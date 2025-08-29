Τρία υπουργεία κατά Δήμου Αθηναίων για τη Βασιλίσσης Όλγας – «Οι αποφάσεις του δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», λένε

Μέτωπο κυβέρνησης και Χάρη Δούκα προκαλούν οι παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων για τη λειτουργία της Βασιλίσσης Όλγας. «Κάθε τροποποίηση απαιτεί εγκρίσεις» διαμηνύουν με κοινό δελτίο Τύπου τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Υποδομών και Μεταφορών.

«Οι σχετικές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων, όπως ανακοινώθηκαν, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Ο Δήμος καλείται να τηρήσει τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες», τονίζουν τα τρία υπουργεία.

Η κοινή ανακοίνωση των τριών υπουργείων έρχεται μετά τις δύο αλλαγές στο σχέδιο της προηγούμενης δημοτικής αρχής, του Κώστα Μπακογιάννη, που ανακοίνωσε ο κ. Δούκας στο δημοτικό συμβούλιο.

Ήδη, για την ανάπλαση που γίνεται το ΚΑΣ και το υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και η «Ανάπλαση ΑΕ» έχουν δώσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Μάλιστα από το σημείο περνά και το τραμ, οπότε χρειάζεται και σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΑ, που θα ελεγχθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στο δημοτικό συμβούλιο, ο κ. Δούκας είχε ανακοινώσει δύο τροποποιήσεις στο σχέδιο. Πρώτον, τα αυτοκίνητα δεν θα έμπαιναν στη λωρίδα του Τραμ από την Αμαλίας για να κατευθύνονται προς την αντισφαίριση, αλλά θα κινούνται στη δεξιά λωρίδα και θα στρίβουν στην Αρδηττού. Δεύτερον, τα οχήματα δεν θα μπορούν να διασχίζουν το Ζάππειο για να βγουν στην Ηρώδου Αττικού, αλλά θα οδηγούνται ευθεία για να καταλήξουν εκ νέου στη Λεωφόρο Αμαλίας. «Είναι παρεμβάσεις κοινής λογικής» ανέφερε.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου των τριών υπουργείων

Τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Υποδομών και Μεταφορών επισημαίνουν ότι προτεινόμενες παρεμβάσεις στον εγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας προϋποθέτουν εκ νέου αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών των συναρμόδιων Υπουργείων.

Η οδός Βασιλίσσης Όλγας βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας, ενώ κατά τη διάρκεια του εν εξελίξει έργου της ανάπλασης έχουν αποκαλυφθεί σημαντικές αρχαιότητες, οι οποίες συντηρούνται και αναδεικνύονται. Συγχρόνως, αποτελεί κοινόχρηστο χώρο ιδιαίτερης σημασίας.

Για τον λόγο αυτό, η υλοποίηση της υφιστάμενης ανάπλασης της οδού έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, με την πράξη 321 της 19ης συνεδρίασης του 2021, καθώς και από το Υπουργείο Πολιτισμού, με την Απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/56665/2802, όπως και με την Απόφαση 3769/14-02-2022 για λογαριασμό της «Ανάπλασης ΑΕ», που εποπτεύεται από τα συναρμόδια Υπουργεία και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, αλλά και τη διέλευση του Τραμ από την οδό, απαιτείται επιπροσθέτως και η σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΑ, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ η συμβατότητα αυτών των τροποποιήσεων με την κείμενη νομοθεσία και τις συγκοινωνιακές μελέτες αποτελεί αντικείμενο ελέγχου των Τεχνικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Επομένως, οι σχετικές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων, όπως ανακοινώθηκαν, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Ο Δήμος καλείται να τηρήσει τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες.