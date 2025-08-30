Ελβετία:-Αντίθετο-το-λόμπι-εμπορίας-χρυσού-σε-μετεγκατάσταση-δραστηριοτήτων-στις-ΗΠΑ

Η ελβετική κυβέρνηση θεωρεί ότι θα αποτελούσε κίνηση κατευνασμού προς τον Τραμπ και τους δασμούς 39% που έχει επιβάλει στη χώρα.

Η εμπορική ένωση της Ελβετίας του τομέα εμπορίας χρυσού εκφράζει την αντίθεσή της στη μετεγκατάσταση ορισμένων δραστηριοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την εξισορρόπηση του εμπορικού ελλείμματος μεταξύ των δύο χωρών και τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων για τους δασμούς, ανέφερε η εφημερίδα Neue Zuercher Zeitung.

Η ελβετική κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπους να πείσει τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μειώσει τον δασμό ύψους 39% που έχει επιβληθεί στην Ελβετία, ο οποίος βλάπτει τις επιχειρήσεις και την οικονομία της χώρας. Έχουν υπάρξει προτάσεις ότι η μεταφορά δυναμικότητας της επεξεργασίας μεταλλεύματος χρυσού στις ΗΠΑ θα μπορούσε να αποτελέσει μέσο εξευμενισμού του Τραμπ.

Ο Κρίστοφ Βιλντ, πρόεδρος της Ελβετικής Ένωσης Παραγωγών και Εμπόρων Πολύτιμων Μετάλλων, δήλωσε στην Neue Zuercher Zeitung ότι η κυβέρνηση «δεν θα πρέπει να λάβει βιαστικές αποφάσεις».

Ο Βιλντ ανέφερε ότι τα μεγάλα πλεονάσματα στις εξαγωγές χρυσού της Ελβετίας στα τέλη του 2024 και στις αρχές του 2025 ήταν εξαιρέσεις. Οι αριθμοί αυτοί, όπως εξήγησε, προκλήθηκαν κυρίως από εμπόρους που μετέφεραν μέταλλα στις ΗΠΑ, προσπαθώντας να προλάβουν ενδεχόμενους δασμούς.

Ο χρυσός επηρεάζει το εμπορικό ισοζύγιο της Ελβετίας, καθώς η χώρα είναι ένας από τους μεγαλύτερους χρυσοχόους στον κόσμο. Ο χρυσός που μεταφέρεται από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αναχυθεί εκ νέου — από ράβδους 400 ουγκιών, που είναι το πρότυπο στο Λονδίνο (τη μεγαλύτερη αγορά χρυσού παγκοσμίως), σε ράβδους 1 κιλού ή 100 ουγκιών, όπως απαιτεί το αμερικανικό χρηματιστήριο Comex.

«Θεωρούμε ότι η ανάπτυξη επιπλέον δυναμικότητας χυτηρίων στις ΗΠΑ έχει περιορισμένη χρησιμότητα», δήλωσε ο Βιλντ.

