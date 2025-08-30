Γεωργιάδης:-Τρία-ψέματα-και-μια-μισή-αλήθεια-τις-τελευταίες-μέρες-για-το-ΕΣΥ

Με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει, όπως γράφει, τρία ψέματα και μια… μισή αλήθεια που αφορούν τις τελευταίες ημέρες στο ΕΣΥ «ή για να καταλάβετε πώς πείθουν την Κοινή Γνώμη να πιστεύει ότι το ΕΣΥ δεν λειτουργεί» καταλήγει.

«Ο βασικός μου ισχυρισμός, εδώ, είναι ότι όσο το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα βαραίνει και τα διάφορα πολιτικό/οικονομικά συμφέροντα επιθυμούν την πτώση του @Kyriakos Mitsotakiss, τόσο η διαστρέβλωση και η προπαγάνδα θα φουντώνουν και το ΕΣΥ δυστυχώς από την φύση του, προσφέρεται γι’ αυτό το παιχνίδι και εγώ δυστυχώς “πουλάω”…», συνεχίζει ο υπουργός Υγείας και στη συνέχεια παραθέτει:

«❌Ψέμα Πρώτο: Μία εργαζόμενη στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» κατήγγειλε ένα περιστατικό πτώσης ενός ανελκυστήρα, υπό τις πιο μυθιστορηματικές συνθήκες (πρόλαβε να βγάλει έξω το βαρύ μηχάνημα, την ίδια την τράβηξε έξω μία κυρία που δεν την θυμάται και δεν βρέθηκε ποτέ και πουθενά, ώστε να επιβεβαιώσει το συμβάν κλπ).

Μία άλλη εργαζόμενη κατήγγειλε, μετά από δύο μέρες, ότι καταρρέει η οροφή του Νοσοκομείου, διότι στην ψευδοροφή έλειπε ένα τετράγωνο, το οποίο το έβγαλε φωτό και το δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του ΚΚΕ.

Αμφότερα τα περιστατικά έλαβαν τεράστια δημοσιότητα, προκάλεσαν ανακοινώσεις των κομμάτων. «Ρεπορτάζ» στα ΜΜΕ κλπ.

Τι απεδείχθη όμως τελικά από την έρευνα;

Τόσο η εταιρία συντήρησης, όσο και η ανεξάρτητη επιτροπή ελέγχου του Δήμου Αθηναίων (ΠΑΣΟΚ ο Δήμαρχος) κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα:

Το ασανσέρ αυτό λειτουργούσε και λειτουργεί κανονικά, δεν είχε και δεν έχει κανένα πρόβλημα συντήρησης και η κατάθεση της εργαζόμενης διαψεύδεται από τα τεχνικά ευρήματα στον ανελκυστήρα. Κοινώς, η κυρία για τους δικούς της λόγους, πριν φύγει για διακοπές, αποφάσισε να πει αυτό το ψέμα. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη για αυτή της την συμπεριφορά από την ΕΔΕ.

Ως προς τη φωτό με την οροφή, καμία κατάρρευση δεν υπήρξε, η οροφή είχε διαρροή νερού από τους υπερκείμενους σωλήνες, η τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου ειδοποιήθηκε και έβγαλε το κομμάτι για να στεγνώσει η οροφή μετά την επισκευή των σωλήνων.

Η εργαζόμενη μπαίνοντας στην κουζίνα, μετά το πέρας των εργασιών, είδε το κενό, το φωτογράφισε και το ΚΚΕ το δημοσίευσε με τα σχετικά περί κατάρρευσης σχόλια.

Στην πραγματικότητα, μόνο στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνονται ταυτόχρονα τα εξής έργα: ➡️Ανακαίνιση Καρδιολογικής Κλινικής και Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου

➡️Αναβάθμιση κλιματισμού Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ➡️Αναβάθμιση χώρου computer room Συνολικό κόστος 4.570.000 Euro.

Είναι η μεγαλύτερη σε εύρος και κόστος ανακατασκευή του, από τη δημιουργία του.

❌Ψέμα δεύτερο: Στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» υλοποιούμε ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακατασκευής του.

Συγκεκριμένα, το έργο του Αγίου Σάββα περιλαμβάνει

➡️την ολική Ανακατασκευή των χειρουργείων του νοσοκομείου, δηλαδή 10 αιθουσών, και τη μετατροπή τους σε σύγχρονες αίθουσες, καθώς δεν είχαν ανακαινιστεί ποτέ από κατασκευής του νοσοκομείου, δηλαδή από τη δεκαετία του 1970.

Επίσης, περιλαμβάνει

➡️την ολική αντικατάσταση του δικτύου κλιματισμού, ο οποίος από τη δεκαετία του 1970 δεν είχε αντικατασταθεί

➡️και τέλος περιλαμβάνει εγκαταστάσεις του μηχανοστασίου και του λεβητοστασίου, οι οποίες είχαν εγκατασταθεί από τη δεκαετία του 1960 δηλαδή από την τελική του κατασκευή, ως νοσοκομείου.

Το έργο κοστίζει 5.194.340 Euro.

Οι συνδικαλιστές εκεί, προσκείμενοι στην Άκρα εξωκοινοβουλευτική Αριστερά, που ζουν από τη μιζέρια, από την αρχή πολεμούν τα έργα.

Έχουν διάφορες δικαιολογίες, αλλά βασικά δεν θέλουν να φτιάξει το Νοσοκομείο, διότι θα βρεθούν χωρίς αντικείμενο.

Τον «Άγιο Σάββα» τον παραλάβαμε αχούρι, θα τον παραδώσουμε καινούργιο και πρόσφατα ο μεγαλύτερος διεθνής οργανισμός για την πιστοποίηση Ογκολογικών Νοσοκομείων της Ευρώπης τον ενέταξε στα Παγκόσμια Κέντρα Αριστείας για την αντιμετώπιση του Καρκίνου.

Εκεί λοιπόν ο ΕΟΔΥ, μετά από μία καταγγελία, έκανε έλεγχο και βρήκε έναν απολύτως συνηθισμένο και ευρισκόμενο παντού μύκητα, τον Ασπέργιλο και ζήτησε να λάβει η διοίκηση μέτρα για να τον μειώσει.

Η διοίκηση έλαβε τα μέτρα και πλέον όλα καλά.

Στην προσπάθεια τους όμως να ακυρώσουν τα έργα, συνέδεσαν τις κατασκευές με τον μύκητα και τον μύκητα με δήθεν θανάτους και ακύρωση χειρουργείων.

Σκοπός τους από την αρχή να σταματήσουν τα έργα, ίσως και με εισαγγελική έρευνα για τον υποτιθέμενο θάνατο, ώστε να χαθούν τα λεφτά και να μείνει το Νοσοκομείο έτσι.

Φυσικά, μετά θα φταίω εγώ που δεν φτιάχνεται το Νοσοκομείο.

Οι καταγγελίες τους πάλι έλαβαν τεράστια έκταση στα ΜΜΕ, αλλά η επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΥ που τους διέψευσε πανηγυρικώς, πέρασε φυσικά στα ψιλά.

Άρθρα και ρεπορτάζ στις ειδήσεις οι καταγγελίες, καμία αναφορά στην διάψευσή τους από τον επίσημο φορέα μετά από εργαστηριακό έλεγχο.

❌Ψέμα τρίτο: Το περασμένο Σάββατο σε ένα απομακρυσμένο χωριό της Μαγνησίας, το Κεραμίδι Μαγνησίας, ένας συμπολίτης μας έσπασε το πόδι του.

Εκεί, Σάββατο απόγευμα, οι συγχωριανοί του του έδεσαν πρόχειρα το πόδι με ό,τι βρήκαν και κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Ένα τοπικό σάιτ έγραψε: «Ντροπή δεν είχε ούτε γάζες, ούτε επιδέσμους το Ιατρείο του χωριού και του έδεσαν τον πόδι με τραπεζομάντηλο, το ΕΣΥ καταρρέει κλπ».

Τα πραγματικά περιστατικά:

Στο χωριό αυτό λειτουργεί ένα Περιφερειακό Ιατρείο.

Τα Περιφερειακά Ιατρεία δεν εφημερεύουν. Όχι τώρα επί θητείας μου, πάντα και παντού. Και στο εξωτερικό και εδώ. Προφανώς, δεν μπορούν να εφημερεύουν όλες οι υγειονομικές δομές σε ένα Κράτος.

