Axia: Το Ελληνικό μετατρέπεται σε κόμβο καινοτομίας με mega-deal Lamda – ION

Η συμφωνία της Lamda Development με τον Όμιλο ION για την ανάπτυξη ενός Διεθνούς Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας στο Ελληνικό αναδεικνύεται ως μια στρατηγικής σημασίας εξέλιξη, όπως σημειώνεται σε έκθεση της χρηματιστηριακής Axia Ventures.

Σε μία από τις σημαντικότερες κινήσεις στρατηγικής ανάπτυξης για το έργο του Ελληνικού, η Lamda Development ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με τον Όμιλο ION Group για τη δημιουργία ενός Διεθνούς Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας, εντός της εμβληματικής επένδυσης. Η συμφωνία αυτή, ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής αξίας για το έργο συνολικά, ενισχύοντας τόσο την ελκυστικότητα του Ελληνικού όσο και τη χρηματοοικονομική θέση της Lamda.

Σύμφωνα με την έκθεση της χρηματιστηριακής Axia Ventures, η οποία διατηρεί σύσταση “Buy” για τη μετοχή της Lamda με τιμή-στόχο 11,50 ευρώ, το νέο Κέντρο Καινοτομίας θα αποτελείται από:

Τουλάχιστον 50.000 τ.μ. σύγχρονων γραφειακών και συνεργατικών χώρων

Ένα αμφιθέατρο 1.000 θέσεων για διεθνείς εκδηλώσεις

Έως 200.000 τ.μ. κατοικιών για τη στέγαση του προσωπικού

Υποδομές που θα στεγάσουν περίπου 2.000 επαγγελματίες

Η συμφωνία προσφέρει άμεσο ταμειακό όφελος 450 εκατ. ευρώ στην Lamda για την περίοδο 2026-2030, κεφάλαια που αρχικά είχαν υπολογιστεί μετά το 2030. Αυτή η χρονική επιτάχυνση θεωρείται κρίσιμη για τη συνολική χρηματοδότηση και πρόοδο του έργου στο Ελληνικό.

Η Axia σημειώνει ότι, με βάση ακόμη και συντηρητικές παραδοχές για τη λογιστική αξία της γης, η Lamda ενδέχεται να καταγράψει λογιστικό κέρδος 250 εκατ. ευρώ ή περίπου 1,41 ευρώ ανά μετοχή από τη συναλλαγή.

Παράλληλα, η συμφωνία:

Ενισχύει την ελκυστικότητα του Ελληνικού ως κόμβου τεχνολογίας και καινοτομίας, δημιουργώντας συνθήκες για νέες συνεργασίες και εταιρικές εγκαταστάσεις

Υποστηρίζει τη στρατηγική κατεύθυνση της Lamda, η οποία υλοποιεί παράλληλα πωλήσεις γης και ίδια ανάπτυξη, αναλόγως του κινδύνου και της προσδοκώμενης απόδοσης

Δημιουργεί ισχυρό δικτυακό αποτέλεσμα, καθώς συνδυάζεται με τις 1.000 και πλέον κατοικίες της Α’ φάσης του έργου, καθιστώντας τον οικιστικό ιστό βιώσιμο και ελκυστικό από νωρίς

Αναδεικνύει τη Lamda ως αξιόπιστο developer με ικανότητα προσέλκυσης ισχυρών επενδυτών και εκτέλεσης μεγάλων συμφωνιών

Σημαντική είναι και η απόκτηση ποσοστού 2% της Lamda από την ION, η οποία σηματοδοτεί τη δέσμευση του Ομίλου όχι μόνο στο έργο, αλλά και στην ίδια την εταιρική πορεία της Lamda Development.

Η Axia υπογραμμίζει πως πρόκειται για συμφωνία μεγαλύτερης κλίμακας από τις αρχικές προβλέψεις και εκτιμά ότι θα επηρεάσει θετικά τόσο τις εκτιμήσεις για τις ταμειακές ροές όσο και για την αποτίμηση της μετοχής. Αναμένεται σύντομα και νέα, πιο αναλυτική έκθεση.

Η Lamda, μέσω αυτής της συμφωνίας, επιβεβαιώνει την ικανότητά της να «ξεκλειδώνει» αξία από τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη χώρα και να φέρνει σημαντικούς επενδυτές με υψηλή προστιθέμενη αξία στο τραπέζι.