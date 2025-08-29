9 νέα προγράμματα 680 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Με χρηματοδότηση ύψους 680 εκατ. ευρώ από κονδύλια του ΕΣΠΑ, το ΥΠΕΘΟ ενεργοποιεί εννέα προγράμματα που στοχεύουν στην υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα προγράμματα αυτά επιδιώκουν να δώσουν λύση στο πρόβλημα της περιορισμένης πρόσβασης σε τραπεζικά δάνεια και να παρέχουν επιδοτήσεις για εξειδικευμένες δράσεις και ερευνητικά έργα.

Το πρώτο από τα προγράμματα αυτά, με τίτλο “Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”, εγκρίθηκε τον Ιούλιο με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση. Σκοπός του είναι να ενθαρρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα. Δικαιούχοι είναι οι ήδη υπάρχουσες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με προϋπολογισμό που ξεκινά από 80.000 ευρώ, ενώ το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης φτάνει τις 200.000 ευρώ. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που σημειώθηκε σε μία από τις τρεις τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους. Η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό από 40% έως 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ανάλογα με την περιφέρεια στην οποία υλοποιείται το σχέδιο. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με συγκριτική διαδικασία.

Επιδότηση τόκων δανείων από ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Η δεύτερη χρηματοδοτική λύση περνάει μέσα από το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ και αφορά την Τρίτη αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος για επιδότηση δανείων για επενδύσεις ή και κεφάλαιο κατά 200 εκατ. ευρώ και πάλι από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι με την ένταξη στο ΤΕΠΙΧ μια επιχείρηση:

Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω του Πιστωτικού Ιδρύματος, με τη χρέωση των σχετικών επιτοκίων σύμφωνα με την πιστοδοτική του πολιτική μειωμένων κατά τουλάχιστον κατά 25 μονάδες βάσης. Επιπρόσθετα, το Ταμείο δύναται να επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου, που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (3%) για τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση).

Το ύψος της χρηματοδότησης για επενδυτικά δάνεια: μέσω του κανόνα De Minimis (Καν. (ΕΕ) 2831/2023) από 20.000 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ

Στα δάνεια μέσω ΓΑΚ (Αρ.21) από 20.000€ έως 8.000.000 ευρώ

Για Δάνεια Κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού: μέσω De Minimis (Καν. (ΕΕ) 2831/2023) από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ

Οι διάρκειες του δανείου στο υποπρόγραμμα 1 για επενδυτικά Δάνεια: από 5 έως 12 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 24 μήνες.

Στο υποπρόγραμμα 2 για δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού από 2 έως 5 έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 12 μήνες.

Σε ό,τι αφορά τις απαιτούμενες εγγυήσεις από τους ενδιαφερόμενους το κάθε πιστωτικό Ίδρυμα, δικαιούται να λαμβάνει ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική του. Το μέγιστο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων που μπορεί να απαιτηθεί δεν μπορεί να ξεπεράσει το 100% του κεφαλαίου του δανείου

Τα μικρότερα προγράμματα

Μαζί με την εκκίνηση ή την επανεκκίνηση των δύο αυτών προγραμμάτων έρχονται άλλα επτά μικρότερα προγράμματα με στόχευση στην πλειοψηφία τους την έρευνα. Συγκεκριμένα: