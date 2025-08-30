Ανδρουλάκης:-«51-χρόνια-ΠΑΣΟΚ:-Η-πολιτική-αλλαγή-είναι-στο-χέρι-μας»

«Η πατρίδα μας έχει ανάγκη από μια σοβαρή, υπεύθυνη δύναμη που να εμπνέει εμπιστοσύνη για το μέλλον. Και αυτή η δύναμη είναι το ΠΑΣΟΚ. Με σχέδιο, συνέπεια και αληθινό ενδιαφέρον για τους πολλούς», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα «Το Καρφί» για την 51η επέτειο της Ιδρυτικής Διακήρυξης της 3ης Σεπτέμβρη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημειώνει ότι αυτό είναι το μήνυμα της φετινής επετείου: «Απέναντι στη δημογραφική παρακμή της χώρας και την ηθική παρακμή της εξουσίας, το ΠΑΣΟΚ προσφέρει ελπίδα και διαθέτει σχέδιο για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, πιο ισχυρή, πιο ανθρώπινη».

Στο άρθρο του με τίτλο: «51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Η πολιτική αλλαγή είναι στο χέρι μας», ο κ. Ανδρουλάκης υπογραμμίζει ότι «η Δημοκρατική Παράταξη του 21ου αιώνα εγγυάται μια νέα πολιτική αλλαγή». «Μια σύγχρονη αλλαγή», όπως αναφέρει, «που θα βάζει ξανά τον απλό άνθρωπο στο επίκεντρο. Με ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, με ισχυρή δημόσια υγεία και παιδεία για τους πολλούς. Με κράτος σύγχρονο, αξιοκρατικό που θα λειτουργεί με διαφάνεια». Υποστηρίζει ότι «μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί αξιόπιστα και με προοπτική να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και σε κάθε μορφή συντήρησης». «Γιατί», προσθέτει, «τα πειράματα του χθες όχι μόνο κρίθηκαν αναξιόπιστα αλλά έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση και το “ξέπλυμα” των ευθυνών της Νέας Δημοκρατίας για τη χρεοκοπία».

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρει ότι από την 3η Σεπτέμβρη του 1974, τη μέρα που γεννήθηκε το ΠΑΣΟΚ -«το πατριωτικό και προοδευτικό Κίνημα που έδωσε φωνή στους μη προνομιούχους, που έφερε κοινωνική δικαιοσύνη, που άλλαξε τον τόπο»-, έχει σημαδέψει τη ζωή εκατομμυρίων Ελληνίδων και Ελλήνων με ανεξίτηλο αποτύπωμα «όσο και αν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι θέλουν να το ξεχάσει ο λαός».

Σημειώνει ότι «η επέτειος δεν είναι μόνο μνήμη. Είναι και αφετηρία», για να υπογραμμίσει ότι «όπως το 1974 έφερε τη μεγάλη πολιτική αλλαγή με την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, έτσι και σήμερα καλούμαστε να αγωνιστούμε για μια νέα Ηθική Επανάσταση στον τρόπο διακυβέρνησης απέναντι στην παρακμή του κλειστού συστήματος εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας». Διότι, προσθέτει, «η πολιτική δεν μπορεί να είναι μόνο μικροκομματικά παιχνίδια, ρουσφέτια και σκανδαλολογία», αλλά «πρέπει να ξαναγίνει υπόθεση αξιών, προόδου και δικαιοσύνης».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι δίπλα σε αυτό έρχεται «το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα: το δημογραφικό», το οποίο και χαρακτηρίζει ως «τη μεγαλύτερη απειλή για το μέλλον του έθνους». Περιγράφοντας τη «ζοφερή πραγματικότητα», σημειώνει ότι και «οι σύγχρονοι μη προνομιούχοι δεν έχουν προοπτική». Αναφέρεται στους «χαμηλοσυνταξιούχοι που μετράνε το ευρώ για να βγει ο μήνας», τους εργαζόμενους σε καθεστώς επισφάλειας, τους νέους που βρίσκουν μόνο ακριβά ενοίκια, τις οικογένειες «που παλεύουν με την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ και τους λογαριασμούς».

«Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη βυθίζει τη χώρα σε ένα κλίμα καθεστωτισμού και αλαζονείας. Η διαφθορά, οι υποκλοπές, τα σκάνδαλα, η εργαλειοποίηση των θεσμών έχουν τραυματίσει βαθιά τη Δημοκρατία. Το κράτος λειτουργεί σαν λάφυρο για “ημετέρους” και όχι σαν στήριγμα του πολίτη. Οι κυβερνητικές πολιτικές δεν προσφέρουν λύση· προκαλούν αδιέξοδα», υποστηρίζει ο κ. Ανδρουλάκης.

Αναφέρεται ακόμη στις δυσκολίες και στα προβλήματα στο διεθνές περιβάλλον, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να σέρνεται πίσω από τις εξελίξεις. Η Τουρκία κερδίζει έδαφος και εμείς απλώς παρακολουθούμε. Αυτό πρέπει να τελειώνει». «Χρειάζεται ισχυρή φωνή και διεθνή παρουσία που να εμπνέει εμπιστοσύνη, όπως το πετύχαμε στο παρελθόν με τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ», υπογραμμίζει ο κ. Ανδρουλάκης.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.