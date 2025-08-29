Χρυσάφι €300 εκατ. βρήκε η Lamda Development

Η ανακοίνωση της στρατηγικής συμφωνίας €450 εκατ. με τον διεθνή κολοσσό χρηματοοικονομικών λογισμικών ION GROUP για την ανάπτυξη του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας στο Ελληνικό αποτελεί γεγονός-σταθμό. Πρόκειται για μια συναλλαγή που ανατρέπει τα δεδομένα, δημιουργεί υπεραξίες εκατοντάδων εκατομμυρίων και μπορεί να μεταφραστεί σε άμεση αύξηση €1,50–€2,00 στη μετοχή της Lamda Development (ΛΑΜΔΑ).

Ας δούμε γιατί.

Η Lamda πουλάει στον όμιλο ION περίπου 250.000 τ.μ. δομημένης γης στη Βουλιαγμένης, έναντι συνολικού τιμήματος €450 εκατ. Αυτό σημαίνει μια αξία κοντά στα €1.800 ανά τ.μ.

Δώστε βάση τώρα γιατί λέω ότι η συμφωνία είναι πολύ επιτυχημένη. Η περιοχή λοιπόν αυτή που πουλάει η Lamda είναι εκεί που θα αναπτυσσόταν το μελλοντικό Επιχειρηματικό Πάρκο το οποίο βάσει σχεδιασμού θα ξεκινούσε το 2032 και θα τελείωνε από τη Lamda το 2035. Τότε θα άρχιζε να έβλεπε λεφτά στο ταμείο της η Lamda.

Μάλιστα αυτή η περιοχή είναι περασμένη με πιο φθηνή αξία στα λογιστικά βιβλία της Lamda από εκείνη που έκανε τις προηγούμενες συναλλαγές που ήταν στα €770 με €700 ανά τ.μ. Μια αξία η οποία πέφτει κάτω και από τα €650 ανά τ.μ.

Εδώ δηλαδή μιλάμε για μια λογιστική διαφορά μεταξύ των €280 εκατ. με €300 εκατ. Πρόκειται για καθαρή υπεραξία που γράφεται στα χαρτιά και μελλοντικά θα αποτυπωθεί στα αποτελέσματα, ενισχύοντας θεαματικά την κερδοφορία.

Με άλλα λόγια, το συγκεκριμένο deal συνδυάζει ρευστότητα και ταυτόχρονη ισχυρή “ένεση” υπεραξιών. Ενδυναμώνει τον ισολογισμό, αυξάνει την καθαρή θέση και δημιουργεί νέα βάση αποτίμησης στη μετοχή.

Με κεφαλαιοποίηση περίπου €1,25 δισ. και τιμή μετοχής στα €7,12, η Lamda Development ήταν ήδη πολύ υποτιμημένη. Η συναλλαγή αυτή και μόνο δικαιολογεί κίνηση της μετοχής προς τα €8,50 με €8,80. Η αγορά αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για μια μεγάλη συμφωνία με βαρύτητα που αλλάζει τον χάρτη. Το deal των €450 εκατ. σημαίνει ότι η μετοχή μπορεί να ενισχυθεί άμεσα κατά 20% – 25%. Και αυτό θα είναι μόνο η αρχή.

Και ας μην ξεχνάμε ότι πέρα από τη συμφωνία με τον όμιλο ION GROUP, η Lamda εμφανίζει ήδη έναν ισχυρό ισολογισμό. Το ταμειακό οπλοστάσιο της εταιρείας ανέρχεται σε €652 εκατ. διαθέσιμα, εξασφαλίζοντας ρευστότητα για να χρηματοδοτήσει και άλλες αναπτύξεις χωρίς καμία πίεση. Επιπλέον, στο β΄ τρίμηνο 2025 αναμένεται να καταγραφεί λογιστικό κέρδος €30 εκατ. από νέες πωλήσεις ακινήτων, επιβεβαιώνοντας ότι η Lamda έχει πολλαπλές πηγές κερδοφορίας.

Φανταστείτε λοιπόν τι έχει να γίνει με την απόκτηση της νέας ρευστότητας. Επίσης η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) βρίσκεται στα €8,22 ανά μετοχή, αρκετά υψηλότερα από τα €7,12 που δείχνει το ταμπλό. Με την προσθήκη του deal, η απόσταση αυτή θα γίνει μεγαλύτερη και ακόμη πιο εξόφθαλμη.

Προσέξτε όμως γιατί η συμφωνία με τον όμιλο ION GROUP δεν είναι μόνο τα έσοδα που βλέπετε. Δημιουργεί μια νέα αγορά μέσα στο Ελληνικό, με χαρακτηριστικά που αλλάζουν επίπεδο:

– 50.000 τ.μ. γραφείων: χώρος που θα στεγάσει πολυεθνικές και start-ups, αποδίδοντας σταθερά μισθώματα.

– Αμφιθέατρο 1.000 θέσεων: κόμβος διεθνών συνεδρίων και events, που ενισχύει την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα του έργου.

– Κατοικίες 200.000 τ.μ.: στέγαση για 2.000 επαγγελματίες από 44 χώρες, δημιουργώντας πολλαπλασιαστική ζήτηση σε εμπορικά καταστήματα, ψυχαγωγία, εστίαση και υπηρεσίες.

Αυτό φυσικά σημαίνει νέα εισοδήματα, υψηλή επισκεψιμότητα και άνοδο αξιών σε όλες τις γειτονικές αναπτύξεις του Ελληνικού ενώ είναι πολύ πιθανό να τραβήξει και άλλες πολυεθνικές που θα ζητάνε νέους χώρους για γραφεία.

Παράλληλα η είσοδος του ομίλου ION GROUP με 2% στη μετοχική σύνθεση της Lamda Development είναι η σφραγίδα εμπιστοσύνης, που μπορεί να γίνει ακόμα πιο στιβαρή με την απόκτηση μεγαλύτερου ποσοστού. Ένας παγκόσμιος παίκτης λογισμικού και τεχνολογίας δεν επενδύει τυχαία. Στέλνει μήνυμα στις αγορές ότι το Ελληνικό δεν είναι τοπικό project, αλλά διεθνής κόμβος.

Η συνολική επένδυση του ομίλου ION για το Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα €1,5 δισ. μέχρι το 2030. Ένα τέτοιο έργο δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθιστά το Ελληνικό σημείο αναφοράς για την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αυτό σημαίνει προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, υψηλότερες αξίες γης και θεαματική ενίσχυση του brand value της Lamda Development.

Πρόσφατα η μακροπρόθεσμη διαγραμματική ανάλυση μας το είχε αποκαλύψει ότι μετά την ανοδική διάλυση του σχεδόν 18ετές τριγωνικού σχηματισμού “T” έρχεται μεγάλη ανοδική εκτόνωση που μπορεί να οδηγήσει τη μετοχή προς τα €9,50. Μάλιστα όπως είχα αναφέρει χαρακτηριστικές ήταν οι κάτω σκιές των δύο τελευταίων candlesticks 80 ημερών που έδειχναν ότι οι αγοραστές σε λίγο θα ξεδιπλώσουν την επίθεσή τους.

Το deal πάντως είναι πολύ μεγάλο και πλέον όπως και να το κάνουμε η αγορά θα αναγκαστεί να το χαιρετίσει.

