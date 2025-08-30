Παράνομοι-οι-περισσότεροι-δασμοί-του-Τραμπ,-σύμφωνα-με-εφετείο-των-ΗΠΑ

Παράνομους έκρινε τους περισσότερους από τους δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ ομοσπονδιακό εφετείο, το οποίο αποφάνθηκε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερέβη την εξουσία του επιβάλλοντάς τους, επικυρώνοντας απόφαση κατώτερου δικαστηρίου. Πάντως οι δασμοί παραμένουν σε ισχύ όσο προχωρά η υπόθεση.

Ο Τραμπ έχει καταστήσει τους δασμούς πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ κατά τη δεύτερη θητεία του, χρησιμοποιώντας τους για να ασκήσει πολιτική πίεση και να επαναδιαπραγματευτεί εμπορικές συμφωνίες με χώρες που εξάγουν αγαθά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επέβαλε δασμούς βάσει του Διεθνούς Νόμου περί Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης. Ο Διεθνής Νόμος περί Οικονομικών Εξουσιών (IEEPA) δίνει στον πρόεδρο την εξουσία να αντιμετωπίζει «ασυνήθιστες και έκτακτες» απειλές κατά τη διάρκεια εθνικών έκτακτων αναγκών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κηρύξει κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης για το εμπόριο, υποστηρίζοντας ότι οι εμπορικές ανισορροπίες είναι επιβλαβείς για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι η επιβολή δασμών δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του προέδρου και ότι η επιβολή δασμών αποτελεί «βασική εξουσία του Κογκρέσου».

Ουσιαστικά, το αμερικανικό Εφετείο των ΗΠΑ επικύρωσε την Παρασκευή προηγούμενη απόφαση του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου ότι ο Τραμπ επικαλέστηκε εσφαλμένα τον νόμο για να πλήξει χώρες σε όλο τον κόσμο με υψηλούς δασμούς.

Η απόφαση αφορά τους δασμούς που επιβλήθηκαν βάσει της IEEPA, τους δασμούς δηλαδή της «ημέρας της απελευθέρωσης» που ανακοίνωσε ο Τραμπ στις 2 Απριλίου και τους δασμούς κατά της Κίνας, του Μεξικού και του Καναδά που είχαν σχεδιαστεί για να σταματήσουν τη διακίνηση φαιντανύλης στις ΗΠΑ. Η ετυμηγορία αφορά δασμούς που δεν επηρεάζουν συγκεκριμένους τομείς, όπως π.χ. οι δασμοί Τραμπ στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου.

Ωστόσο, οι δασμοί επηρεάζουν συγκεκριμένους τομείς, όπως π.χ. οι δασμοί Τραμπ στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, δεν συμπεριλήφθηκαν στην απόφαση του δικαστηρίου.

Όλοι οι δασμοί πάντως θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 14 Οκτωβρίου, ώστε να επιτραπεί στο Ανώτατο Δικαστήριο να εξετάσει την υπόθεση, για την έκδοση τελικής απόφασης. Η απόφαση παρατείνει την αγωνία σχετικά με το εάν οι δασμοί του Τραμπ θα παραμείνουν τελικά σε ισχύ, σημειώνει το πρακτορείο -.

«Ολοκληρωτική καταστροφή»

Ο Τραμπ επέκρινε την απόφαση με ανάρτησή του στο Truth Social, λέγοντας: «Εάν επιτραπεί να ισχύσει, αυτή η απόφαση θα καταστρέψει κυριολεκτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής». Υπογράμμισε πάντως πως «ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ».

«Ένα άκρως μεροληπτικό Εφετείο αποφάνθηκε εσφαλμένα ότι οι δασμοί μας πρέπει να καταργηθούν, αλλά γνωρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα κερδίσουν στο τέλος», ανέφερε. «Αν αυτοί οι δασμοί καταργηθούν, θα είναι μια ολοκληρωτική καταστροφή για τη χώρα. Θα μας κάνει οικονομικά αδύναμους και πρέπει να είμαστε δυνατοί».