Θεοδωρικάκος:-Έρχεται-νέο-πακέτο-ανακτήσεων-χρημάτων-από-επενδύσεις-που-δεν-έγιναν

«Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν. Τα χρήματα αυτά επιστρέφονται στον Έλληνα φορολογούμενο», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σήμερα στον Real FM.

«Οι έλεγχοι ξεκινούν από τον αναπτυξιακό νόμο 2004 και φτάνουν μέχρι τον αναπτυξιακό νόμο 2016. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: δεν πρόκειται να αφήσουμε ούτε μια υπόθεση. Γυρίζουν στα δημόσια ταμεία εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και κατευθύνονται για πραγματικές σοβαρές επενδύσεις που θα προσφέρουν πολλές νέες θέσεις εργασίας».

Για τα σχολικά είδη και την πρόσφατη συνάντησή του με την Ένωση των σούπερ μάρκετ, ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι «αποτελεί κοινωνικό αίτημα να μην αυξηθούν οι τιμές, καθώς είναι κάτι που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες και τα παιδιά μας. Έλαβα τη δέσμευση από τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ που έχουν σοβαρό μερίδιο στην αγορά, το ίδιο ελπίζω να κάνουν και οι υπόλοιπες εταιρείες. Ο ανταγωνισμός είναι αυτός που ωθεί τις τιμές προς τα κάτω προς όφελος των καταναλωτών».

Αναφερόμενος στο θέμα των τιμών, ο υπουργός σημείωσε: «Είμαι σε αυτό το υπουργείο έναν χρόνο και στον τομέα των τροφίμων πετύχαμε για πέντε μήνες να έχουμε αρνητικό πληθωρισμό. Ξέρω ότι οι άνθρωποι δυσκολεύονται, γιατί οι τιμές έχουν αυξηθεί την τελευταία πενταετία γύρω στο 35%-40%, αλλά το ίδιο συνέβη σε όλη τη γη εξαιτίας της πανδημίας και των δύο πολέμων που δυστυχώς συνεχίζονται». Όπως τόνισε, «προσπαθούμε να στρέψουμε το παραγωγικό πρότυπο της χώρας όχι μόνο στον τουρισμό, αλλά και στη βιομηχανία και σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες, προκειμένου να είμαστε μια βιώσιμη χώρα».

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε ακόμη στη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτή, που -όπως είπε- «θα διαθέτει 300 νέους ελεγκτές και ισχυρά ψηφιακά εργαλεία, ώστε ο πολίτης να ξέρει ότι απευθύνεται σε ένα μόνο σημείο για να βρει το δίκιο του και να στηριχθεί από την Πολιτεία». Αναφερόμενος στο ζήτημα των βιολογικών προϊόντων, επεσήμανε ότι «έχουν γίνει εκτεταμένοι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης και ήδη σε δύο εταιρείες έχει επιβληθεί εξάμηνη αναστολή λειτουργίας».

Για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο υπουργός τόνισε ότι ο πρωθυπουργός «θα παρουσιάσει και φέτος αξιόπιστες δεσμεύσεις στήριξης της μεσαίας τάξης και των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων, μέσα από εκτεταμένες φοροαπαλλαγές που περιμένει η κοινωνία».

Σχολιάζοντας τέλος τις πολιτικές εξελίξεις, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα «από μόνο του αποτελεί ομολογία ήττας», ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου, σημείωσε: «Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι σοβαρότητα και ενότητα, να βγάλουμε όλοι το βαρύ πέπλο τοξικότητας και διχασμού».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.