Φαραντούρης:-Να-γίνει-τιμαριθμική-αναπροσαρμογή-της-φορολογικής-κλίμακας

Την ανάγκη να προχωρήσει άμεσα η τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

«Όσο κι αν αυξάνεται ο πληθωρισμός, οι φορολογικές βαθμίδες παραμένουν παγωμένες. Ένα επίδομα ή μια μικρή αύξηση που μπορεί θα δοθεί για να «ισοφαρίσει» την ακρίβεια, αρκεί για να σπρώξει έναν εργαζόμενο σε υψηλότερη φορολογική κλίμακα. Το αποτέλεσμα; Πληρώνουνε τελικά περισσότερους φόρους, ενώ δεν γινόμαστε πλουσιότεροι», τόνισε συγκεκριμένα ο κ. Φαραντούρης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο κ. Φαραντούρης υπογράμμισε επίσης ότι «αν οι φορολογικές κλίμακες δεν προσαρμόζονται στον πληθωρισμό, τότε οι αυξήσεις μισθών που απλώς καλύπτουν την ακρίβεια ωθούν τον φορολογούμενο σε υψηλότερο φορολογικό συντελεστή».

Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, η εικόνα των φορολογικών εσόδων δείχνει μία, όπως είπε, απαράδεκτη ανισορροπία, που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Όπως τόνισε «με βάση τα επίσημα στοιχεία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τα φορολογικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού της Ελλάδας για το 2024 ανήλθαν σε 68,787 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ιστορική υπέρβαση του στόχου κατά 5,8 δισ. ευρώ (+9,36%).

Κατανομή των φορολογικών εσόδων για το 2024 ανά κατηγορία φόρων

1. Φόρος Εισοδήματος: 23,991 δισ. ευρώ (34,9%)

Ο φόρος εισοδήματος αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων, παρουσιάζοντας αύξηση 14,76% σε σχέση με το 2023.

2. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ): 18,687 δισ. ευρώ (27,2%)

Ο ΦΠΑ κατέγραψε εκτόξευση κατά 16,31%, αποτελώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εσόδων.

3. Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης (ΕΦΚ): 7,252 δισ. ευρώ (10,5%).Οι ΕΦΚ αυξήθηκαν κατά 234 εκατ. ευρώ (+3,3%).

4. ΕΝΦΙΑ (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας): 2,467 δισ. ευρώ (3,6%)