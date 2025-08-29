9 νέα προγράμματα 680 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Με χρηματοδότηση ύψους 680 εκατ. ευρώ από κονδύλια του ΕΣΠΑ, το ΥΠΕΘΟ ενεργοποιεί εννέα προγράμματα που στοχεύουν στην υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα προγράμματα αυτά επιδιώκουν να δώσουν λύση στο πρόβλημα της περιορισμένης πρόσβασης σε τραπεζικά δάνεια και να παρέχουν επιδοτήσεις για εξειδικευμένες δράσεις και ερευνητικά έργα.
Το πρώτο από τα προγράμματα αυτά, με τίτλο “Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”, εγκρίθηκε τον Ιούλιο με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση. Σκοπός του είναι να ενθαρρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα. Δικαιούχοι είναι οι ήδη υπάρχουσες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με προϋπολογισμό που ξεκινά από 80.000 ευρώ, ενώ το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης φτάνει τις 200.000 ευρώ. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που σημειώθηκε σε μία από τις τρεις τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους. Η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό από 40% έως 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ανάλογα με την περιφέρεια στην οποία υλοποιείται το σχέδιο. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με συγκριτική διαδικασία.
Επιδότηση τόκων δανείων από ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ
Η δεύτερη χρηματοδοτική λύση περνάει μέσα από το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ και αφορά την Τρίτη αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος για επιδότηση δανείων για επενδύσεις ή και κεφάλαιο κατά 200 εκατ. ευρώ και πάλι από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ.
Υπενθυμίζεται ότι με την ένταξη στο ΤΕΠΙΧ μια επιχείρηση:
Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω του Πιστωτικού Ιδρύματος, με τη χρέωση των σχετικών επιτοκίων σύμφωνα με την πιστοδοτική του πολιτική μειωμένων κατά τουλάχιστον κατά 25 μονάδες βάσης. Επιπρόσθετα, το Ταμείο δύναται να επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου, που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (3%) για τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση).
Το ύψος της χρηματοδότησης για επενδυτικά δάνεια: μέσω του κανόνα De Minimis (Καν. (ΕΕ) 2831/2023) από 20.000 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ
Στα δάνεια μέσω ΓΑΚ (Αρ.21) από 20.000€ έως 8.000.000 ευρώ
Για Δάνεια Κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού: μέσω De Minimis (Καν. (ΕΕ) 2831/2023) από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ
Οι διάρκειες του δανείου στο υποπρόγραμμα 1 για επενδυτικά Δάνεια: από 5 έως 12 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 24 μήνες.
Στο υποπρόγραμμα 2 για δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού από 2 έως 5 έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 12 μήνες.
Σε ό,τι αφορά τις απαιτούμενες εγγυήσεις από τους ενδιαφερόμενους το κάθε πιστωτικό Ίδρυμα, δικαιούται να λαμβάνει ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική του. Το μέγιστο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων που μπορεί να απαιτηθεί δεν μπορεί να ξεπεράσει το 100% του κεφαλαίου του δανείου
Τα μικρότερα προγράμματα
Μαζί με την εκκίνηση ή την επανεκκίνηση των δύο αυτών προγραμμάτων έρχονται άλλα επτά μικρότερα προγράμματα με στόχευση στην πλειοψηφία τους την έρευνα. Συγκεκριμένα:
- Στη γραμμή της εκκίνησης είναι η χρηματοδότηση επιχειρήσεων για την κατοχύρωση πατεντών ευρεσιτεχνίας με ένα συνολικό προϋπολογισμό 41 εκατ. ευρώ. Αφορά επιχειρήσεις στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους για την κατοχύρωση εφευρέσεων με διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τη μετατροπή τους σε εμπορικά προϊόντα ή υπηρεσίες.
- Το επόμενο διάστημα αναμένεται να προωθηθεί και το πρόγραμμα ενίσχυσης πτυχιούχων αυτοαπασχολούμενων δηλαδή πτυχιούχων οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν τη δική του επιχείρηση. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό Ταμείο. Στόχος είναι η προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή, της ενεργητικής και υγιούς γήρανσης.
- Έρχεται πρόγραμμα για την υποστήριξη ΜμΕ με πόρους ύψους 20 εκατ. ευρώ. Οι ενισχύσεις θα αφορούν δράσεις που προωθούν την καινοτομία (συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών/φορέων του Κέντρου Ικανοτήτων, ενθάρρυνση μεταφοράς τεχνολογικών λύσεων και καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία, υλοποίηση καινοτόμων έργων έρευνας και ανάπτυξης υπηρεσιών/προϊόντων, από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, ανταλλαγή γνώσεων/εμπειρογνωμοσύνης, δημιουργία δικτύων, διάδοση πληροφοριών, κατάρτιση για απόκτηση δεξιοτήτων).
- Επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα, οι προτάσεις των οποίων έχουν αξιολογηθεί θετικά στις προσκλήσεις των Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Συμπράξεων 2024/2025 και έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2021-2027 θα μπορούν να επιδοτηθούν από το τέλος του καλοκαιριού, για τη βελτίωση των μεθόδων έρευνας. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 18 εκατ. ευρώ.
- Ένα ειδικό πρόγραμμα είναι αυτό που αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη σχεδίαση και κατασκευή ημιαγωγών. Ο προϋπολογισμός είναι 3,56 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ωφεληθούν επιχειρήσεις (φορείς-χρήστες) προκειμένου να βελτιώσουν σχεδιαστικές ικανότητες και αναπτυξιακές δεξιότητες σε θέματα ημιαγωγών, οι οποίες θα έχουν πρόσβαση και στις άλλες ευρωπαϊκές υποδομές για τους ημιαγωγούς που θα συσταθούν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας καθώς και ενός υγιούς και καλά προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας που αντιμετωπίζει τους κινδύνους για την υγεία.
- Επίσης έρχεται πρόγραμμα για την προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή, της ενεργητικής και υγιούς γήρανσης, καθώς και ενός υγιούς και καλά προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας που αντιμετωπίζει τους κινδύνους για την υγεία. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό Ταμείο με 30 εκατ. ευρώ.
- Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών. Ένα πρόγραμμα το οποίο αναμένεται να τρέξει από τον Σεπτέμβριο με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι ερευνητικοί φορείς των οποίων οι προτάσεις υποστήριξης Εθνικών Ερευνητικών Υποδομών (σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΓΓΕΚ) θα εγκριθούν και θα ενταχθούν στον Εθνικό Οδικό Χάρτη για την περίοδο 2021-27.