ, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ η συμβατότητα αυτών των τροποποιήσεων με την κείμενη νομοθεσία και τις συγκοινωνιακές μελέτες αποτελεί αντικείμενο ελέγχου των Τεχνικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Επομένως, οι σχετικές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων, όπως ανακοινώθηκαν, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Ο Δήμος καλείται να τηρήσει τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.