Εκεί πλησίον εφημερεύει το Κέντρο Υγείας Βελεστίνου, το οποίο μάλιστα, αν θυμάστε, εγκαινιάσαμε πρόσφατα, έχει γίνει τέλειο και είναι και πλήρως στελεχωμένο.

Το Περιφερειακό Ιατρείο λοιπόν, που και γάζες και επιδέσμους έχει κλπ ήταν απλά κλειστό.

Έτσι, έδεσαν το πόδι του, με ό,τι βρήκαν πρόχειρο, το ΕΚΑΒ έφθασε εκεί σε 40′ (ελάχιστος χρόνος απόκρισης βάσει αποστάσεως), ο άνθρωπος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου, όπου χειρουργήθηκε αμέσως και τώρα είναι μία χαρά και αναρρώνει.

Αυτό όμως το περιστατικό επιτυχίας του ΕΣΥ μεταδόθηκε ως απόδειξη ότι καταρρέει….

❗️Και η μία μισή Αλήθεια:

Μία ατυχήσασα συμπολίτης μας έπαθε ανακοπή στη θάλασσα, στην Αίγινα. Εκεί, αμέσως τη βρήκε ο ναυαγοσώστης και ένας ιατρός που ήταν εκεί διακοπές και της έκαναν κάρπα. Πήραν το Κέντρο Υγείας Αιγίνης για να στείλει ασθενοφόρο, το οποίο όμως δεν τα κατάφερε, διότι και οι 3 (τρεις) οδηγοί του είχαν ταυτόχρονα κλειστά τα κινητά τους τηλέφωνα.

Η γυναίκα κατέληξε μετά την δεύτερη ανακοπή που έπαθε στα 5′ πρώτα λεπτά.

Δεν μπαίνω στην ουσία του ιατρικού περιστατικού (όσοι είναι ιατροί καταλαβαίνουν) δέχομαι απολύτως την αποτυχία μας, στην διαχείριση του συγκεκριμένου αυτού περιστατικού και διέταξα αμέσως ΕΔΕ.

Εκεί αρχίζει η φασαρία, «ο Υπουργός και η Κυβέρνηση φταίνε, διότι έπρεπε οι οδηγοί να είναι 5 και όχι 3 για να βγαίνουν και τα ρεπό τους κλπ., άρα ο Υπουργός αδιαφόρησε στις εκκλήσεις για 5 οδηγούς, το ΕΣΥ καταρρέει κλπ.».

Τα πραγματικά περιστατικά:

Πέραν του ότι όση δουλειά και να είχαν οι 3 οδηγοί, το να μην έχουν και οι 3 το κινητό τους ανοικτό για ένα επείγον περιστατικό, είναι απαράδεκτο (on call εφημερία λέγεται και προβλέπεται), πράγματι το Υπουργείο και ο Υπουργός αδιαφόρησαν για να βρούμε άλλους 2 οδηγούς; Όχι φυσικά. Ψέμα!

Αντιθέτως, κάναμε προκήρυξη για δύο επιπλέον θέσεις μονίμων, δεν ενδιαφέρθηκε κανείς, ανοίξαμε μετά δύο θέσεις επικουρικών οδηγών, δεν ήρθε κανείς και τέλος ζητήσαμε και δύο με μπλοκάκι, δεν ήρθε κανείς.

Πλέον, οι οδηγοί στην Αίγινα προφανώς κερδίζουν πολλά περισσότερα χρήματα από την τεράστια αύξηση του τουρισμού και σε αυτό το νησί και δεν επιθυμούν να τα στερηθούν για να εργαστούν για το Δημόσιο.

Αυτό το πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζουμε μόνον στην Αίγινα, αλλά σε πολλές περιοχές και όσο η Οικονομία μας πηγαίνει καλύτερα και η ανεργία μας μειώνεται, θα αυξάνεται ως πρόβλημα. Και η επιτυχίες στην Οικονομία δημιουργούν προβλήματα όχι μόνον οι αποτυχίες.

Πάντως, ούτε αδιαφορήσαμε ούτε δεν δράσαμε.

