ΥΠΑΑΤ:-Παρατείνεται-η-προθεσμία-υποβολής-προτάσεων-για-έργα-ταμίευσης-και-αρδευτικών-δικτύων

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 169 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ελλάδα.

Έως την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025 παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης για Έργα Υποδομών Εγγείων Βελτιώσεων όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 169 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ελλάδα.

Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση της αποδοτικότητας στη χρήση του νερού στη γεωργία, μέσω έργων ταμίευσης, εκσυγχρονισμού αρδευτικών δικτύων και συστημάτων εξοικονόμησης πόρων.

Δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι:

– Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων.

– Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Δ/νση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, Δ/νση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων.

– Περιφέρειες (Αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες έχουν την ευθύνη, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των σχετικών έργων).

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης χρηματοδοτούνται έργα τα οποία αφορούν:

– Εκσυγχρονισμό υπαρχόντων δικτύων άρδευσης, καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών τους υποδομών.

– Ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

– Έργα ταμίευσης νερού και συνοδά αρδευτικά δίκτυα.

– Έργα εξοικονόμησης ενέργειας στην άρδευση.

– Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και γεωργίας ακριβείας.

– Χρήση ανακυκλωμένων υδάτων.

– Έργα τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις.

Η παρέμβαση εφαρμόζεται στις αγροτικές περιοχές όλης της χώρας.

– Ως ελάχιστος προϋπολογισμός της αίτησης στήριξης πράξης ορίζεται το ποσό των 5 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

– Ως μέγιστος προϋπολογισμός της αίτησης στήριξης πράξης ορίζεται το ποσό των 105 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται τέλος ότι οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΟΠΣΚΑΠ), συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.