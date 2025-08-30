Δημοσιονομική κρίση στη Γαλλία; Το αυξανόμενο χρέος και η πολιτική αβεβαιότητα εγείρουν ερωτήματα – Alpha Bank

Η παγκόσμια οικονομία παραμένει ευάλωτη σε διαταραχές, με την εμπορική διένεξη που πυροδοτήθηκε από την αμερικανική δασμολογική πολιτική να συνεχίζει να επιβαρύνει την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα, αν και με μικρότερες επιπτώσεις από τις αρχικές εκτιμήσεις (ΔΝΤ, World Economic Outlook, Ιούλιος 2025). Ειδικότερα, η παγκόσμια ανάπτυξη προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 3% για το 2025 και στο 3,1% για το 2026, ποσοστά αυξημένα κατά 0,2% και 0,1%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Απριλίου.

Όπως υπογραμμίζει η Alpha Bank στην πρόσφατη έκθεσή της για την παγκόσμια οικονομία, αξίζει να σημειωθεί η βελτίωση των προοπτικών τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και για την Κίνα και την Ευρωζώνη. Σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Pierre-Olivier Gourinchas, η αναθεώρηση των προβλέψεων προς το καλύτερο οφείλεται: (α) στην αποδυνάμωση της αξίας του δολαρίου, (β) στους χαμηλότερους δασμολογικούς συντελεστές των ΗΠΑ σε σύγκριση με αυτούς που είχαν αρχικά ανακοινωθεί τον Απρίλιο και (γ) στις προσπάθειες των επιχειρήσεων να επισπεύσουν τις εισαγωγές πριν την εφαρμογή των δασμών.

Για την Ευρωζώνη, το ΔΝΤ αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη στο 1% το 2025 (0,8% τον Απρίλιο), ενώ διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις του για το 2026, στο 1,2%. Είναι γεγονός ότι οι οικονομικές επιπτώσεις της δασμολογικής πολιτικής των ΗΠΑ διαφέρουν, τόσο μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης όσο και μεταξύ των διαφόρων τομέων (Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Alpha Bank, 30.07.2025), με την Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ολλανδία να είναι περισσότερο ευάλωτες.

Η Γαλλία, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης και μέλος της ομάδας των G7, αναμένεται να παρουσιάσει μικρή ανάπτυξη το τρέχον έτος, στο 0,6%, και να αναπτυχθεί κατά 1% το 2026. Ωστόσο, πέρα από τις γεωπολιτικές εντάσεις, η γαλλική κυβέρνηση αντιμετωπίζει προβλήματα με την ανεξέλεγκτη πορεία των δημόσιων οικονομικών της, με υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα στο 5,8% του ΑΕΠ το 2024 και ταχεία αύξηση του δημόσιου χρέους, στο 113% του ΑΕΠ το 2024.

Το ανησυχητικό βέβαια είναι ότι αν δεν ληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες για δημοσιονομική εξυγίανση το δημόσιο χρέος θα αυξάνεται γεγονός που ενδέχεται να κάμψει την εμπιστοσύνη των αγορών στην γαλλική οικονομία. Αξίζει να αναφερθεί ότι η δημοσιονομική εικόνα της Γαλλίας έχει οδηγήσει στη σύγκλιση του μακροπρόθεσμου κόστους δανεισμού (απόδοση 10ετούς ομολόγου) της Γαλλίας με αυτό της Ιταλίας, για πρώτη φορά από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, ως αποτέλεσμα της πολιτικής αστάθειας και της επιδείνωσης των δημοσίων οικονομικών, ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα της πανδημίας.

Προβλέψεις ΔΝΤ για τις αναπτυξιακές προοπτικές των G7 και οι δημοσιονομικές προοπτικές της Γαλλίας

Προς αυτήν την κατεύθυνση, στα μέσα Ιουλίου, η κυβέρνηση της Γαλλίας κατέθεσε ένα σχέδιο νόμου του προϋπολογισμού για το 2026, που στόχευε στη εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών με περικοπές ύψους 43,8 δισ. ευρώ και απώτερο σκοπό τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος σε επίπεδα πλησίον του 3% του ΑΕΠ και την έναρξη σταθεροποίησης και μετέπειτα αποκλιμάκωσης του δημοσίου χρέους. Το σχέδιο προκάλεσε σημαντικές αντιδράσεις τόσο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης όσο και από τις εργατικά συνδικάτα, με την κυβέρνηση να αναμένεται να επανεξετάσει ορισμένες από τις μεταρρυθμίσεις του στο επόμενο διάστημα.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, στην παρουσίαση του σχεδίου αναφέρθηκε σε απειλή για τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και ότι η λήψη μέτρων αποτελεί μονόδρομος. Το σχέδιο του προϋπολογισμού περιλαμβάνει «σκληρά» μέτρα, όπως περικοπές κοινωνικών δαπανών, πάγωμα κοινωνικών παροχών και συντάξεων, εξορθολογισμό των δαπανών για την υγεία και εξοικονόμηση μεταβιβάσεων σε τοπικές κυβερνήσεις.

Επίσης, πρότεινε την κατάργηση δύο εθνικών αργιών, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και την ενίσχυση της παραγωγικότητας, ενώ πρότεινε την αύξηση της φορολογίας στα υψηλά εισοδήματα και έκτακτο φόρο επί των υπερβολικών κερδών των επιχειρήσεων. Στόχος είναι να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 4,6% το 2026, από 5,4% το 2025 και να φθάσει το 2,8% το 2029, αν και το σχέδιο χαρακτηρίζεται ως φιλόδοξο (Scope Ratings, 17 Ιουλίου 2025). Ελλείψει, όμως, μίας αξιόπιστης μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για τη δημοσιονομική εξυγίανση, τα ελλείμματα αναμένεται να παραμείνουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Επιπλέον, το δημόσιο χρέος της Γαλλίας βρίσκεται σε ανησυχητική τροχιά, αφού αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ το δευτερόλεπτο, ενώ το 2024 ξεπέρασε τα 3,3 τρισ. ευρώ, φθάνοντας στο 113% του ΑΕΠ. Από το 2019, το δημόσιο χρέος της Γαλλίας έχει αυξηθεί κατά περίπου 1 τρισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, κατά την περίοδο σημαντικών γεγονότων, όπως η πανδημική και η ενεργειακή κρίση. Για τη σταθεροποίηση και την αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους χρειάζονται ρηξικέλευθες μεταρρυθμίσεις, όπως αυτές που προτείνει η κυβέρνηση. Ειδάλλως, το χρέος θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία.