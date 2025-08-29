Υποχωρεί-η-wall-street-μετά-τα-κέρδη-των-τελευταίων-ημερών-και-το-ρεκόρ-του-s&p-500

Οι μετοχές της Wall Street υποχωρούν την Παρασκευή (29/8), καθώς οι επενδυτές «μαζεύονται» μετά τα κέρδη των τελευταίων ημερών έπειτα από νέο ρεκόρ του δείκτη S&P 500 και ισχυρά αποτελέσματα της Nvidia αυτή την εβδομάδα. Νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό έδειξαν ότι οι αυξανόμενες τιμές παραμένουν ένας κίνδυνος για τον επόμενο μήνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow σημειώνει απώλειες 0,29% στις 45.505,15 μονάδες, ο S&P 500 κινείται πτωτικά 0,45% στις 6.472,38 μονάδες και ο Nasdaq εμφανίζει ζημιές 0,84% στις 21.520,49 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, ο δομικός δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (Core PCE), ένα βασικό μέτρο πληθωρισμού που παρακολουθεί η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) και εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε κατά 2,9% τον Ιούλιο – σε ευθυγράμμιση με τις προσδοκίες, αλλά ταχύτερα από τον προηγούμενο μήνα και στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο.

«Η Fed άνοιξε την πόρτα για μείωση επιτοκίων, αλλά το πόσο θα ανοίξει αυτή η πόρτα θα εξαρτηθεί από το αν η αδυναμία της αγοράς εργασίας εξακολουθεί να θεωρείται μεγαλύτερος κίνδυνος από τον αυξανόμενο πληθωρισμό», δήλωσε η Ellen Zentner, επικεφαλής στρατηγικής οικονομολόγος της Morgan Stanley Wealth Management. «Ο σημερινός δείκτης PCE που ήταν εντός των προβλέψεων, διατηρεί την προσοχή στην αγορά εργασίας. Προς το παρόν, οι πιθανότητες εξακολουθούν να ευνοούν μία μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο».

Οι μετοχές της Nvidia διευρύνουν τις πρόσφατες απώλειές τους, υποχωρώντας περίπου 2%, μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο ο κινεζικός κολοσσός Alibaba ανέπτυξε ένα πιο προηγμένο τσιπ, προσπαθώντας να καλύψει το κενό που αφήνει η Nvidia, λόγω περιορισμών στην πώληση των προϊόντων της στην Κίνα. Οι μετοχές της Alibaba στις ΗΠΑ κατέγραψαν άνοδο άνω του 2%.

Υπενθυμίζεται ότι η Nvidia είχε επίσης κλείσει ελαφρώς χαμηλότερα την Πέμπτη (28/8), παρά την ισχυρή ανακοίνωση για αύξηση εσόδων κατά 56% το προηγούμενο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας σε μεγάλο βαθμό τη δυναμική του επενδυτικού ρεύματος στην τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Επιπλέον, οι μετοχές της Caterpillar υποχώρησαν σχεδόν 3% καθώς η εταιρεία προειδοποίησε για πιθανή επιβάρυνση 1,5 έως 1,8 δισ. δολαρίων φέτος, λόγω δασμών. Οι μετοχές της Dell Technologies υποχώρησαν σχεδόν 10% μετά από απογοητευτικές προβλέψεις για το τρέχον τρίμηνο.

Οι μετοχές προέρχονταν από μια ανοδική συνεδρίαση, με τον δείκτη S&P 500 να κλείνει πάνω από τις 6.500 μονάδες για πρώτη φορά. Τα κέρδη της Πέμπτης διαμόρφωσαν τις προϋποθέσεις ώστε οι βασικοί δείκτες να κλείσουν τον Αύγουστο με ισχυρά αποτελέσματα. Ο δείκτης Dow έχει ενισχυθεί περισσότερο από 3% τον Αύγουστο, ενώ ο S&P 500 έχει καταγράψει άνοδο άνω του 2%. Παρόμοια άνοδο έχει σημειώσει και ο τεχνολογικά βαρύς Nasdaq.

Η αγορά φτάνει σε νέα υψηλά ενόψει τριημέρου και ενός μήνα που ιστορικά είναι δύσκολος για τα μεγάλα χρηματιστηριακά μεγέθη. Ο Σεπτέμβριος ήταν ο χειρότερος μήνας για τους δείκτες S&P 500, Dow και Nasdaq από το 1950, σύμφωνα με το Stock Trader’s Almanac. Ο S&P 500 σημειώνει κατά μέσο όρο πτώση 0,7% τον Σεπτέμβριο.

«Αν και ο Σεπτέμβριος είναι συνήθως ο πιο αδύναμος μήνας του χρόνου, δεν βλέπουμε κάτι στον ορίζοντα που να μπορεί να εκτροχιάσει αυτήν την ανοδική αγορά», δήλωσε ο Chris Zaccarelli, επικεφαλής επενδύσεων στη Northlight Asset Management. «Αν υπάρξει κάποια μεταβλητότητα τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο – κάτι σύνηθες για αυτή την περίοδο – πιθανότατα θα αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για αγορές, καθώς προετοιμαζόμαστε για άνοδο μέχρι το τέλος του έτους, ειδικά αν η Fed προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων χωρίς να υπάρχει ύφεση».