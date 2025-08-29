Lamda: Τι σημαίνει το πρώτο διεθνές deal στο Ελληνικό – Ο τομέας έρευνας/καινοτομίας και η μετοχή

Η πολύ μεγάλη συμφωνία, το πρώτο ουσιαστικά αμιγώς διεθνές deal της Lamda Development με επίκεντρο την ανάπτυξη στο Ελληνικό, ο κομβικός τομέας Έρευνας – Καινοτομίας, και η μετοχική διάσταση. Το deal με ION, το «άνοιγμα πόρτας» στην Τεχνολογία, η εμπιστοσύνη στην εταιρεία και το ταμπλό).

Για μια πολύ μεγάλη συμφωνία, το πρώτο ουσιαστικά αμιγώς διεθνές deal της Lamda Development με επίκεντρο την ανάπτυξη στο Ελληνικό, το οποίο μάλιστα θα υλοποιηθεί σε έναν κομβικό τομέα, δηλαδή σε Έρευνα – Καινοτομία, ανοίγοντας, έτσι, «διάπλατα τις πόρτες» για περαιτέρω διείσδυση της χώρας στην Τεχνολογία – Τεχνητή Νοημοσύνη, το οποίο μάλιστα περιλαμβάνει και μετοχική συμμετοχή μερικών δεκάδων εκατ. ευρώ, κάνει λόγο από χτες το απόγευμα η επιχειρηματική και χρηματιστηριακή αγορά.

Η Lamda έχει συνηθίσει την αγορά σε μεγάλες αναπτύξεις στο Ελληνικό (πύργους κατοικιών ή μικτής χρήσης, βίλες και συγκροτήματα ακινήτων, malls, πάρκο, sports center, ενώ έπονται ξενοδοχεία, καζίνο των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – HardRock, ιδιωτικές λέσχες κ.α.), σε μεγάλες συμπράξεις ή deals με εγχώριους και ξένους «παίκτες» (Προκοπίου, BrookLane, TEMES, Orilina, Fourlis, Ten Brinke κ.α.) για συνέργειες ή αυτόνομες μπίζνες, σε συνεργασίες με κορυφαία παγκοσμίως αρχιτεκτονικά γραφεία ή εγχώριους και ξένους ομίλους – αναδόχους (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ, ΕΚΤΕΡ, Bouygues κ.α.).

Ωστόσο, η συμφωνία με την όμιλο ION, εταιρεία τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, για την απόκτηση γης προς ανάπτυξη ενός Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας εντός του έργου του Ελληνικού, όπου θα συστεγαστούν περίπου 2.000 επαγγελματίες από 44 χώρες, επί της ουσίας σηματοδοτεί το πρώτο, και μάλιστα μεγάλο, διεθνές deal της Lamda. Και μάλιστα, σε έναν τομέα, όπως και στην αρχή αναφέραμε, κρίσιμο με πολλές θετικές παραμέτρους για τη χώρα και την αγορά εργασίας. Κατά πληροφορίες, η ανάπτυξη θα περιλαμβάνει και την υλοποίηση κατοικιών. H συμφωνία αυτή ενισχύει τον διεθνή χαρακτήρα του έργου του Ελληνικού και ενδυναμώνει την εικόνα της Ελλάδας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη ως επιχειρηματικού προορισμού μεγάλης κλίμακας.

Το μεγάλο deal

Ως γνωστόν, βάσει όσων ανακοινώθηκαν χτες, το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο θα αναπτυχθεί από τον Όμιλο ION σε δύο διακριτές περιοχές του Ελληνικού και θα καλύπτει συνολική μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση περίπου 250χιλ. τ.μ., θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 50χιλ. τ.μ. χώρων γραφείων, ένα αμφιθέατρο 1.000 θέσεων σχεδιασμένο για διεθνείς εκδηλώσεις, καθώς και έως 200χιλ. τ.μ. οικιστικών αναπτύξεων για τη στέγαση των επαγγελματιών του Ομίλου ION. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής που θα εισπράξει η Lamda Development ανέρχεται σε 450 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό μέγεθος της επένδυσης του Ομίλου ΙΟΝ που σχετίζεται με το Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 1,5 δισ. κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2030. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος ION θα αποκτήσει ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, γεγονός που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη του Ομίλου ΙΟΝ στο Ελληνικό. Η στρατηγική αυτή συνεργασία σηματοδοτεί την έναρξη της δημιουργίας του Επιχειρηματικού Κέντρου του Ελληνικού, το οποίο αποτελεί βασικό τμήμα του γενικού σχεδίου ανάπτυξης του έργου (masterplan), ενώ ταυτόχρονα τοποθετεί το The Ellinikon ως ευρωπαϊκό κόμβο τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η ION παρέχει λογισμικό κρίσιμης σημασίας, δεδομένα και υπηρεσίες σε κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κεντρικές τράπεζες, κυβερνήσεις και παγκόσμιες εταιρείες για την αυτοματοποίηση των κρίσιμων ροών εργασίας τους, τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων και τη διαχείριση ρευστότητας και κινδύνων.