Κάναμε όλα όσα μπορούσαμε και δεν βρήκαμε.

Οι προσπάθειές μας συνεχίζονται, πιστεύω του χρόνου θα είμαστε και εκεί καλύτερα, όπως φέτος σε πολλά άλλα μέρη ήδη.

Συγκεκριμένα φέτος με τα κίνητρα που θεσπίσαμε καλύψαμε το 82% των συνολικών κενών στα νησιά, σε σχέση με πέρυσι. Πήγαμε δηλαδή πολύ καλύτερα και τη μεγάλη μας αυτή πρόοδο, την αναγνώρισαν και οι συνδικαλιστές της ΠΟΕΔΗΝ σε επίσημο Δελτίο Τύπου τους, αλλά πάντα κάποια κενά θα μένουν. Αν θέλει κάποιος να επικεντρωθεί σε αυτά, πάντα θα μπορεί να το κάνει. Το να παρουσιάζεις όμως μόνον την μία π πλευρά μονίμως δηλ τα όποια κενά και πότε την πρόοδο δηλ την κάλυψη των προηγούμενων κενών είναι ενημέρωση ή προπαγάνδα;

Κοινώς, όταν κάτι πάει στραβά, ή όταν γίνονται ψευδείς κατηγορίες κατά του ΕΣΥ, αυτό γίνεται πρώτο θέμα σε όλα τα ΜΜΕ.

Όταν το ΕΣΥ επιτυγχάνει κάτι δύσκολο, ή κρύβεται ή διαστρεβλώνεται πχ Μύκονος και περίπτωση Αυστραλού δισεκατομμυριούχου.

Όταν οι καταγγελίες γίνονται, παίζουν παντού, όταν διαψεύδονται δεν το μαθαίνει σχεδόν κανείς. Αυτό είναι Προπαγάνδα ξεκάθαρα. Και αυτό είναι που προσπαθώ να σας πω τόσο καιρό άλλοτε με επιτυχημένο άλλοτε με λάθος τρόπο, αλλά συγχωρέστε με άνθρωπος είμαι και εγώ.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όταν παίρνει τηλέφωνα πχ η Eurostat και ρωτά την γνώμη των πολιτών για το ΕΣΥ, φυσιολογικά απαντούν οι περισσότεροι ότι έχουν κακή εικόνα για το ΕΣΥ, έχοντας στο μυαλό τους το ιδανικό που τους παρουσιάζεται νυχθημερόν ως ο κανόνας. Κατόπιν η κακή εικόνα για το ΕΣΥ, που τα ίδια τα ΜΜΕ έχουν οικοδομήσει, χρησιμοποιείται από τα ίδια, ως απόδειξη ότι δικαιώθηκαν.

Φαύλος κύκλος!

Σε όλη αυτή τη βρόμικη προπαγάνδα εμείς απαντούμε με τη δουλειά μας. ➡️Πλήρης Ανακατασκευή των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας

➡️Νέος Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός

➡️Νέες πλήρεις και φιλικές για τους ασθενείς ψηφιακές υπηρεσίες

➡️Προσλήψεις με όσο περισσότερο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκουμε

➡️Μείωση της αναμονής στις εφημερίες

➡️Μείωση της αναμονής για χειρουργεία

➡️Το 1566 και οι πλατφόρμες που μείωσαν και θα μειώσουν και άλλο τις αναμονές για δωρεάν ραντεβού με γιατρό

➡️Διανομή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους κατ’ οίκον και άμεσα και στα ιδιωτικά φαρμακεία κλπ.

Κάθε μέρα κάτι καινούριο σκεφτόμαστε, κι ένα ακόμη χρόνιο πρόβλημα λύνουμε.

Να θυμάστε πάντα, στο τέλος η Αλήθεια κερδίζει το Ψέμα και το Δίκαιο το Άδικο.

Το ΕΣΥ δεν ανήκει ούτε στην Κυβέρνηση, ούτε σ’ εμένα.

Ανήκει σ’ εσάς!

Να είστε υπερήφανοι γι’ αυτό και να το εμπιστεύεστε.

Το ΕΣΥ αλλάζει και μέρα με την ημέρα γίνεται καλύτερο από ποτέ!».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.