Η ευρύτερη διάσταση

Σύμφωνα με τη Lamda, η νέα πόλη μέσα στην πόλη, μέσω της συνεργασίας της Lamda και του ομίλου ΙΟΝ – ο οποίος κατέχει ηγετική θέση διεθνώς – λαμβάνει επάξια τη θέση της στη διεθνή σκηνή των μεγάλων τεχνολογικών κέντρων έρευνας και καινοτομίας. Αυτή η εμβληματική πρωτοβουλία, έχει σημαντικό εθνικό αποτύπωμα καθώς είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με το όραμα της Ελλάδας για το μέλλον της, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον. Η συνεργασία αυτή θα επιταχύνει την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Αττικής και ιδιαίτερα των Δήμων της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ελκυστικότητα τους, ως κέντρα επενδύσεων, επιχειρηματικής δραστηριότητας, κατοικίας και εμπορίου.

Ο Οδυσσέας Αθανασίου CEO της Lamda Development δήλωσε σχετικά: «Αυτή η εμβληματική συμφωνία ενισχύει την εικόνα του The Ellinikon ως προορισμού παγκόσμιου επιπέδου και κορυφαίου επενδυτικού κόμβου, που προσελκύει διεθνείς συνεργασίες και κορυφαίους επενδυτές. Αποτελεί, επίσης, το νέο πρότυπο για το μέλλον των σύγχρονων πόλεων και το υπόδειγμα για να ακούγεται το όνομα της χώρας μας στο διεθνές περιβάλλον, με θετικό τρόπο».

Η μετοχική συμφωνία και το ταμπλό

Όπως, όμως, αναφέραμε, η συμφωνία έχει και μετοχικό σκέλος, καθώς ο Όμιλος ION θα αποκτήσει ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Lamda.

Ο λόγος γίνεται για περίπου 3,5 εκατομμύρια μετοχές. Αν και δεν έγινε χτες επισήμως γνωστή η τιμή του mini placement, να σημειώσουμε ότι η μετοχή της Lamda στις τελευταίες συνεδριάσεις βρέθηκε άνω των 7 ευρώ, με την εισηγμένη να προχωρά συνεχώς σε αγορές ιδίων έχοντας «χτίσει» χαρτοφυλάκιο δικών της τίτλων άνω του 3,3-3,4%. Ενδεχομένως οι μετοχές να έχουν χαμηλότερο κόστος κτήσης, ενώ ακόμα και αν γίνει η μεταβίβαση με σχετικό discount θα πρόκειται για συναλλαγή μερικών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Πέραν αυτού, όμως, το βασικό είναι ότι η κίνηση σηματοδοτεί και εμπιστοσύνη στην εταιρεία, λίγες ημέρες αφότου διενεργήθηκε, με επιτυχία, placement άνω του 6,7% του μετοχικού κεφαλαίου της Lamda στα 6,17 ευρώ, σχεδόν 12 εκατ. τεμάχια (πωλητής ήταν η Voxcove Holdings, συμφερόντων του Βασίλη και της Νέλλης Κάτσου και της Olympia Group του Πάνου Γερμανού), με σημαντική υπερκάλυψη. Και παρουσία, σε μεγάλο βαθμό, long only funds, ενώ κατά πληροφορίες υπήρξε anchor investor.

Μένει να φανεί κατά πόσο το χτεσινό deal επηρεάσει τη μετοχή, με την αγορά να περιμένει επενδυτές και… αναλυτές να αποτυπώσουν στο ταμπλό και σε εκθέσεις τα νέα δεδομένα. Να αναφέρουμε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια μικρή κινητικότητα στη μετοχή με την αγορά να περιμένει να διαπιστώσει αν σχετίζεται με κάποιες τοποθετήσεις θεσμικών – ιδιωτών ή αν υπήρχε «καπνός πίσω από τη φωτιά».